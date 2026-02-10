"Hay que ser muy mierda": La China Suárez explotó contra Juariu y todo se incendió

La China Suárez explotó, Juariu se defiende y el show sigue

La reacción de Eugenia "la China" Suárez fue inmediata y sin filtro. Desde sus historias de Instagram, apuntó directo contra la periodista: "Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda". El mensaje fue borrado horas después, pero ya había circulado lo suficiente como para instalar otro eje en la discusión: el del hostigamiento y la exposición de menores.

image La China Suárez respondió con furia, acusó hostigamiento y marcó un límite ante la exposición de menores en un conflicto adulto que ya lleva años.

Juariu respondió primero en redes y después en la tele. "Eugenia Suárez alias ‘La China’ me acusa de hostigar. Solo di información", escribió, y prosiguió: "No hablo de los menores sino de un contexto de un supuesto ida y vuelta judicial" y "los que exponen a los menores, en tal caso, desde que empezó todo, son los protagonistas y el entorno".

image

Más tarde. al aire en Telefe, se defendió desde su rol profesional: "Soy periodista y mi trabajo es informar", sostuvo, y negó de plano haber ejercido bullying. Sin embargo, el punto que queda flotando (y que nadie termina de responder) es si todo lo que se puede contar, conviene contarlo de cualquier manera, sobre todo cuando el precio lo pagan chicos que no eligieron ser parte del Wandagate.

Mientras tanto, otro dato se sumó es que las hijas de Wanda e Icardi no fueron al cumpleaños y viajaron con su madre y Martín Migueles a San Luis, según se vio en redes, lo que volvió a alimentar especulaciones y lecturas cruzadas en Instagram y TikTok.

Como siempre, el conflicto sigue porque genera rating y crea bandos. Pero esta vez dejó claro que cuando el espectáculo necesita de los chicos para sostenerse, el problema ya no es quién tiene razón, sino por qué nadie frena.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: la auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios