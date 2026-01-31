Dicen que TyC Sports no vuelve (Canal 9 + Ar 12) y Leandro Camani en problemas

TV abierta

El eje de esta alternativa a TyC Sports es otro multimedios, vinculado al sindicalista peronista Víctor Santa María, que gestiona Canal 9 y la flamante AR/12 (derivada de que el diario Página/12 integra el holding). Hasta ahora esta oferta no estaba en las previsiones.

AFA Play es el streaming oficial de AFA.

El viernes 30/01, avanzó sobre este tema la agencia Vermouth Deportivo, que desde su cuenta en X, @vermudeportivo, disparó:

"El ascenso en Argentina sería transmitido por Canal 9 y Ar 12. Tras finalizar el vínculo con TyC Sports, los derechos quedaron al mejor postor. Además de AFA Play, los que televisarán serán una vieja señal de aire y una nueva de cable."

Tras finalizar el vínculo con TyC Sports, los derechos quedaron al mejor postor



Todavía ninguna confirmación. Pero es inminente la necesaria definición.

Expectativa generalizada en el fútbol no sólo del Ascenso porque sería un dato muy importante inclusive para el negocio de los medios de comunicación y para el análisis del poder en la Argentina 2026.

Leandro Camani

La otra novedad provino del abogado de Claudio Tapia, presidente de AFA y del Ceamse, Gregorio Dalbón, quien desde su cuenta en X informó una novedad en la 'causa Extorsión' (denuncia de Tapia contra Leandro Camani y otros):

"Leandro Camani negó ante un juez toda relación con CEAMSE y afirmó que CEAMSE no interviene en controles de tránsito. Hecho objetivo: su empresa, con su firma, participó en una licitación pública de CEAMSE para controles de tránsito en el Camino del Buen Ayre.

No es una interpretación. No es una operación. Es un documento administrativo que desmiente un descargo judicial.

Cuando lo que decís ante un juez queda desmentido por tu propia firma, ya no hay relato que alcance. Ahí se termina la discusión mediática. Empieza el terreno donde cada palabra firmada tiene consecuencias penales. GRAVES."

Rebobinemos: Camani negó tener conocimiento de los hechos adjudicados por Tapia a su persona. Inclusive haber intentado presionar al CEAMSE para le cediera negocios.

Dalbón publicó una documentación con la firma de Camani que acredita todo lo contrario a lo que el empresario negó en sede judicial.

