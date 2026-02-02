Eduardo Feinmann habló sobre sus dichos contra Luca Martin y volvió a prender la mecha

"Ni Pablo (Echarri) me interesa. Ni Nancy me interesa. No me interesa lo que digan. Yo con las redes me divierto y la paso muy bien", agregó.

Acerca de si habló, o no, con Matías Martin, padre de Luca, quien también criticó a Feinmann, el periodista dijo: "Las cosas que tenga que hablar con Matías Martin las hablaré cara a cara. Como corresponden".

Por otro lado, Feinmann fue consultado por los motivos que lo animaron a meterse en ese "quilombo".

Y contestó: "Me parece que el destrato a una persona de trayectoria como es Chiche Gelblung. Yo creo que merece respeto, por una persona joven o por una persona de más edad. Nada más que eso".

Feinmann también contó que Chiche habló con él. "Me agradeció profundamente. Creo que había que defenderlo. Me parece que es un hombre de televisión, y de la radiofonía argentina, que tiene que ser respetado".

Finalmente, se refirió a las nuevas generaciones en los medios de comunicación y fue tajante: “Me parece que hay una falta de respeto, me parece que son mal aprendidos, mal educados. Varios han tenido que retractarse, pedir disculpas"

¿Qué dijo Luca Martin sobre Chiche Gelblung?

Luca Martin hizo un desafortunado comentario en Bendita TV (El Nueve) contra Chiche.

"No quiero sonar edadista… pero ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente como 300 años?", dijo el panelista, y remató con "estaba viejo cuando yo era un nene, me pone mal verlo ahora (...) no tengamos edadismo chicos".

El clip se viralizó en redes sociales y desató la polémica.

Chiche no tardó en disparar contra Luca y Matías Martin: "No sé cómo calificarlo, es un pelotudo y el padre también es un pelotudo”.

En medio del conflicto, Eduardo Feinmann cuestionó duramente a Luca y a su madre.

En su cuenta de X, Feinmann escribió: "Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo".

También publicó: "De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado @nancydupla5. Se crio con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver @matiasmartin, un gran tipo, con grandes valores".

Esto generó un feroz cruce entre Feinmann con Dupláa y Echarri, pareja de la actriz. Matías Martin apareció después, también, para defender a su hijo. Y aunque hubo algunos días de silencio, todo parece indicar que el conflicto continúa.

