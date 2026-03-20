La decisión de River que genera la bronca de Tapia y lo separa de la Conmebol

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2034807705001500818&partner=&hide_thread=false CREER EN GRANDE, SIEMPRE. pic.twitter.com/lxIXd4jwdq — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 20, 2026

River sigue marcando distancia con Chiqui Tapia

Mientras Chiqui Tapia buscó enviar un mensaje de unidad de “Sudamérica contra el mundo”, lo que quedó claro es que River está en la vereda contraria y al mismo tiempo también marca una distancia con la Conmebol de Alejandro Domínguez. De entrada fue llamativo que ni Stéfano Di Carlo ni Enzo Francescoli, presidente y secretario técnico, se hayan hecho presentes en el sorteo, y además ningún miembro de la delegación donde se encontraban David Trezeguet y Leonardo Ponzio fueron parte de la foto.