Luego de varios días de especulaciones e informaciones entregadas por lo bajo a miembros de la prensa, Boca presentó de manera oficial el proyecto para ampliar La Bombonera con un comunicado que se presentó justo unas horas después de que River comunicara que consiguió financiamiento para remodelar el Monumental.
AHORA SÍ
Boca salió a competir con River e hizo oficial el proyecto de ampliación de La Bombonera
Luego de varias idas y vueltas y especulaciones, Boca presentó oficialmente el primer paso para el proyecto de ampliazión de La Bombonera.
Está claro que Boca y River son un espejo donde se miran constantemente y en cuanto a estadio se trata el Millonario hace tiempo que viene marcando tendencia con lo que fue la primera remodelación donde se llevó la capacidad a poco más de 85 mil espectadores, y ahora con la nueva obra donde se buscará superar los 100 mil espectadores más el techado.
Justamente ayer por la tarde River confirmó en un extenso comunicado que consiguió un financiamiento de 100 millones de dólares para realizar esta obra gracias a una línea de crédito otorgada por BID Invest (brazo del Banco Interamericano de Desarrollo) y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Apenas unas horas más tarde, Boca sacó un comunicado anunciando por primera vez de manera oficial durante el ciclo de Juan Román Riquelme al frente del club un proyecto para ampliar La Bombonera.
Boca oficializó la ampliación de La Bombonera
“Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, conectadas por puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías del tren, mejorando el ingreso y la circulación en las distintas tribunas. En el día de hoy, a través de Ferrosur Roca S.A., recibimos la respuesta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que aprobó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica”, confirmó el Xeneize a través de sus canales oficiales.
Luego de varios renders que circularon por redes y medios de comunicación fue el propio Boca el que mostró las primeras imágenes del diseño que se buscará llevar a cabo en los próximos meses y esto es solo el primer paso para realizar la ampliación de La Bombonera con lo que será la construcción de una nueva bandeja techada, un proyecto similar al que presentó su rival eterno.
A pesar de que se instaló que era imposible la construcción de las torres linderas a las vías del tren, Boca consiguió los permisos necesarios y ahora sí inició el proceso de transformación de La Bombonera. La carrera por tener el mejor estadio de la Argentina es algo que el Xeneize no quiere perder y con Juan Román Riquelme a la cabeza comenzó un periodo donde el Alberto J. Armando podría sufrir la transformación más grande de su historia.
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