Por supuestos drones narcos cierran aeropuerto en USA; Petro asegura que lo quieren matar

1-USA cerró varias horas el aeropuerto de El Paso por drones narcos
Ocurrió en Texas, tras detectar naves no tripuladas que pertenecerían a cárteles mexicanos.
Por drones narcos cierran aeropuerto en El Paso, Texas, USA; el presidente Gustavo Petro asegura que lo quieren matar; menos remesas de Mexicanos desde USA.
El secretario de Transporte de USA confirmó una incursión de aeronaves de ese tipo desde territorio mexicano hacia espacio aéreo estadounidense. Según Washington, los dispositivos fueron neutralizados por sistemas antiaéreos.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum negó tener información sobre una supuesta invasión aérea, en medio de una creciente tensión en la frontera.
Un informe del Banco de México advirtió que el envío de dólares desde Estados Unidos cayó 4,6% en 2025 debido a la debilidad de la moneda norteamericana. Es la primera baja en el total de remesas hacia México en 11 años y enciende alertas sobre el impacto regional.
Los aztecas que viven en la superpotencia enviaron poco más de US$ 60.000 millones durante el año. Aunque la cifra sigue siendo elevada, marca un punto de inflexión para una economía que depende fuertemente de esos ingresos familiares.
El presidente de Colombia publicó en sus redes sociales que existió un plan para atacar el vehículo aéreo en el que se transportaba. Según afirmó, esa situación demoró su llegada al departamento de Córdoba.
La región del norte colombiano atraviesa una tragedia humanitaria: las inundaciones dejaron más de una veintena de muertos y provocaron el desalojo de más de 100.000 familias. La emergencia mantiene en vilo a miles de personas.