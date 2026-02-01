Tras meses de especulaciones, el presidente Donald Trump nominó el 30 de enero de 2026 a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, en medio de un conflicto público con la Fed liderada por Jerome Powell, según The Conversation.
EL ELEGIDO PARA BAJAR LA TASA
Kevin Warsh, la nominación de Trump que sacude la Fed y derrumba oro y plata
En la confrontación entre Trump y Powell, la elección de Kevin Warsh es un intento por preservar la credibilidad de la Fed frente a la interferencia política
La noticia provocó movimientos bruscos en los mercados: el oro y la plata cayeron un 9% y un 28% respectivamente, tras máximos históricos, mientras los índices bursátiles estadounidenses registraron pérdidas moderadas. Los analistas interpretan la caída como una señal de que los inversores esperan menos probabilidades de recortes agresivos de tasas bajo Warsh y, por ende, menor riesgo de inflación elevada.
Guerra política entre Trump y la Fed
La nominación llega tras un año de tensiones entre Trump y Powell, que incluyeron duras críticas presidenciales y acciones legales del Departamento de Justicia contra funcionarios de la Fed. Powell defendió la independencia del Banco Central, recibiendo el respaldo de 14 jefes de bancos centrales que subrayaron que la autonomía monetaria es vital para la estabilidad económica.
Quién es Kevin Warsh
Exgobernador de la Fed, asesor económico en la Casa Blanca y exbanquero, Warsh es visto como más independiente que otras opciones como Kevin Hassett, pero con historial “halcón” antiinflacionario. Aunque en ocasiones recientes ha moderado sus posturas y ha mostrado cierta afinidad con demandas de tasas más bajas, su trayectoria sugiere prioridad en controlar la inflación.
La credibilidad en la gestión Trump
El desplome de oro y plata refleja expectativas de menores tensiones inflacionarias y un dólar más fuerte. La plata, impulsada además por demanda industrial (paneles solares, vehículos eléctricos y semiconductores), había subido más que el oro antes de la corrección. Inversores minoristas, particularmente en ETF, contribuyeron al rally y al posterior retroceso, exponiéndose a alta volatilidad: la plata mostró subidas extremas seguidas de caídas pronunciadas.
La credibilidad de la Reserva Federal está en juego: la nominación de Warsh pone en primer plano la tensión entre independencia institucional y presión política. Si el Congreso confirma a Warsh, heredará una Fed en un momento económico y geopolítico delicado, con mercados atentos a cada señal sobre la ruta de las tasas y la estabilidad financiera.
