Kevin Warsh, la nominación de Trump que sacude la Fed y derrumba oro y plata

En la confrontación entre Trump y Powell, la elección de Kevin Warsh es un intento por preservar la credibilidad de la Fed frente a la interferencia política

01 de febrero de 2026 - 10:25
Trump nomina a Kevin Warsh para presidir la Fed; fue asesor económico de George W. Bush

Tras meses de especulaciones, el presidente Donald Trump nominó el 30 de enero de 2026 a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, en medio de un conflicto público con la Fed liderada por Jerome Powell, según The Conversation.

image
La nominación de Kevin Warsh reduce las expectativas de recortes agresivos de tasas, presionando a la baja el oro (-9%) y la plata (-28%) tras máximos récord, según The Conversation.

La noticia provocó movimientos bruscos en los mercados: el oro y la plata cayeron un 9% y un 28% respectivamente, tras máximos históricos, mientras los índices bursátiles estadounidenses registraron pérdidas moderadas. Los analistas interpretan la caída como una señal de que los inversores esperan menos probabilidades de recortes agresivos de tasas bajo Warsh y, por ende, menor riesgo de inflación elevada.

Guerra política entre Trump y la Fed

La nominación llega tras un año de tensiones entre Trump y Powell, que incluyeron duras críticas presidenciales y acciones legales del Departamento de Justicia contra funcionarios de la Fed. Powell defendió la independencia del Banco Central, recibiendo el respaldo de 14 jefes de bancos centrales que subrayaron que la autonomía monetaria es vital para la estabilidad económica.

Quién es Kevin Warsh

Exgobernador de la Fed, asesor económico en la Casa Blanca y exbanquero, Warsh es visto como más independiente que otras opciones como Kevin Hassett, pero con historial “halcón” antiinflacionario. Aunque en ocasiones recientes ha moderado sus posturas y ha mostrado cierta afinidad con demandas de tasas más bajas, su trayectoria sugiere prioridad en controlar la inflación.

La credibilidad en la gestión Trump

El desplome de oro y plata refleja expectativas de menores tensiones inflacionarias y un dólar más fuerte. La plata, impulsada además por demanda industrial (paneles solares, vehículos eléctricos y semiconductores), había subido más que el oro antes de la corrección. Inversores minoristas, particularmente en ETF, contribuyeron al rally y al posterior retroceso, exponiéndose a alta volatilidad: la plata mostró subidas extremas seguidas de caídas pronunciadas.

La credibilidad de la Reserva Federal está en juego: la nominación de Warsh pone en primer plano la tensión entre independencia institucional y presión política. Si el Congreso confirma a Warsh, heredará una Fed en un momento económico y geopolítico delicado, con mercados atentos a cada señal sobre la ruta de las tasas y la estabilidad financiera.

