Con un menú amplio de instrumentos y vencimientos relevantes en el horizonte, la primera licitación del mes apunta a esterilizar pesos, sostener el roll over y reforzar el ancla monetaria en un contexto de inflación transitoriamente más alta.
CON 100% DE ROLL OVER
Licitación: El ambicioso objetivo del Tesoro de renovar a tasas bajas
El Tesoro enfrenta la primera licitación de febrero con un menú amplio de instrumentos y una señal clara al mercado.
El Tesoro enfrentará este miércoles (10/2) la primera licitación de febrero con una señal clara hacia el mercado. El objetivo central será absorber liquidez en pesos y consolidar un roll over elevado, en un contexto marcado por la emisión asociada a las compras de divisas del Banco Central y por una demanda de dinero que comienza a mostrar la baja estacional típica del primer trimestre.
Según detalla el Informe Diario de Facimex, el menú de instrumentos será inusualmente amplio y abarcará Lecap, Boncap, Boncer, Lelink, Letam y un nuevo Bontam con vencimiento en febrero de 2027, lo que refuerza la lectura de una estrategia activa de esterilización monetaria.
La licitación
En concreto, el Tesoro licitará Lecap con vencimientos en abril, julio y noviembre de 2026, Boncap a enero de 2027, Boncer con vencimientos que van desde junio de 2026 hasta junio de 2028, además de una Lelink a abril, una Letam a agosto y un nuevo instrumento TAMAR-linked a febrero del próximo año. El esquema contrasta con licitaciones previas donde predominaban vencimientos concentrados en pocos instrumentos, lo que refuerza la señal de búsqueda de absorción neta de pesos.
El punto de partida de la licitación estaba dado por vencimientos originales por $9,6 billones, correspondientes principalmente al Boncap de febrero. Sin embargo, durante la mañana el BCRA canjeó sus tenencias de ese instrumento, junto con Lecap y Letam de febrero, por una canasta compuesta en partes iguales por Boncap con vencimiento en abril y junio de 2027.
Desde la óptica del mercado, no se trata de una licitación particularmente desafiante en términos de vencimientos. Sin embargo, el contexto monetario le otorga un peso adicional. El amplio menú sugiere que el Gobierno buscará un roll over elevado para esterilizar la emisión asociada a las compras de divisas, que en lo que va de febrero ya acumulan alrededor de US$493 millones, lo que implicó una inyección cercana a $0,7 billones.
Facimex interpreta esta estrategia como una señal deliberadamente restrictiva. La combinación de absorción monetaria y variedad de instrumentos apunta a amortiguar la baja estacional de la demanda de dinero y, al mismo tiempo, dejar al Tesoro mejor posicionado de cara a la licitación de fin de mes, donde los vencimientos trepan a unos $20 billones.
La inflación
Los datos de inflación de alta frecuencia vienen mostrando registros algo más elevados en el arranque de febrero, con una inflación núcleo que se mantiene firme y break evens que lucen relativamente optimistas en el corto plazo, pero más exigentes hacia 2027. En ese marco, la licitación también funciona como una herramienta para reforzar la consistencia del ancla nominal.
En términos de estrategia de inversión, Facimex prioriza tres instrumentos dentro del menú. En el tramo corto, destaca el Boncer TZX26, que permite capturar el carry de una inflación transitoriamente más alta durante el primer trimestre. En el tramo medio, el Boncap T15E7 aparece como una alternativa atractiva para posicionarse con tasa fija real positiva, mientras que en el tramo largo el foco se ubica en el TZX28, que todavía ofrece margen para una compresión de tasas al arbitrar contra la curva de Bonares.
un lado, la inflación de corto plazo se mantiene elevada y favorece a los instrumentos indexados. Por otro, la política monetaria busca evitar un exceso de pesos que complique el esquema cambiario y la dinámica de tasas, en un contexto donde la brecha se mantiene contenida.
Otras noticias en Urgente24:
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento
Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: La auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios