Rosario Central sabe cuál será su futuro en la Copa Argentina. Estudiantes también. Ambos equipos se enfrentarán por los 16avos de final del torneo más federal que tiene el país. Un cruce que reeditará un choque que, la última vez, estuvo envuelto en controversia.
SE DEFINIÓ ESTE MIÉRCOLES
Bombazo: Rosario Central se enfrentará a Estudiantes por Copa Argentina
Tras su victoria por Copa Argentina, Rosario Central accedió a 16avos de final de la Copa Argentina. Allí lo espera Estudiantes de La Plata.
Rosario Central despachó a Sportivo Belgrano por 32avos de Copa Argentina
Este miércoles, Rosario Central le ganó a Sportivo Belgrano por los 32avos de final de la Copa Argentina. En Santa Fe, en el estadio de Unión, el Canalla superó sin despeinarse a un rival endeble: la Verde -así le dicen al elenco cordobés- milita en el Torneo Federal A.
No solo eso, sino que la última vez que Sportivo Belgrano había jugado un partido de fútbol oficial había sido en octubre de 2025. La mala diagramación del campeonato del Ascenso por parte de AFA ha provocado un desfasaje entre los clubes de las categorías inferiores en relación a la Liga Profesional de Fútbol.
Mientras Central ya lleva varios partidos en el Torneo Apertura 2026, para Sp. Belgrano llegaba sin rodaje. Eso, sumado a la diferencia de jerarquía entre un lado y otro, decantó en un triunfo sencillo para el conjunto santafecino.
Tras la victoria, el club de Arroyito accedió a 16avos de la Copa Argentina. Allí lo espera Estudiantes de La Plata, que ya había hecho su tarea ante Ituzaingó, rival al que venció por un contundente 4-0. La fecha del cotejo entre Canalla y Pincha, por ahora, no tiene fecha confirmada.
La final que jugarán Estudiantes vs. Rosario Central en 2026
Tras la consagración del Pincha con el Trofeo de Campeones 2025 -venció a Platense en la final-, quedó habilitado para jugar dos copas más.
Por un lado la Supercopa Argentina, en donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza -campeón de la Copa Argentina 2025-.
Por otro, la Supercopa Internacional: allí se medirá contra Rosario Central -líder de la Tabla Anual 2025, devenido en Campeón de Liga-.