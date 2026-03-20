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Cuánto dinero recibirá el campeón de la Copa Libertadores 2026

Boca y los equipos argentinos observan con atención: ¿cuánto dinero se llevará el ganador de la Copa Libertadores 2026?

20 de marzo de 2026 - 08:58
Cuánto dinero recibirá el campeón de la Copa Libertadores 2026

Cuánto dinero recibirá el campeón de la Copa Libertadores 2026



De alguna manera, con el conocimiento de los grupos de la fase inicial, la Copa ya empieza a jugarse. Tanto el Xeneize como Estudiantes, Lanús, Independiente Rivadavia y Platense ya conocen a sus rivales para esta primera etapa.

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  • Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes (ARG), Cusco (PER), Independiente Medellín (COL).
  • Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI), Deportes Tolima (COL).
  • Grupo C: Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN), Independiente Rivadavia (ARG).
  • Grupo D: Boca (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI), Barcelona (ECU).
  • Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG).
  • Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL), Sporting Cristal (PER).
  • Grupo G: Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL), Mirassol (BRA).
  • Grupo H: Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG), Universidad Central (VEN).

Estas serán las fechas en la fase de grupos

  • Fecha 1: semana del 7 al 9 de abril de abril.
  • Fecha 2: semana del 14 al 16 de abril.
  • Fecha 3: semana del 28 al 30 de abril.
  • Fecha 4: semana del 5 al 7 de mayo.
  • Fecha 5: semana del 19 al 21 de mayo.
  • Fecha 6: semana del 26 al 28 de mayo.
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Dinero para el campeón

Más allá del indiscutible prestigio futbolístico que otorga consagrarse campeón de la Copa Libertadores, muchos equipos también persiguen este objetivo por una cuestión económica.

En ese sentido, Alejandro Domínguez hizo hincapié en que la final del certamen será el partido mejor pago del mundo, ya que el campeón recibirá un premio de 25 millones de dólares.

Sin embargo, no solo la final genera ingresos. Cada fase del torneo reparte los siguientes montos:

  • Fase de grupos: USD 3.000.000
  • Octavos de final: USD 1.250.000
  • Cuartos de final: USD 1.700.000
  • Semifinales: USD 2.300.000
  • Subcampeón: USD 7.000.000
  • Campeón: USD 25.000.000
  • Mérito deportivo: hasta USD 1.600.000
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De esta manera, si se suman todas las instancias, el campeón podría llegar a percibir alrededor de 42 millones de dólares, una cifra sumamente significativa.

Con el cierre de las fases preliminares y el sorteo de la fase de grupos, la Copa Libertadores 2026 ya está oficialmente en marcha.

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