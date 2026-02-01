Kevin Warsh, la nominación de Trump que sacude la Fed y derrumba oro y plata

La credibilidad de la Reserva Federal está en juego: la nominación de Warsh pone en primer plano la tensión entre independencia institucional y presión política. Si el Congreso confirma a Warsh, heredará una Fed en un momento económico y geopolítico delicado, con mercados atentos a cada señal sobre la ruta de las tasas y la estabilidad financiera.

Más noticias en Urgente24

Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Patentes en PBA: El giro inesperado que podría hacerte pagar mucho menos

Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River