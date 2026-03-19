Ciudad revolucionada: Tiene 150 mil habitantes y sus equipos enfrentarán a dos campeones del mundo

Hay ciudades que sueñan con un gran partido en toda su historia y no lo tienen pero hay una ciudad que está en el interior cordobés que se paralizó, ya que sus equipos, acostumbrados a estar en el ascenso, enfrentarán a River e Independiente con una diferencia de 7 días. Dos de sus clubes, uno debutante en Primera, y el otro en Tercera, tendrán el privilegio, además son archirrivales entre ellos.