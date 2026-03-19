Hay ciudades que sueñan con un gran partido en toda su historia y no lo tienen pero hay una ciudad que está en el interior cordobés que se paralizó, ya que sus equipos, acostumbrados a estar en el ascenso, enfrentarán a River e Independiente con una diferencia de 7 días. Dos de sus clubes, uno debutante en Primera, y el otro en Tercera, tendrán el privilegio, además son archirrivales entre ellos.
SEMANA SOÑADA
Ciudad revolucionada: Tiene 150 mil habitantes y sus equipos enfrentarán a dos campeones del mundo
Una ciudad del interior del país está de fiesta ya que sus equipos (uno del ascenso) enfrentarán a dos grandes de Argentina y del mundo.
De recibir durante años a equipos del ascenso del interior a enfrentar a River e Independiente
Una ciudad del sur cordobés está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia a nivel deportivo, esa ciudad es Río Cuarto. El imperio cordobés tiene a los dos equipos más grandes de la ciudad a días de enfrentar a dos grandes del fútbol argentino y mundial, River e Independiente.
Estudiantes de Río Cuarto que milita por primera vez en su historia en la Primera División del Fútbol Argentino (supo jugar los viejos nacionales) y por cómo viene seguro será la única, enfrentará por el Torneo Apertura el domingo 22 de marzo a River Plate. El León del Imperio lo recibirá en su estadio y por eso la ciudad está revolucionada, todos hablan de River en Río cuarto.
Tanta es la expectativa que las entradas con precios extremadamente elevados a lo que salen habitualmente, se agotaron y habrá 12 mil almas en el Estadio Ciudad de Río Cuarto. Será un momento histórico para Estudiantes y para toda la ciudad de Río Cuarto.
Pero no todo se termina ahí. Una semana después, más precisamente el viernes 27 de marzo, otro de los equipos riocuartenses y clásico rival de Estudiantes, enfrentará a Independiente de Avellaneda por Copa Argentina. Ese equipo es Atenas, que actualmente milita en el Federal “A”, torneo de Tercera División. El encuentro irá en el Estadio de Defensa y Justicia, donde miles de hinchas se trasladarán para ver a su Atenas ante otro grande.
Así es como una ciudad de solo 150 mil habitantes tendrá su momento de gloria cuando sus equipos, Estudiantes y Atenas, enfrenten a dos clubes que fueron campeones del mundo, River y Estudiantes, en una semana que seguramente será muy difícil de superar en lo deportivo.
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