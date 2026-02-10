Madrid alcanza un récord silencioso: 75.000 propietarios tienen tres o más viviendas en la capital

El impacto es directo sobre la oferta disponible para residentes. En barrios céntricos y zonas bien conectadas, una parte relevante de las viviendas se orienta al alquiler de corta estancia a través de plataformas como Airbnb, reduciendo el stock permanente y empujando los precios al alza. El resultado es un mercado cada vez más cerrado, donde las oportunidades realistas para jóvenes y familias quedan limitadas a zonas periféricas o directamente fuera del radar laboral de la capital.

Ayudas y límites del Estado: entre el alivio fiscal y una realidad que no afloja

El debate sobre el acceso a la vivienda también expuso una reciente definición fiscal. El Ministerio de Hacienda aclaró que quienes cedan una vivienda a un familiar sin cobrar alquiler (ya sea una segunda residencia, un inmueble vacacional o una vivienda que permanezca deshabitada) deben igualmente tributar en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). En estos casos, el propietario está obligado a pagar entre el 1,1% y el 2% del valor catastral del inmueble, una medida que busca desincentivar la retención de viviendas fuera del mercado y actuar, de forma indirecta, contra la concentración inmobiliaria.

Es en este contexto donde el Estado y las comunidades autónomas despliegan distintas herramientas para facilitar el acceso a la vivienda en 2026. Las ayudas se agrupan, principalmente, en tres grandes bloques: avales para la compra de la primera vivienda habitual, beneficios fiscales ligados a la adquisición y medidas de apoyo para afrontar el pago de hipotecas. El objetivo declarado es reducir la barrera de entrada en un mercado donde el ahorro previo sigue siendo uno de los principales obstáculos.

Cadalso de los Vidrios, Madrid, España Cadalso de los Vidrios, el municipio con el metro cuadrado más bajo de la Comunidad de Madrid, se vuelve referencia del desplazamiento hacia áreas periféricas por el costo de la vivienda.

Entre las medidas más relevantes se encuentran los avales públicos del 20% de la hipoteca para jóvenes y familias con menores a cargo, que permiten cubrir la entrada sin necesidad de grandes ahorros y apuntan a dos de los colectivos más perjudicados por la crisis habitacional. A esto se suman rebajas fiscales en impuestos como el ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) y el AJD (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados), con tipos reducidos para jóvenes, familias numerosas o monoparentales, además de posibles bonificaciones en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), de gestión municipal.

En paralelo, a nivel nacional, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé ayudas de hasta 15.000 euros para la compra de vivienda en municipios pequeños, con límites de renta, edad y precio del inmueble, así como programas de alquiler con opción a compra y refuerzo del parque público. Se trata de medidas orientadas a corregir desequilibrios estructurales, aunque con un alcance limitado en los grandes núcleos urbanos.

Sin embargo, el impacto de estas políticas sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema. Aunque alivian situaciones puntuales y facilitan operaciones concretas, no logran revertir un mercado tensionado por la escasez de oferta, la concentración de la propiedad y unos precios muy por encima de la capacidad real de ingresos de gran parte de la población joven, que empieza a reorientar expectativas y recursos hacia otras áreas de consumo y movilidad ante la imposibilidad de acceder a una vivienda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gil_JavierGil/status/1927622513460207972?s=20&partner=&hide_thread=false Desde 2013, la vivienda no se compra para vivir, sino para especular.



Inversores acaparan pisos y disparan el alquiler, mientras cada vez más gente no puede acceder ni a una sola vivienda.



La vivienda se ha convertido en una máquina de desigualdad.



Lo expliqué en RTVE pic.twitter.com/3dQzHdmuTG — Javier Gil (@Gil_JavierGil) May 28, 2025

