Adiós, James Van Der Beek: El ídolo de Dawson's Creek murió a los 48 años por cáncer

image Nunca se quejó del meme. Un tipazo.

Padre de seis y luchador hasta el final

Casado con Kimberly desde 2010, el actor dejó seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. "Convertirme en padre es la cosa más loca que he hecho en mi vida, pero también la que más feliz me ha hecho", dijo en Good Morning America.

image

Su ausencia en la reunión del elenco de Dawson's Creek en septiembre pasado preocupó a todos. Apareció en video, visiblemente más delgado pero con su sonrisa característica.

Hoy, parte de la magia de aquella serie adolescente se fue con él.

