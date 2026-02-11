Por supuestos drones narcos cierran aeropuerto en USA; Petro asegura que lo quieren matar

La Administración de Donald Trump intentó impulsar un dólar débil para fomentar exportaciones y frenar importaciones chinas. Sin embargo, esa estrategia termina golpeando a quienes ganan en dólares en Estados Unidos y luego envían dinero a países de Latinoamérica. La Administración de Donald Trump intentó impulsar un dólar débil para fomentar exportaciones y frenar importaciones chinas. Sin embargo, esa estrategia termina golpeando a quienes ganan en dólares en Estados Unidos y luego envían dinero a países de Latinoamérica.

Embed - Por la debilidad del dólar caen las remesas desde USA a México USA a México">

3-Petro denunció una conspiración para matarlo

El presidente de Colombia publicó en sus redes sociales que existió un plan para atacar el vehículo aéreo en el que se transportaba. Según afirmó, esa situación demoró su llegada al departamento de Córdoba.

La región del norte colombiano atraviesa una tragedia humanitaria: las inundaciones dejaron más de una veintena de muertos y provocaron el desalojo de más de 100.000 familias. La emergencia mantiene en vilo a miles de personas.

Petro sostuvo que su presencia en Córdoba era clave para coordinar la asistencia en medio del desastre climático, mientras crecen las tensiones políticas en torno a la denuncia de un presunto atentado. Petro sostuvo que su presencia en Córdoba era clave para coordinar la asistencia en medio del desastre climático, mientras crecen las tensiones políticas en torno a la denuncia de un presunto atentado.