Mauro Icardi pierde todo menos las mañas: "Le respondería mensajes a una..."

La ironía de esta situación resulta exquisita para quienes no se pierden ningún capítulo de esta novela. Leo no tuvo piedad al recordar los antecedentes de ambos protagonistas: "Tal vez Icardi no le muestre todos los mensajes", sugirió con un sarcasmo evidente. Al mismo tiempo que remató diciendo: "Lo cierto es que los dos están más sucios que un mecánico. El otro porque le sacó la mujer al amigo. Y ella porque le mandaba mensajes a Mauro cuando estaba con Wanda. No se hagan las víctimas ¿no?". Ouch. Directo al hueso.

Mientras tanto, Eugenia Suárez continúa mostrándose confiada, repitiendo que Mauro jamás le mentiría. El problema es que la historia del delantero habla completamente otro idioma. Su prontuario amoroso no exactamente respalda esa imagen de hombre fiel y sincero que ella intenta vender.

Por su parte, el periodista reconoció que tiene más información pero prefirió resguardarla por ahora. "No puedo decir más", cerró, dejando a todos masticando bronca por querer conocer la identidad completa de esta misteriosa mujer.

