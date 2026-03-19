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RUMBO A LA GLORIA

Copa Libertadores y Copa Sudamericana: Boca la tiene difícil, River más accesible

En la sede de CONMEBOL, en Paraguay, el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana define el tablero de la fase de grupos.

19 de marzo de 2026 - 20:21
La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya tienen sus grupos confirmados

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ya tienen sus grupos confirmados

FOTO NA

La Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026 ya tienen definidos sus grupos luego de un sorteo que volvió a atraer toda la atención del continente. De esta manera, quedó formalmente inaugurado el inicio de la nueva temporada de los torneos de América del Sur.

Tras la ceremonia realizada en la sede de la CONMEBOL, en la ciudad de Luque, Paraguay, quedaron los calendarios definidos y el tablero completo. Así, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ponen en marcha una temporada que promete emociones fuertes, rivalidades históricas y la búsqueda de un nuevo campeón.

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  • Grupo A: Flamengo, Estudiantes, Cusco, Independiente Medellín
  • Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima
  • Grupo C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia
  • Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona SC
  • Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense
  • Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal
  • Grupo G: LDU Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol
  • Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central

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  • Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará, Alianza Atlético
  • Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello, Juventud
  • Grupo C: San Pablo, Millonarios, Boston River, O'higgins
  • Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca, Recoleta
  • Grupo E: Racing, Caracas, Independiente, Botafogo
  • Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque, Deportivo Riestra
  • Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano, Barracas Central
  • Grupo H: River, Bragantino, Blooming, Carabobo

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