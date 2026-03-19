La Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026 ya tienen definidos sus grupos luego de un sorteo que volvió a atraer toda la atención del continente. De esta manera, quedó formalmente inaugurado el inicio de la nueva temporada de los torneos de América del Sur.
RUMBO A LA GLORIA
Copa Libertadores y Copa Sudamericana: Boca la tiene difícil, River más accesible
En la sede de CONMEBOL, en Paraguay, el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana define el tablero de la fase de grupos.
Tras la ceremonia realizada en la sede de la CONMEBOL, en la ciudad de Luque, Paraguay, quedaron los calendarios definidos y el tablero completo. Así, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ponen en marcha una temporada que promete emociones fuertes, rivalidades históricas y la búsqueda de un nuevo campeón.
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Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Lanús, Rosario Central y Platense serán los representantes argentinos en la Libertadores y ya conocen los rivales que deberán vencer en fase de grupos para llegar lo más lejos posible.
Lo mismo para River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra en la Sudamericana.
Copa Libertadores: Boca, Independiente Rivadavia y Estudiantes, en grupos complicados
- Grupo A: Flamengo, Estudiantes, Cusco, Independiente Medellín
- Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima
- Grupo C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia
- Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona SC
- Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense
- Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal
- Grupo G: LDU Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol
- Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central
Copa Sudamericana: River se salva de la altura y Racing vuelve a donde gritó campeón por última vez
- Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará, Alianza Atlético
- Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello, Juventud
- Grupo C: San Pablo, Millonarios, Boston River, O'higgins
- Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca, Recoleta
- Grupo E: Racing, Caracas, Independiente, Botafogo
- Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque, Deportivo Riestra
- Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano, Barracas Central
- Grupo H: River, Bragantino, Blooming, Carabobo