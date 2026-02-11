El PP desata polémica al otorgar la Medalla de la Hispanidad a Estados Unidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ppmadrid/status/2021514157993160932?s=20&partner=&hide_thread=false La presidenta @IdiazAyuso anuncia la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a EE.UU.



En el 250º aniversario de su independencia como “faro del mundo libre”. pic.twitter.com/SMMrk2vMMV — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) February 11, 2026

Las declaraciones, lejos de cerrar el debate, lo intensificaron. En un momento en que la política migratoria estadounidense vuelve a estar bajo escrutinio por las actuaciones de agencias federales como ICE, y mientras España discute la regularización de cientos de miles de extranjeros, el gesto fue interpretado por críticos y opositores como una señal ideológica nítida.

Las críticas y el trasfondo del gesto

Las palabras de Isabel Díaz Ayuso generaron una reacción inmediata. El periodista Antonio García Ferreras fue uno de los más duros al cuestionar el galardón impulsado por la presidenta del partido de derecha. En su programa recordó las políticas migratorias aplicadas en Estados Unidos y lanzó una crítica directa: “Pero Ayuso no se ha enterado de que detienen a los niños de cinco años, que cazan a sus padres y a sus madres, que los agentes de la ICE los meten en jaulas o los deportan”. Y remató: “Un premio a los Estados Unidos de Donald Trump, que está machacando literalmente a la comunidad latina e hispana”.

La referencia no es menor. La agencia federal ICE ha sido objeto de denuncias por detenciones y deportaciones masivas de migrantes, un tema especialmente sensible en un país como España, donde conviven múltiples nacionalidades latinoamericanas y del mundo, y donde actualmente se debate la regularización de aproximadamente 500.000 extranjeros en situación irregular. Para los sectores críticos, resulta contradictorio hablar de “defensa de la hispanidad” mientras se reconoce a un gobierno acusado de endurecer las políticas contra comunidades latinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DebatAlRojoVivo/status/2021531362780762311?s=20&partner=&hide_thread=false Ferreras responde a Ayuso tras volver a plegarse ante Donald Trump.



"¿Los Estados Unidos de Trump? ¿No se ha enterado que detienen a los niños de cinco años y que cazan a sus padres?" pic.twitter.com/ZO8YtPaPoL — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) February 11, 2026

El anuncio, además, se produjo apenas un día después de que Ayuso participara por videoconferencia en un evento celebrado en Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en Florida, donde fue distinguida por su labor en favor de la Hispanidad. El acto, denominado Hispanic Prosperity Gala, reunió a dirigentes y empresarios vinculados al espacio conservador internacional. Aunque oficialmente ambos hechos no están vinculados, en el plano político muchos interpretan la concesión de la medalla como un gesto coherente con esa misma agenda.

Para sus detractores, la decisión no es únicamente cultural sino estratégica. Algunos analistas la leen como un movimiento de posicionamiento de cara al escenario electoral de 2027, en un contexto de desgaste del PSOE y de tensión constante entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. Otros creen que se trata de una apuesta por reforzar su perfil ideológico y consolidar liderazgo dentro del espacio conservador. Sus seguidores, en cambio, lo presentan como una reafirmación sin complejos de sus convicciones.

Embed - 4KWalking in Madrid · Gran Vía · Cabalgata de la Hispanidad 2025

