Jorge Macri y Juan Grabois se cruzaron por desalojos de edificios usurpados

Desde la administración porteña destacaron que se trata de una vivienda "de gran valor arquitectónico y patrimonial", ubicada en Tucumán 1727, en el barrio de San Nicolás, a pocos metros de la avenida Callao.

marcha cfk.jpg En el desalojo, fueron encontrados carteles y pancartas relacionados con el espacio kirchnerista Foto: NA

Local partidario

El video difundido por el mandatario, de 25 segundos, comienza con imágenes del frente del inmueble, que funcionaba como local partidario. Sobre uno de los grandes ventanales se observa un póster del actual gobernador bonaerense con la consigna "el futuro es con Axel".

Según describe el medio Iprofesional en el vidrio contiguo, de mayor tamaño, aparece otro cartel con la figura de Zamba, el personaje del canal infantil Paka Paka, creado durante el kirchnerismo.

El recorrido audiovisual también muestra una foto enmarcada de la expresidenta Cristina Kirchner, Más adelante, la cámara enfoca otro cartel ubicado sobre el marco superior del frente del edificio, correspondiente a Peregrinos de la fe y la Patria, una agrupación cuya inauguración contó, hace menos de un año, con la presencia de Juan Manuel Abal Medina.

El intercambio con el piquetero de fuerte arraigo en las filas K comenzó cuando el gobierno de la ciudad desalojó un predio en Parque Avellaneda donde funcionaba una planta de reciclado, al denunciar que se trataba de un espacio “tomado ilegalmente”.

El espacio era gestionado por “El Amanecer de los Cartoneros”, cooperativa que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE),

El diputado nacional salió al cruce al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y lo tildó de “meterse con gente humilde”, mientras que el funcionario le elevó la apuesta: “Nunca fuiste muy amigo de la propiedad privada”.

Después del operativo, Macri había compartido en sus redes sociales un video en el que se ve a la policía ingresando al predio y escribió:

Siempre lo mismo. Parece que no terminan de entender que las cosas cambiaron: la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, había usurpado hace 10 años un predio en Parque Avellaneda. Fuimos y lo liberamos. Propiedad número 553 recuperada Siempre lo mismo. Parece que no terminan de entender que las cosas cambiaron: la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, había usurpado hace 10 años un predio en Parque Avellaneda. Fuimos y lo liberamos. Propiedad número 553 recuperada

Grabois trató de "rata" a Jorge Macri

Horas más tarde, Grabois trató a Macri de “rata” y lo acusó de

Meterse con gente humilde que labura reciclando, que nunca le hizo mal a nadie, solo quiere trabajar y lo hace en el marco de la más absoluta legalidad. Si se metiera conmigo sería un poquito menos indigno, pero a mí no me toca un pelo Meterse con gente humilde que labura reciclando, que nunca le hizo mal a nadie, solo quiere trabajar y lo hace en el marco de la más absoluta legalidad. Si se metiera conmigo sería un poquito menos indigno, pero a mí no me toca un pelo

Luego, el ahora legislador dijo que el jefe de Gobierno

Disfraza su inhumanidad con los de abajo subestimando su organización colectiva y personalizando con un rival. Son de manual. Perversos cobardes de manual. Son mala gente. En esta vida o en la otra van a pagar Disfraza su inhumanidad con los de abajo subestimando su organización colectiva y personalizando con un rival. Son de manual. Perversos cobardes de manual. Son mala gente. En esta vida o en la otra van a pagar

555 propiedades recuperadas, según cifras oficiales

Según datos difundidos por el Gobierno porteño, el inmueble del CONICET representa la propiedad número 555 recuperada en lo que va de la gestión de Jorge Macri. Entre los operativos de mayor impacto mencionados por la administración porteña figura el del predio de Parque Avellaneda, que era gestionado por cooperativas vinculadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Más noticias en Urgente24

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial

Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar