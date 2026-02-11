La noticia sacudió Hollywood y a toda una generación que creció viendo al eterno Dawson Leery soñar con ser cineasta en Capeside. James Van Der Beek será recordado como una de las personas más grandes del cine y la TV. Murió una leyenda.
UNA LEYENDA
Adiós, James Van Der Beek: El ídolo de Dawson's Creek murió a los 48 años por cáncer
James Van Der Beek, la estrella que conquistó a millones en los '90, murió a los 48 años tras luchar contra un cáncer de colon.
James Van Der Beek y el peso de ser Dawson para siempre
"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Transitó sus últimos días con coraje, fe y gracia", confirmaron desde su cuenta oficial de Instagram. El actor, que fue diagnosticado en 2023, compartió su enfermedad públicamente en 2024 para concientizar sobre la importancia de la detección temprana.
Nacido el 8 de marzo de 1977 en Connecticut, Van Der Beek saltó a la fama mundial en 1997 con Dawson's Creek. Ese papel lo catapultó de un día para otro, pero también lo encasilló. "Cuando todo empezó, las personas que se me acercaban eran adolescentes que gritaban cuando me veían", confesó alguna vez el actor, quien aprendió a reírse de sí mismo y transformó esa debilidad en fortaleza.
Su famosa escena llorando por Joey (Katie Holmes) se convirtió en meme viral. "Me encanta. Es lo que más me divierte de toda la serie. Es la definición perfecta de internet", declaró entre risas. Incluso su hija mayor se lo mandó sin filtro, algo que lo hizo reír con resignación.
Padre de seis y luchador hasta el final
Casado con Kimberly desde 2010, el actor dejó seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. "Convertirme en padre es la cosa más loca que he hecho en mi vida, pero también la que más feliz me ha hecho", dijo en Good Morning America.
Su ausencia en la reunión del elenco de Dawson's Creek en septiembre pasado preocupó a todos. Apareció en video, visiblemente más delgado pero con su sonrisa característica.
Hoy, parte de la magia de aquella serie adolescente se fue con él.
