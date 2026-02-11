Jeffrey Epstein: Pam Bondi choca con 'fuego amigo' (Thomas Massie), víctimas y Howard Lutnick

Massie se ha convertido en un crítico abierto del presidente Donald Trump, y Bondi lo agredió llamándolo “político fracasado” e “hipócrita”.

“En 40 minutos, el nombre de Wexner fue agregado nuevamente”, dijo Bondi.

"A los 40 minutos de pillarte con las manos en la masa", respondió Massie.

Bondi luego acusó a Massie de tener el “síndrome de trastorno de Trump” y de negarse a presionar para que se haga justicia a las víctimas de Epstein durante administraciones anteriores.

"Esto es más grande que Watergate", le dijo Massie a Bondi. "Este encubrimiento dura décadas, y tú eres responsable de esta parte".

“El fiscal federal adjunto informó al asesor legal del Sr. Wexner en 2019 que éste era considerado una fuente de información sobre Epstein y que no era un objetivo en ningún sentido”, declaró un representante legal de Wexner. “El Sr. Wexner cooperó plenamente proporcionando información de antecedentes sobre Epstein y nunca más se le contactó”.

massie Thomas Massie, representante Kentucky / Republicano.

Las víctimas

Los demócratas desafiaron a la Fiscal General dirigirse a las víctimas de Jeffrey Epstein, quienes estaban sentadas detrás de ella durante la audiencia de supervisión del Comité Judicial en la Cámara de Representantes.

El principal demócrata del panel, el representante Jamie Raskin (Maryland), presentó a Bondi a las víctimas de Epstein: “Para promover la justicia para la gente, hay que escuchar a las víctimas, como las mujeres sentadas detrás de ustedes hoy”, dijo Raskin. “Esas son solo algunas de los cientos de sobrevivientes de la red global de tráfico sexual de Jeffrey Epstein que exigen que se diga la verdad y que los abusadores que las traficaron y violaron rindan cuentas”.

Raskin agregó que Bondi aún no ha recibido a esas víctimas.

Bondi defendió su manejo de los archivos de Epstein y sostuvo que si los nombres de las víctimas se publicaron inadvertidamente, su departamento actuó rápidamente para corregir esos errores.

Optó por afirmar: “Soy fiscal de carrera y, a pesar de lo que dijo el miembro de mayor rango, he dedicado toda mi carrera a luchar por las víctimas y seguiré haciéndolo”, dijo Bondi. “Lamento profundamente lo que cualquier víctima haya sufrido, especialmente a causa de ese monstruo”.

Agregó que el FBI estaba esperando escuchar si tenían más información.

Pero cuando la representante Pramila Jayapal (Demócrata / Washington) le pidió que se dirigiera directamente a las víctimas y se disculpara por lo que el Departamento de Justicia les había hecho pasar, Bondi se negó.

"No voy a dejar que sus teatralidades me afecten", dijo Bondi a Jayapal, quien pidió a las víctimas de Epstein sentadas en la sala de audiencias que se pusieran de pie y levantaran la mano si no habían podido reunirse con el Departamento de Justicia para compartir sus historias. Todas lo hicieron.

Bondi ha enfrentado críticas durante meses por renegar de su compromiso de brindar transparencia en el caso Epstein, comenzando cuando le dijo a Fox News que los materiales relacionados con Epstein estaban "en [su] escritorio ahora mismo para revisar", pero luego, en julio 2025, anunció que no se publicarían dichos archivos.

Desde que el Congreso aprobó la legislación que obliga al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein prácticamente en su totalidad, Bondi ha incumplido los plazos legales para hacerlo.

Un grupo bipartidista de legisladores se ha quejado en los últimos días de que la forma en que se difundió ponía en peligro la privacidad de las víctimas de Epstein.

bondi Pam Bondi en la Cámara de Representantes.

El caso Lutnick

La fiscal general Pam Bondi no dio una respuesta directa cuando la representante Becca Balint (Demócrata / Vermont) la presionó sobre si el Departamento de Justicia ha hecho algún esfuerzo para interrogar al secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre sus visitas a Jeffrey Epstein.

“El secretario Lutnick ha abordado personalmente esos vínculos”, respondió Bondi.

Lutnick declaró en un podcast en 2025 que le disgustaba la conducta de Epstein y en 2005 prometió no volver a estar en la misma habitación con él.

Sin embargo, documentos publicados por el Departamento de Justicia en enero 2026 muestran que Lutnick y Epstein siguieron en contacto en los años siguientes.

Además, Lutnick reconoció en una audiencia en el Senado que él y su familia viajaron en 2012 a la isla caribeña propiedad de Epstein.

Lutnick describió un almuerzo con Epstein, quien ya se había declarado (en 2008) de solicitar servicios de prostitución a una menor de edad en Florida .

Lutnick, a pesar de las últimas revelaciones, ha enfrentado pocas recriminaciones del 'mundo Trump' por sus conexiones con el difunto financiero.

Cuando Balint exigió que Bondi explicara si los fiscales o el FBI habían hablado con Lutnick u otros funcionarios de la administración Trump que tenían "vínculos" con Epstein, el fiscal general cuestionó la terminología del legislador.

"¿Qué significa 'lazos'?", respondió Bondi. "¿Puedes definirlo? ¿Puedes definir 'lazos'?"

"Creo que los estadounidenses se sorprenderían al saber que no le interesa hablar con estos funcionarios vinculados a Jeffrey Epstein", respondió Balint mientras el fiscal general intentaba cambiar de tema y hablar del tiroteo de un agente de la Patrulla Fronteriza en Vermont.

"Ahora sabemos que Lutnick estuvo en la isla de Epstein en 2012. ¿Cómo es que eso no fue un factor decisivo antes para el Presidente?", preguntó Balint.

trump lutnick.webp Howard Lutnick junto a Donald Trump.

----------------------

Más noticias en Urgente24

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento