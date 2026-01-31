Jorge Macri apareció durante la semana como el brazo ejecutor de notables desalojos que liberaban propiedades tomadas, sin el menor respeto por la cosa pública o la propiedad privada, esgrimió el viejo conceptode "tolerancia cero" frente a la usurpación de propiedades.
Jorge Macri y Juan Grabois se cruzaron por desalojos de edificios usurpados
El último edificio desalojado era propiedad del CONICET, pero funcionaba como local partidario K. La discusión comenzó al liberar una toma de "El Amanecer de los Cartoneros”.
Durante la última recorrida por un edificio recuperado del CONICET, Macri difundió un video que mostraba carteles y material de propaganda política vinculados con sectores del kirchnerismo. En su mensaje, Macri afirmó que "si quieren okupar, vayan al conurbano; acá no", marcando un contraste directo con la gestión del gobernador Axel Kicillof.
Así, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cierra una semana en la que liberar propiedades de quienes entraron por favores ajenos fue tema de discusión hasta con el dirigente piquetero Juan Grabois.
En este caso, la recuperación de una vivienda ocupada en el barrio de San Nicolás, pertenece al CONICET, donde se hallaron carteles, banderas y material de identificación kirchnerista,
"Si quieren okupar, vayan al conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no", escribió Macri en su cuenta de X, en un posteo en el que además difundió un del operativo mediante el cual la Ciudad recuperó la propiedad, que había sido tomada hace 40 años.
Desde la administración porteña destacaron que se trata de una vivienda "de gran valor arquitectónico y patrimonial", ubicada en Tucumán 1727, en el barrio de San Nicolás, a pocos metros de la avenida Callao.
Local partidario
El video difundido por el mandatario, de 25 segundos, comienza con imágenes del frente del inmueble, que funcionaba como local partidario. Sobre uno de los grandes ventanales se observa un póster del actual gobernador bonaerense con la consigna "el futuro es con Axel".
Según describe el medio Iprofesional en el vidrio contiguo, de mayor tamaño, aparece otro cartel con la figura de Zamba, el personaje del canal infantil Paka Paka, creado durante el kirchnerismo.
El recorrido audiovisual también muestra una foto enmarcada de la expresidenta Cristina Kirchner, Más adelante, la cámara enfoca otro cartel ubicado sobre el marco superior del frente del edificio, correspondiente a Peregrinos de la fe y la Patria, una agrupación cuya inauguración contó, hace menos de un año, con la presencia de Juan Manuel Abal Medina.
El intercambio con el piquetero de fuerte arraigo en las filas K comenzó cuando el gobierno de la ciudad desalojó un predio en Parque Avellaneda donde funcionaba una planta de reciclado, al denunciar que se trataba de un espacio “tomado ilegalmente”.
El espacio era gestionado por “El Amanecer de los Cartoneros”, cooperativa que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE),
El diputado nacional salió al cruce al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y lo tildó de “meterse con gente humilde”, mientras que el funcionario le elevó la apuesta: “Nunca fuiste muy amigo de la propiedad privada”.
Después del operativo, Macri había compartido en sus redes sociales un video en el que se ve a la policía ingresando al predio y escribió:
Grabois trató de "rata" a Jorge Macri
Horas más tarde, Grabois trató a Macri de “rata” y lo acusó de
Luego, el ahora legislador dijo que el jefe de Gobierno
555 propiedades recuperadas, según cifras oficiales
Según datos difundidos por el Gobierno porteño, el inmueble del CONICET representa la propiedad número 555 recuperada en lo que va de la gestión de Jorge Macri. Entre los operativos de mayor impacto mencionados por la administración porteña figura el del predio de Parque Avellaneda, que era gestionado por cooperativas vinculadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
