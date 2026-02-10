Licitación: El ambicioso objetivo del Tesoro de renovar a tasas bajas

Al no difundirse los montos del canje, el tamaño final de los vencimientos no puede estimarse con precisión, aunque Facimex proyecta que el monto a enfrentar por el Tesoro se ubicaría en el rango de $8 a $9 billones, considerando que cerca del 88% estaba en manos de inversores privados antes del canje. Al no difundirse los montos del canje, el tamaño final de los vencimientos no puede estimarse con precisión, aunque Facimex proyecta que el monto a enfrentar por el Tesoro se ubicaría en el rango de $8 a $9 billones, considerando que cerca del 88% estaba en manos de inversores privados antes del canje.

Desde la óptica del mercado, no se trata de una licitación particularmente desafiante en términos de vencimientos. Sin embargo, el contexto monetario le otorga un peso adicional. El amplio menú sugiere que el Gobierno buscará un roll over elevado para esterilizar la emisión asociada a las compras de divisas, que en lo que va de febrero ya acumulan alrededor de US$493 millones, lo que implicó una inyección cercana a $0,7 billones.

Facimex interpreta esta estrategia como una señal deliberadamente restrictiva. La combinación de absorción monetaria y variedad de instrumentos apunta a amortiguar la baja estacional de la demanda de dinero y, al mismo tiempo, dejar al Tesoro mejor posicionado de cara a la licitación de fin de mes, donde los vencimientos trepan a unos $20 billones.

La inflación

Los datos de inflación de alta frecuencia vienen mostrando registros algo más elevados en el arranque de febrero, con una inflación núcleo que se mantiene firme y break evens que lucen relativamente optimistas en el corto plazo, pero más exigentes hacia 2027. En ese marco, la licitación también funciona como una herramienta para reforzar la consistencia del ancla nominal.

En términos de estrategia de inversión, Facimex prioriza tres instrumentos dentro del menú. En el tramo corto, destaca el Boncer TZX26, que permite capturar el carry de una inflación transitoriamente más alta durante el primer trimestre. En el tramo medio, el Boncap T15E7 aparece como una alternativa atractiva para posicionarse con tasa fija real positiva, mientras que en el tramo largo el foco se ubica en el TZX28, que todavía ofrece margen para una compresión de tasas al arbitrar contra la curva de Bonares.

La recomendación se apoya en una lectura combinada de factores.

un lado, la inflación de corto plazo se mantiene elevada y favorece a los instrumentos indexados. Por otro, la política monetaria busca evitar un exceso de pesos que complique el esquema cambiario y la dinámica de tasas, en un contexto donde la brecha se mantiene contenida.

