La China Suárez se mostró absolutamente convencida de la transparencia en su relación con Mauro Icardi durante una entrevista para el programa de Moria Casán. Con una seguridad que rozaba lo desafiante, la actriz soltó una frase que hizo ruido: "¿Sabés la cantidad de casadas que le escriben a Mauro?". Y ahí nomás agregó, que ambos se muestran todo lo que reciben en sus respectivos teléfonos.
¿Y LA CHINA?
Mauro Icardi pierde todo menos las mañas: "Le respondería mensajes a una..."
En Lape Club Social, Leo Paradizo dejó a todos helados al decir que Mauro Icardi respondería mensajes de otra chica y la China Suárez confía sin sospechar.
Pero resulta que esa muralla de confianza podría tener grietas más grandes de lo que Eugenia imagina. Puesto que mientras la protagonista de tantas novelas aseguraba tener acceso ilimitado a las conversaciones de su pareja, un dato jugoso empezó a circular por los pasillos de América TV.
Leo Paradizo, reconocido periodista, fue el encargado de largar la bomba en Lape Club Social: "¿La China estará segura que Icardi le muestra todos los mensajes que recibe? Me llegó data… Mauro responde…", disparó sin anestesia. Y cuando pensábamos que ahí quedaba todo, el comunicador duplicó la apuesta.
La bomba que salpica a Mauro Icardi y descoloca a la China Suárez
Según la información que maneja Paradizo, existe una actriz de pelo castaño, rondando los treinta, que mantendría intercambios con el futbolista. Alguien que aparentemente está o estuvo involucrada en alguna relación, aunque su situación sentimental sería intermitente.
La ironía de esta situación resulta exquisita para quienes no se pierden ningún capítulo de esta novela. Leo no tuvo piedad al recordar los antecedentes de ambos protagonistas: "Tal vez Icardi no le muestre todos los mensajes", sugirió con un sarcasmo evidente. Al mismo tiempo que remató diciendo: "Lo cierto es que los dos están más sucios que un mecánico. El otro porque le sacó la mujer al amigo. Y ella porque le mandaba mensajes a Mauro cuando estaba con Wanda. No se hagan las víctimas ¿no?". Ouch. Directo al hueso.
Mientras tanto, Eugenia Suárez continúa mostrándose confiada, repitiendo que Mauro jamás le mentiría. El problema es que la historia del delantero habla completamente otro idioma. Su prontuario amoroso no exactamente respalda esa imagen de hombre fiel y sincero que ella intenta vender.
Por su parte, el periodista reconoció que tiene más información pero prefirió resguardarla por ahora. "No puedo decir más", cerró, dejando a todos masticando bronca por querer conocer la identidad completa de esta misteriosa mujer.
----------------------------
