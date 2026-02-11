Bombazo: Rosario Central se enfrentará a Estudiantes por Copa Argentina

Rosario Central se enfrenta a Sportivo Belgrano en el estadio Gigante de Arroyito, por los 32avos de final de la Copa Argentina - FOTO (XREDES@CopaArgentina)NA (2) Con Ángel Di María, Rosario Central se impuso con comodidad y avanzó a 16avos de Copa Argentina FOTO (XREDES@CopaArgentina)NA

No solo eso, sino que la última vez que Sportivo Belgrano había jugado un partido de fútbol oficial había sido en octubre de 2025. La mala diagramación del campeonato del Ascenso por parte de AFA ha provocado un desfasaje entre los clubes de las categorías inferiores en relación a la Liga Profesional de Fútbol.