Por supuestos drones narcos cierran aeropuerto en USA; Petro asegura que lo quieren matar

Por drones narcos cierran aeropuerto en El Paso, Texas, USA; el presidente Gustavo Petro asegura que lo quieren matar; menos remesas de Mexicanos desde USA.

11 de febrero de 2026 - 19:35
Drones narcos en USA

Drones narcos en USA

1-USA cerró varias horas el aeropuerto de El Paso por drones narcos

Ocurrió en Texas, tras detectar naves no tripuladas que pertenecerían a cárteles mexicanos.

El secretario de Transporte de USA confirmó una incursión de aeronaves de ese tipo desde territorio mexicano hacia espacio aéreo estadounidense. Según Washington, los dispositivos fueron neutralizados por sistemas antiaéreos.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum negó tener información sobre una supuesta invasión aérea, en medio de una creciente tensión en la frontera.

2-Por debilidad del dólar caen remesas desde USA a México

Un informe del Banco de México advirtió que el envío de dólares desde Estados Unidos cayó 4,6% en 2025 debido a la debilidad de la moneda norteamericana. Es la primera baja en el total de remesas hacia México en 11 años y enciende alertas sobre el impacto regional.

Los aztecas que viven en la superpotencia enviaron poco más de US$ 60.000 millones durante el año. Aunque la cifra sigue siendo elevada, marca un punto de inflexión para una economía que depende fuertemente de esos ingresos familiares.

La Administración de Donald Trump intentó impulsar un dólar débil para fomentar exportaciones y frenar importaciones chinas. Sin embargo, esa estrategia termina golpeando a quienes ganan en dólares en Estados Unidos y luego envían dinero a países de Latinoamérica.

3-Petro denunció una conspiración para matarlo

El presidente de Colombia publicó en sus redes sociales que existió un plan para atacar el vehículo aéreo en el que se transportaba. Según afirmó, esa situación demoró su llegada al departamento de Córdoba.

La región del norte colombiano atraviesa una tragedia humanitaria: las inundaciones dejaron más de una veintena de muertos y provocaron el desalojo de más de 100.000 familias. La emergencia mantiene en vilo a miles de personas.

Petro sostuvo que su presencia en Córdoba era clave para coordinar la asistencia en medio del desastre climático, mientras crecen las tensiones políticas en torno a la denuncia de un presunto atentado.

