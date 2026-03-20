En la noche de ayer se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana donde River conoció a los rivales que deberá sortear. En medio del evento que se llevó a cabo en la sede de Conmebol el Millonario tuvo un gesto en contra de Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez que no pasó desapercibido.
VEREDAS OPUESTAS
La decisión de River que genera la bronca de Tapia y lo separa de la Conmebol
En el día de ayer se llevó a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana y River volvió a mostrar su distancia con Chiqui Tapia.
Se sabe que además del factor deportivo que conlleva el sorteo de las copas internacionales, este tipo de eventos donde los dirigentes más importantes del futbol sudamericano se reúnen sirve para rosquear políticamente y para enviar señales hacia el exterior sobre todo cuando se da un choque como el de Conmebol y AFA con la UEFA y la RFEF.
Luego de la cancelación de la Finalissima se dio una serie de declaraciones cruzadas entre miembros de AFA y Conmebol, con Claudio Tapia y Alejandro Domínguez a la cabeza, con miembros de la UEFA y RFEF. El sorteo de las copas también sirvió para que seguir enviando señales y fue Chiqui quien decidió enviar un mensaje certero con una foto.
A través de sus redes sociales, Chiqui Tapia publicó una fotografía donde se lo ve junto a Alejandro Domínguez al frente y por detrás diferentes entrenadores y dirigentes de los clubes sudamericanos. Lo que se notó también es que hubo instituciones que no se prestaron a esta situación y uno de ellos fue River, que otra vez marcó distancias con el mandamás de AFA.
River sigue marcando distancia con Chiqui Tapia
Mientras Chiqui Tapia buscó enviar un mensaje de unidad de “Sudamérica contra el mundo”, lo que quedó claro es que River está en la vereda contraria y al mismo tiempo también marca una distancia con la Conmebol de Alejandro Domínguez. De entrada fue llamativo que ni Stéfano Di Carlo ni Enzo Francescoli, presidente y secretario técnico, se hayan hecho presentes en el sorteo, y además ningún miembro de la delegación donde se encontraban David Trezeguet y Leonardo Ponzio fueron parte de la foto.
River ya tiene la postura tomada de no seguir por el camino que tome Tapia es por eso que no solo se limitó a dejar de asistir a las reuniones de Comité Ejecutivo de AFA sino que ahora las cabezas deportivas del club tampoco asistieron al evento más importante de Conmebol en el año y ni siquiera se prestaron figuras del club para tomarse una foto junto los líderes del fútbol sudamericano.
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