¿La edad es solo un número? La ciencia tras las parejas con brechas etarias: el nuevo show de Netflix

Mito vs. realidad: ¿Duran más estas relaciones?

Uno de los mayores prejuicios contra parejas como la de Viall y Joy es la supuesta falta de intereses comunes o desequilibrios de poder. Sin embargo, las estadísticas cuentan otra historia:

Satisfacción: Investigadores de la Universidad de Maastricht hallaron que las parejas con grandes diferencias de edad reportan una mayor satisfacción vital.

Estabilidad: Los datos de los CDC y la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido no muestran una correlación directa entre la brecha de edad y el aumento de divorcios.

Longevidad: Curiosamente, un análisis de The Economist sugiere que una diferencia de 5 años puede asociarse con una duración de la relación ligeramente mayor (unas seis semanas más en promedio).

De Netflix a la Vida Real: El fin de la "Esposa Trofeo"

El concepto de "esposa trofeo" está desapareciendo de los datos estadísticos en Estados Unidos. La brecha de edad en el cine también se ha cerrado: si en los años 40 era común ver diferencias de 20 años (como Bogart y Bergman), hoy la media en pantalla es de solo 6 años.

Nuevas producciones como "Babygirl" o "The Idea of You" están subvirtiendo la tradición al mostrar mujeres mayores con hombres jóvenes, reflejando un cambio en las normas sociales de aceptabilidad.

