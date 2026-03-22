Liga Profesional: Estudiantes (R4º) 0-2 River, asalto "Millonario" en Río Cuarto

River derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Montiel y Salas . El elenco cordobés se vio perjudicado por el arbitraje y eso influyó en el resultado, ya que le anularon un gol por VAR y luego le cobraron un penal tambien por VAR en contra. A pesar de eso estuvo cerca de empatarlo pero River en una contra lo liquidó.

La ciudad de Río Cuarto está revolucionada desde el viernes, donde hinchas de River empezaron a llegar desde todos lados, sobre todo del sur de país ya que no siempre lo tienen cerca para verlo. El Estadio Antonio Candini tiene capacidad para 12 mil espectadores, pero con las tribunas tubulares para hinchas neutrales (donde irán los hinchas de River) la capacidad se extiende hasta 15 mil. Jugarán a estadio lleno.

El primer tiempo salió a pedir de Estudiantes de Río Cuarto. El equipo del sur cordobés le dio la pelota a River y se cerró en su campo. Esta acción hizo que River tuviera la pelota, pero no lastimara realmente al conjunto local, pasaban los minutos y el partido seguía con el resultado cerrado, un negocio redondo para el equipo de Río Cuarto.

Los minutos pasaban y recién a los 40 del primer tiempo River tuvo un disparo que sacó Lastra, la dejó corta y en la línea cuando llegaba el delantero de River sacó un defensor del conjunto local. Recién ahí River tuvo la primera. Mucho tiempo demoró el conjunto “Millonario” para tener una clara,

El complemento fue raro. Comenzó igual, River teniendo la pelota, pero esta vez más suelto y lastimando a Estudiantes. Pero en el mejor momento del visitante llegó el gol local, sí un gol que sería increíblemente anulado por VAR. Nadie de River se quejó, pero el árbitro necesitaba revisar y ver si lo podía anular, eso dio a entender su arbitraje todo el partido. Inventó un fuera de juego con claro error de interpretación de reglamento y volvió el resultado a cero.

En la jugada siguiente llegó una jugada donde solo Driussi se quejó. Otra vez Arasa al VAR, otra vez error de interpretación, penal para River que Montiel cambió por gol. Un arbitraje que River no necesitaba para ganar el arbitraje, pero de todas formas Arasa lo hizo.

Luego de estas dos jugadas polémicas en contra Estudiantes reaccionó y supo que estaba peleando palo y palo con River y comenzó a salir en busca del empate, exigiendo un par de veces al arquero millonario.

Con Estudiantes volcado al ataque totalmente River encontró el segundo gol en la última contra del partido y Salas puso el 2-0 final.

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Live Blog Post Final ganó River 2-0

Live Blog Post Gooool de River de contra Cuando Estudiantes lo metía en el arco y River solo sacaba la pelota afuera llegó la contra letal y el segundo de River, gol y final.

Live Blog Post Estudiantes intenta con el tiempo cumplido pero no puede empatar El partido se dio vuelta hace rato y sucede lo impensado. River juega en su campo y Estudiantes lo ataca en busca del empate. Se jugarán 9 minutos más.

Live Blog Post Estudiantes sale en busca del empate Luego de el gol anulado a Estudiantes y el penal en contra (ambas jugadas cobradas por VAR y de forma polémica) el "León del Imperio" sale en busca del empate y pone en aprietos a River en un par de tiros que sacó Beltrán.

Live Blog Post Gooooool de River de penal

Live Blog Post Neafasto arbitraje de Arasa, ahora por VAR le da un penal a River Flojo arbitraje de Arasa, con un River impotente por no poder superar a un debil Estudiantes de Río Cuarto, el árbitro lo benefició al "Millonario" en todas las qeu pudo bajo el lema "interpretacion" de la jugada.

Live Blog Post Increíble el gol por VAR que le anulan a Estudiantes En un claro error de interpretación del reglamento, el árbitro anula el gol de Estudiantes. Inventó el fuera de juego y le anuló el gol a Estudiantes de Río Cuarto.

Live Blog Post SORPRESÓN!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESTUDIANTES DE RIO CUARTO, RUGE EL LEÓN DEL IMPERIO Increíble, eso es lo que sucede en Río Cuarto, pero el fútbol es así. En el mejor momento de River y cuando parecía que finalmente podía quebrar el arco de Estudiantes el local metío una contra y Gonzalez pone el 1-0.

Live Blog Post River se suelta y llega con más peligro El partido sigue igual, River tiene la pelota y Estudiantes se mete en su arco, la diferencia es que en los priemros minutos del complemento el "Millonario" está mas suelto y ahora lastima a Estudiantes qeu se ve desbordado con las pelotas que llueven en el area del "León del Imperio".

Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo, empate amargo para River Estudiantes se plantó y le hizo el partido que planeó a River, que sabiendose inferior no fue al golpe por golpe porque era un suicidio, le dió la pelota pero se paró bien abajo. River tuvo la pelota y ni siquiera lo lastimó. Solo un tiro peligroso al arco en 45 minutos que sacó Lastra. Negocio para Estudiantes.

Live Blog Post River, un penal que no fue y la primera clara Sobre el final del primer tiempo River tuvo la primera clara que sacó el defensor de Estudiantes de la linea luego de un rebote corto que dejó el arquero Lastra. Antes de eso el arbitro había sancionado penal pero luego de casi 7 minutos de revisión en el VAR se vio que la mano fue afuera del area (un metro por lo menos) y sancionó tiro libre.

Live Blog Post Partido chato sobre 30 minutos de juego River sigue teniendo la pelota pero no llega con peligro y Estudiantes de Río Cuarto hace pasar el tiempo y el partido se enfría y se vuelve chato, sin grandes momento. Se está dando el partido que quería el local. River muy falto de ideas, además ya tiene dos amonestados. VER +

Live Blog Post Primer cuarto de hora, River tiene la pelota pero no tiene ideas Estudiantes no pasa la mitad de la cancha, le da la pelota a River pero se cierra tan bien que el "Millonario" no puede entrar, hasta ahora llega pero sin peligro. Gran cerrojo de Estudiantes.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Historial ajustado Por torneos de AFA se enfrentaron en 2 ocaciones con saldo positivo para River pero muy ajustado. Fue en el Nacional de 1984 ambos enfrentamientos. El primero fue un 2-2 y el segundo 3-2 en favor del "Millonario".