La última decisión de Britney Spears que intriga al mundo: "Acaba de firmar..."

Primary Wavees una de las mayores compañías independientes de música en los Estados Unidos.

La editorial musical ahora poseería la cuota que tenía la estrella del pop en todo su repertorio.

TMZ especifica que, el acuerdo incluye éxitos como: "(You Drive Me) Crazy", "Baby One More Time", "Break The Ice", "Circus", "Don't Let Me Be the Last to Know", "Everytime", "Gimme More", "Hold It Against Me", "I Wanna Go", "If U Seek Amy".

También: "I'm a Slave 4 U", "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman", "Lucky", "My Prerogative", "Oops!... I Did It Again", "Overprotected", "Piece of Me", "Sometimes", "Stronger", "Till The World Ends", "Toxic" y "Womanizer".

"Los documentos muestran que Britney, representada po Cade Hudson, firmó el acuerdo para vender la música el 30 de diciembre... y nuestras fuentes dicen que está contenta con la venta y ha estado celebrando pasando tiempo con sus hijos", agrega el medio.

Britney Spears vende los derechos de su catálogo musical

Todavía no se conocen muchos pormenores del millonario acuerdo, pero TMZ lo compara con el que hizo Justin Bieber hace tiempo atrás.

"No está claro cuánto le pagaron a Britney por la música... el monto exacto en dólares no está en los documentos, pero nuestras fuentes describieron el acuerdo como un "acuerdo histórico"", indicaron.

"Similar al acuerdo de 200 millones de dólares que firmó Justin Bieber cuando vendió su música", agregan.

En 2023, se informó que el cantante Justin Bieber vendió sus derechos sobre su extenso catálogo musical a la empresa Hipgnosis Songs Capital.

Hay otras leyendas de la música que han vendido los derechos de sus canciones como Bob Dylan y Bruce Springsteen.

Y ahora, la cantante Britney Spears se une a este grupo de artistas cada vez mayor.

¿Clonaron a Britney Spears?

Vale recordar que Britney Spears también ha sido noticia por estos días debido a otro motivo.

Y es que, una supuesta conversación por correo electrónico entre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y un hombre llamado Mark Tramo desató una polémica: ¿Britney Spears fue clonada durante su tutela legal?

En Urgente24 explicamos que, una captura de pantalla que circuló en X (ex Twitter) muestra un intercambio donde Tramo, que trabaja en la UCLA Geffen Medical School, le pedía financiación a Epstein para un proyecto relacionado con Britney.

El correo mencionaba "el Proyecto de UCI Neonatal" y hacía referencia a "un problema de custodia con sus hijos".

El intercambio de mails ocurrió mientras Britney Spears estaba bajo tutela legal.

Aunque no hay evidencia concreta de clonación ni de vínculos directos entre Britney Spears y Epstein, las preguntas persisten.

