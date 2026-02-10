Tenía que ser un festejo íntimo por los 8 años de Magnolia pero terminó explotando en redes y televisión, con la China Suárez otra vez metida en un escándalo que nadie esperaba. Un comentario de Juariu y una historia lateral que roza a Mauro Icardi alcanzaron para que el WandaGate sumara un capítulo incómodo y más áspero de lo habitual.
"LOS QUE EXPONEN MENORES..."
"Hay que ser muy mierda": La China Suárez explotó contra Juariu y todo se incendió
La China Suárez explotó contra Juariu por un posteo que hizo y la acusó de cruzar un límite. La influencer se defendió y el Wandagate sumó otro frente.
El posteo de Juariu que cambió un cumpleaños por un escándalo
El disparador fue un posteo de Victoria Braier, más conocida como Juariu, desde su cuenta de Instagram, donde aseguró que la malla que usó Magnolia durante el festejo habría sido un regalo que Mauro Icardi le había hecho a una de sus hijas con Wanda Nara. No lo presentó como una duda liviana ni como un comentario al pasar, sino como una pieza más dentro del entramado judicial que rodea a las familias.
"Parece que Isi vio todo por TikTok y se puso mal", escribió Juariu ante más de 850 mil seguidores, y enseguida sumó una lectura que fue la que encendió todo: "¿Como respuesta a todo eso, le ponen la malla de I que le regaló el padre? ¿Es un castigo?".
A partir de ahí, la historia se amplió en televisión. En Cortá por Lozano (Telefe) y luego en A la Tarde (América TV), Juariu sostuvo que Icardi habría enviado una carta documento para que sus hijas asistieran al cumpleaños, que el juez decidió escuchar a las menores y que ellas no quisieron ir porque su padre no estaba presente. También dijo que el futbolista habría intentado convencerlas con regalos y que, ante la negativa, esos obsequios no fueron entregados.
En términos estrictamente periodísticos, hay datos y hay contexto. El problema aparece cuando la información se mezcla con interpretaciones intencionadas, y más todavía cuando esas interpretaciones terminan colocando a una nena de ocho años en medio de una disputa entre adultos que hace tiempo perdió cualquier límite razonable.
La China Suárez explotó, Juariu se defiende y el show sigue
La reacción de Eugenia "la China" Suárez fue inmediata y sin filtro. Desde sus historias de Instagram, apuntó directo contra la periodista: "Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda". El mensaje fue borrado horas después, pero ya había circulado lo suficiente como para instalar otro eje en la discusión: el del hostigamiento y la exposición de menores.
Juariu respondió primero en redes y después en la tele. "Eugenia Suárez alias ‘La China’ me acusa de hostigar. Solo di información", escribió, y prosiguió: "No hablo de los menores sino de un contexto de un supuesto ida y vuelta judicial" y "los que exponen a los menores, en tal caso, desde que empezó todo, son los protagonistas y el entorno".
Más tarde. al aire en Telefe, se defendió desde su rol profesional: "Soy periodista y mi trabajo es informar", sostuvo, y negó de plano haber ejercido bullying. Sin embargo, el punto que queda flotando (y que nadie termina de responder) es si todo lo que se puede contar, conviene contarlo de cualquier manera, sobre todo cuando el precio lo pagan chicos que no eligieron ser parte del Wandagate.
Mientras tanto, otro dato se sumó es que las hijas de Wanda e Icardi no fueron al cumpleaños y viajaron con su madre y Martín Migueles a San Luis, según se vio en redes, lo que volvió a alimentar especulaciones y lecturas cruzadas en Instagram y TikTok.
Como siempre, el conflicto sigue porque genera rating y crea bandos. Pero esta vez dejó claro que cuando el espectáculo necesita de los chicos para sostenerse, el problema ya no es quién tiene razón, sino por qué nadie frena.
