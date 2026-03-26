River Plate de Chacho Coudet comenzó de la mejor manera en cuanto a resultados, aunque se nota que al equipo todavía le falta en el aspecto futbolístico. Sin ir más lejos, el conjunto de Núñez viene de tres victorias consecutivas en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
FUERTE
Impacto total en River por la decisión de Chacho Coudet que expone a Marcelo Gallardo
El ciclo de Chacho Coudet en River tuvo una medida que altera el orden establecido y deja expuesto a Marcelo Gallardo.
El flamante entrenador del Millonario aprovechó la fecha FIFA para diagramar una minipretemporada en Cardales, con el fin de seguir aceitando rendimientos. Sin embargo, no fue la única decisión que tomó: hay una en particular que deja en evidencia a su antecesor, Marcelo Gallardo.
Chacho Coudet dejó expuesto a Marcelo Gallardo
En su segundo ciclo en River Plate, Marcelo Gallardo fue muy cuestionado por algunas decisiones que tomó.
Una de las cosas que más llamaban la atención del Muñeco era el poco lugar que les daba a algunos juveniles, aun cuando los jugadores más experimentados demostraban no tener el rendimiento adecuado dentro del campo de juego.
En este sentido, Chacho Coudet tomó una decisión importante en la minipretemporada diagramada en Cardales.
El periodista Germán Balcarce aseguró: "Eduardo Coudet citó para las prácticas en Cardales a seis jugadores de la Reserva: Juan Cruz Meza y Agustín Obregón (quienes ya debutaron), el lateral zurdo Valentín Lucero, el mediocampista central Lucas Silva, el mediapunta Lautaro Pereyra y el volante ofensivo Maximiliano Soria".
De igual manera, Balcarce aclaró: "No significa que esos juveniles estén promovidos de inmediato al plantel profesional, sino que Coudet necesita futbolistas en diferentes posiciones ante las siete bajas por convocatorias a las distintas selecciones nacionales".
Una de las situaciones que más llamó la atención durante el ciclo de Gallardo fue la de Juan Cruz Meza. El Muñeco lo tuvo en cuenta, incluso como titular, pero luego volvió a la Reserva.
En este caso, el hermano de Maxi Meza fue convocado por Coudet, y habrá que ver si logra recuperar un lugar a partir del rendimiento que en su momento insinuó.
Más sobre River Plate
Si bien el nivel de River Plate, dirigido por Eduardo Coudet, todavía no es el ideal, siempre resulta más sencillo trabajar desde la victoria, y eso es justamente lo que le ocurre al equipo de Núñez.
Desde la llegada del nuevo entrenador, el Millonario consiguió triunfos ante Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. Gracias a esta racha positiva, se ubica en la segunda posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Además, el cuerpo técnico tendrá varios días para trabajar con gran parte del plantel en Cardales, ya que no habrá competencia oficial debido a la fecha FIFA, una pausa que puede resultar clave para seguir ajustando el funcionamiento del equipo, a pesar de algunas bajas significativas.
El próximo compromiso para el conjunto de Núñez será el fin de semana del 5 de abril, cuando reciba a Belgrano en el estadio Monumental.
En lo que respecta a la Copa Sudamericana, River visitará a Blooming de Bolivia el miércoles 8 de abril a las 21:30, dando así inicio a su participación internacional en este 2026.
Se vienen meses exigentes para el equipo de Coudet, que deberá afrontar la fase de grupos del certamen continental, el tramo final del Torneo Apertura y, en el medio, el siempre especial Superclásico frente a Boca.
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