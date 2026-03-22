River derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Montiel y Salas. El elenco cordobés se vio perjudicado por el arbitraje y eso influyó en el resultado, ya que le anularon un gol por VAR y luego le cobraron un penal tambien por VAR en contra. A pesar de eso estuvo cerca de empatarlo pero River en una contra lo liquidó.
Liga Profesional: Estudiantes (R4º) 0-2 River, asalto "Millonario" en Río Cuarto
Un flojo River y con clara ayuda arbitral derrotó 2-0 a Estudiantes en Río Cuarto. Dignísimo papel del conjunto cordobés que lo tuvo para empatar.
EN VIVO
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19:46
Final ganó River 2-0
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19:45
Gooool de River de contra
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Estudiantes intenta con el tiempo cumplido pero no puede empatar
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19:25
Estudiantes sale en busca del empate
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19:14
Gooooool de River de penal
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19:11
Neafasto arbitraje de Arasa, ahora por VAR le da un penal a River
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19:07
Increíble el gol por VAR que le anulan a Estudiantes
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19:02
SORPRESÓN!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESTUDIANTES DE RIO CUARTO, RUGE EL LEÓN DEL IMPERIO
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18:59
River se suelta y llega con más peligro
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18:52
Arrancó el segundo tiempo
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18:34
Final del primer tiempo, empate amargo para River
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18:26
River, un penal que no fue y la primera clara
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18:15
Partido chato sobre 30 minutos de juego
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17:58
Primer cuarto de hora, River tiene la pelota pero no tiene ideas
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17:44
Arrancó el partido
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Historial ajustado
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Posibles formaciones
Estudiantes (R4º) 0-2 River
La ciudad de Río Cuarto está revolucionada desde el viernes, donde hinchas de River empezaron a llegar desde todos lados, sobre todo del sur de país ya que no siempre lo tienen cerca para verlo. El Estadio Antonio Candini tiene capacidad para 12 mil espectadores, pero con las tribunas tubulares para hinchas neutrales (donde irán los hinchas de River) la capacidad se extiende hasta 15 mil. Jugarán a estadio lleno.
El primer tiempo salió a pedir de Estudiantes de Río Cuarto. El equipo del sur cordobés le dio la pelota a River y se cerró en su campo. Esta acción hizo que River tuviera la pelota, pero no lastimara realmente al conjunto local, pasaban los minutos y el partido seguía con el resultado cerrado, un negocio redondo para el equipo de Río Cuarto.
Los minutos pasaban y recién a los 40 del primer tiempo River tuvo un disparo que sacó Lastra, la dejó corta y en la línea cuando llegaba el delantero de River sacó un defensor del conjunto local. Recién ahí River tuvo la primera. Mucho tiempo demoró el conjunto “Millonario” para tener una clara,
El complemento fue raro. Comenzó igual, River teniendo la pelota, pero esta vez más suelto y lastimando a Estudiantes. Pero en el mejor momento del visitante llegó el gol local, sí un gol que sería increíblemente anulado por VAR. Nadie de River se quejó, pero el árbitro necesitaba revisar y ver si lo podía anular, eso dio a entender su arbitraje todo el partido. Inventó un fuera de juego con claro error de interpretación de reglamento y volvió el resultado a cero.
En la jugada siguiente llegó una jugada donde solo Driussi se quejó. Otra vez Arasa al VAR, otra vez error de interpretación, penal para River que Montiel cambió por gol. Un arbitraje que River no necesitaba para ganar el arbitraje, pero de todas formas Arasa lo hizo.
Luego de estas dos jugadas polémicas en contra Estudiantes reaccionó y supo que estaba peleando palo y palo con River y comenzó a salir en busca del empate, exigiendo un par de veces al arquero millonario.
Con Estudiantes volcado al ataque totalmente River encontró el segundo gol en la última contra del partido y Salas puso el 2-0 final.
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