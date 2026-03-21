Boca salió a competir con River e hizo oficial el proyecto de ampliación de La Bombonera

A pesar de que se instaló que era imposible la construcción de las torres linderas a las vías del tren, Boca consiguió los permisos necesarios y ahora sí inició el proceso de transformación de La Bombonera. La carrera por tener el mejor estadio de la Argentina es algo que el Xeneize no quiere perder y con Juan Román Riquelme a la cabeza comenzó un periodo donde el Alberto J. Armando podría sufrir la transformación más grande de su historia.

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