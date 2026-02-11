urgente24
GOLAZO24 Rosario Central > Estudiantes de La Plata > Copa Argentina

SE DEFINIÓ ESTE MIÉRCOLES

Bombazo: Rosario Central se enfrentará a Estudiantes por Copa Argentina

Tras su victoria por Copa Argentina, Rosario Central accedió a 16avos de final de la Copa Argentina. Allí lo espera Estudiantes de La Plata.

11 de febrero de 2026 - 21:35
Rosario Central vs. Estudiantes tendrá un nuevo capítulo

FOTO NA: @RosarioCentral

Rosario Central sabe cuál será su futuro en la Copa Argentina. Estudiantes también. Ambos equipos se enfrentarán por los 16avos de final del torneo más federal que tiene el país. Un cruce que reeditará un choque que, la última vez, estuvo envuelto en controversia.

Rosario Central se enfrenta a Sportivo Belgrano en el estadio Gigante de Arroyito, por los 32avos de final de la Copa Argentina - FOTO (XREDES@CopaArgentina)NA (2)
Con Ángel Di María, Rosario Central se impuso con comodidad y avanzó a 16avos de Copa Argentina

No solo eso, sino que la última vez que Sportivo Belgrano había jugado un partido de fútbol oficial había sido en octubre de 2025. La mala diagramación del campeonato del Ascenso por parte de AFA ha provocado un desfasaje entre los clubes de las categorías inferiores en relación a la Liga Profesional de Fútbol.

Mientras Central ya lleva varios partidos en el Torneo Apertura 2026, para Sp. Belgrano llegaba sin rodaje. Eso, sumado a la diferencia de jerarquía entre un lado y otro, decantó en un triunfo sencillo para el conjunto santafecino.

"Fue una falta de respeto": Holan y Di María defendieron a Rosario Central a capa y espada
Así recibió Estudiantes a Rosario Central en los octavos de final del Clausura 2025: el pasillo de la discordia

Tras la victoria, el club de Arroyito accedió a 16avos de la Copa Argentina. Allí lo espera Estudiantes de La Plata, que ya había hecho su tarea ante Ituzaingó, rival al que venció por un contundente 4-0. La fecha del cotejo entre Canalla y Pincha, por ahora, no tiene fecha confirmada.

La final que jugarán Estudiantes vs. Rosario Central en 2026

Tras la consagración del Pincha con el Trofeo de Campeones 2025 -venció a Platense en la final-, quedó habilitado para jugar dos copas más.

Estudiantes de La Plata - FOTO (XREDES@LigaAFA)NA
Estudiantes de La Plata, campeón vigente del Trofeo de Campeones 2025

Por un lado la Supercopa Argentina, en donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza -campeón de la Copa Argentina 2025-.

Por otro, la Supercopa Internacional: allí se medirá contra Rosario Central -líder de la Tabla Anual 2025, devenido en Campeón de Liga-.

