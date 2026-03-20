Riquelme sentenció a Cavani y encendió la polémica en Boca

“Tenemos a Cavani que volvió de Europa para jugar la Copa Libertadores, disfrutar de nuestro club. Esperemos que se recupere, que nos pueda ayudar porque es muy importante para el equipo”, sentenció Riquelme, una frase que encendió la polémica entre los hinchas de Boca que consideran que la actualidad del uruguayo marca que hoy en día no es un jugador confiable, sobre todo desde lo físico.