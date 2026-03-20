Cuánto dinero recibirá el campeón de la Copa Libertadores 2026

En ese sentido, Alejandro Domínguez hizo hincapié en que la final del certamen será el partido mejor pago del mundo, ya que el campeón recibirá un premio de 25 millones de dólares.

Sin embargo, no solo la final genera ingresos. Cada fase del torneo reparte los siguientes montos:

Fase de grupos: USD 3.000.000

Octavos de final: USD 1.250.000

Cuartos de final: USD 1.700.000

Semifinales: USD 2.300.000

Subcampeón: USD 7.000.000

Campeón: USD 25.000.000

Mérito deportivo: hasta USD 1.600.000

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De esta manera, si se suman todas las instancias, el campeón podría llegar a percibir alrededor de 42 millones de dólares, una cifra sumamente significativa.

Con el cierre de las fases preliminares y el sorteo de la fase de grupos, la Copa Libertadores 2026 ya está oficialmente en marcha.

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