Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

jubilados.jpg

Incluso la rionegrina Ana Marks reclamó al Gobierno de Javier Milei información detallada y medidas urgentes ante la deuda del PAMI con clínicas y sanatorios de su provincia, advirtiendo que la falta de pagos pone en riesgo la atención de los adultos mayores y amenaza con debilitar el sistema de salud y la seguridad social en toda la Patagonia.

La senadora rionegrina hizo el pedido formal dirigido al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y también a Esteban Leguizamo.

La duda del PAMI, "un riesgo cierto y real" para los jubilados

Marks sostuvo que la deuda acumulada por el PAMI representa "un riesgo cierto y real" para el funcionamiento del sistema sanitario regional, y recordó que las demoras en los pagos terminan perjudicando especialmente a los adultos mayores:

image

Mientras se postergan recursos claves, quienes pagan las consecuencias son quienes siempre quedan al final de la fila, nuestros mayores Mientras se postergan recursos claves, quienes pagan las consecuencias son quienes siempre quedan al final de la fila, nuestros mayores

Según 'El Parlamentario', la senadora justicialista reclamó que el Gobierno nacional adopte medidas urgentes para cancelar de inmediato los montos adeudados y que, además, se proceda a recomponer los valores arancelarios, con el fin de garantizar una atención médica "efectiva, segura y de calidad". Según advirtió, la continuidad del conflicto podría derivar en un retroceso de derechos adquiridos y en un debilitamiento del sistema de seguridad social.

Amparada en las obligaciones constitucionales que garantizan el derecho a la salud —entre ellas el artículo 14 bis y los tratados internacionales de derechos humanos—, Marks solicitó al Ejecutivo un detalle preciso del monto total de la deuda que el PAMI mantiene con cada clínica y sanatorio de Río Negro. También pidió conocer los plazos, motivos y conceptos que originaron los pagos pendientes, así como el cronograma previsto para su cancelación.

Además, requirió información sobre las medidas alternativas o planes de contingencia que el organismo tenga previstas ante una eventual interrupción de los servicios producto de la deuda registrada. Incluyó también un pedido para conocer la actualización y recomposición arancelaria destinada a sostener la calidad de la atención en la región.

La senadora concluyó que es urgente que el Gobierno nacional brinde respuestas concretas para evitar que el sistema sanitario patagónico entre en una fase crítica y que los jubilados y pensionados vuelvan a quedar expuestos a la falta de garantías básicas en materia de salud.

Otra provincia que reclama (más allá de la Patagonia)

No fue la única... Desde mucho más al norte, se sumó el reclamo del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien explicó en su caso que la deuda del PAMI con su provincia impacta en las financias, la obra pública y el sostenimiento de áreas esenciales.

"PAMI debe a Tucumán alrededor de 45 mil millones de pesos", dijo según el sitio 'El Tucumano'.

Osvaldo Jaldo El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

El gobernador aseguró que la Nación mantiene una deuda con Tucumán que ronda los 200 mil millones de pesos y reclamó un cronograma concreto de pago para poder sostener áreas esenciales de la provincia:

La Nación le debe a la provincia de Tucumán cerca de 200 mil millones de pesos. No es una deuda que hayamos planteado de manera caprichosa. Hemos conciliado con Nación esas deudas y no queremos poner palos en la rueda a la política macroeconómica, pero sí necesitamos un cronograma de desembolso de una deuda que ya está reconocida

Y detalló: "El PAMI no le paga a Tucumán hace más de cuatro años y nos debe alrededor de 45 mil millones de pesos. Hay deudas de ANSES que la provincia viene reconociendo y pagando", sostuvo.

Clínicas y sanatorios, en una situación "sumamente crítica"

En cuanto a las clínicas y sanatorios de la Patagonia, señalaron que la situación económico-financiera de las instituciones es "sumamente crítica" y que este escenario es consecuencia directa de una "depreciación sostenida de los valores arancelarios" y un marcado atraso en los pagos, problemática que se ha agudizado considerablemente durante los últimos dos meses.

Añadieron que la participación del PAMI en los ingresos totales de estas instituciones representa, en promedio, el 40%, con lo cual tiene un gran impacto en las economías de los centros de salud privados.

Uno de los puntos más destacados en el comunicado es la dificultad para afrontar las obligaciones laborales. Las clínicas dependen del cobro de la facturación de los módulos de Nivel II y III para pagar los salarios de su personal, los cuales históricamente se abonan el último día hábil de cada mes.

El retraso de PAMI en los pagos, en muchos casos, implica "la imposibilidad material de abonar los haberes". A esto se suma un atraso de un mes en el pago de las prestaciones ambulatorias y una pérdida del valor real de los módulos frente a la inflación.

PAMI 3P.jpg

Suspensión progresiva: guardia abierta, consultorios cerrados

La suspensión de servicios, según el anuncio, se instrumenta de forma progresiva, iniciando con la suspensión de "prestaciones ambulatorias y programadas", con el objetivo de preservar, mientras sea posible, la atención de urgencias.

Según el sitio neuquino 'LU17#', en muchas ciudades, el problema se siente con una frase sencilla y dura: "guardia abierta, consultorios cerrados" Según el sitio neuquino 'LU17#', en muchas ciudades, el problema se siente con una frase sencilla y dura: "guardia abierta, consultorios cerrados"

Los prestadores de salud exigen tres puntos fundamentales: la regularización inmediata de la deuda existente; una reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sustentabilidad y la reactivación de una "mesa técnica" de trabajo para adecuar los aranceles.

Otras noticias de Urgente24

Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: La auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios

Axel Kicillof: "existe un plan de exterminio de la industria, estamos en un situación límite"

En apenas 2 meses, Milei perdió a 8 colaboradores que cubrían puestos de alta jerarquía

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero