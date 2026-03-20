En la noche de ayer se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores donde Boca finalmente conoció a sus rivales: Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica de Chile. Juan Román Riquelme se hizo presente, rompió el silencio y dejó una frase llamativa sobre Édinson Cavani.
HABLÓ EN CONMEBOL
Riquelme sentenció a Cavani y encendió la polémica en Boca
Luego del sorteo de la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme habló sobre el presente y el futuro de Cavani en Boca.
Luego de haber estado dos años sin jugarla, Boca apareció nuevamente en la Copa Libertadores y ante una cita tan especial como el sorteo de la fase de grupos uno de los dirigentes que se hizo presente en la sede de Conmebol fue nada menos que Juan Román Riquelme. Una vez que salieron las bolillas el mandamás Xeneize habló y dejó sus sensaciones por los rivales que le tocaron.
“Necesitamos jugar bien, tener la cabeza fuerte, confiar, ser algo ‘creidos’, y de ahí vas olvidando el cansancio, los dolores, y si el resultado acompaña, todo es más simple”, comentó Riquelme en primer lugar dialogando con DSports y al mismo tiempo agregó: “Sin duda tenemos grandísimos jugadores, a Leandro Paredes que está muy ilusionado de jugar la Libertadores”.
La banca de Riquelme a Cavani
Dentro de los “grandísimos jugadores” que tiene Boca, Juan Román Riquelme habló puntualmente de Édinson Cavani. La última vez que el uruguayo saltó al campo de juego fue en La Bombonera contra Racing donde se terminó yendo silbado y abucheado por los hinchas, lo que marca un hartazgo total con el delantero. Sin embargo, el presidente volvió a mostrar su banca hacia Edi.
“Tenemos a Cavani que volvió de Europa para jugar la Copa Libertadores, disfrutar de nuestro club. Esperemos que se recupere, que nos pueda ayudar porque es muy importante para el equipo”, sentenció Riquelme, una frase que encendió la polémica entre los hinchas de Boca que consideran que la actualidad del uruguayo marca que hoy en día no es un jugador confiable, sobre todo desde lo físico.
Mientras el Mundo Boca comienza a depositar sus esperanzas en una dupla de ataque conformada por Adam Bareiro y Miguel Merentiel, con un Milton Giménez que está regresando de su lesión y el pedido por refuerzos de más jerarquía, Riquelme sigue encolumnado detrás de Cavani, confiando en que una vez que deje atrás sus problemas físicos será una pieza importante en la Copa Libertadores.
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