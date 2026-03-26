Impacto total en River por la decisión de Chacho Coudet que expone a Marcelo Gallardo

El periodista Germán Balcarce aseguró: "Eduardo Coudet citó para las prácticas en Cardales a seis jugadores de la Reserva: Juan Cruz Meza y Agustín Obregón (quienes ya debutaron), el lateral zurdo Valentín Lucero, el mediocampista central Lucas Silva, el mediapunta Lautaro Pereyra y el volante ofensivo Maximiliano Soria".

De igual manera, Balcarce aclaró: "No significa que esos juveniles estén promovidos de inmediato al plantel profesional, sino que Coudet necesita futbolistas en diferentes posiciones ante las siete bajas por convocatorias a las distintas selecciones nacionales".

Una de las situaciones que más llamó la atención durante el ciclo de Gallardo fue la de Juan Cruz Meza. El Muñeco lo tuvo en cuenta, incluso como titular, pero luego volvió a la Reserva.

image

En este caso, el hermano de Maxi Meza fue convocado por Coudet, y habrá que ver si logra recuperar un lugar a partir del rendimiento que en su momento insinuó.

Más sobre River Plate

Si bien el nivel de River Plate, dirigido por Eduardo Coudet, todavía no es el ideal, siempre resulta más sencillo trabajar desde la victoria, y eso es justamente lo que le ocurre al equipo de Núñez.

Desde la llegada del nuevo entrenador, el Millonario consiguió triunfos ante Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. Gracias a esta racha positiva, se ubica en la segunda posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Además, el cuerpo técnico tendrá varios días para trabajar con gran parte del plantel en Cardales, ya que no habrá competencia oficial debido a la fecha FIFA, una pausa que puede resultar clave para seguir ajustando el funcionamiento del equipo, a pesar de algunas bajas significativas.

El próximo compromiso para el conjunto de Núñez será el fin de semana del 5 de abril, cuando reciba a Belgrano en el estadio Monumental.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, River visitará a Blooming de Bolivia el miércoles 8 de abril a las 21:30, dando así inicio a su participación internacional en este 2026.

Embed

Se vienen meses exigentes para el equipo de Coudet, que deberá afrontar la fase de grupos del certamen continental, el tramo final del Torneo Apertura y, en el medio, el siempre especial Superclásico frente a Boca.

+ EN GOLAZO24

Error histórico? La insólita razón por la que Mbappé dejó el Real Madrid

¿Qué es el nuevo FIFA Series 2026?