A Donald Trump le va mejor en Venezuela: Amnistía general anunció Delcy Rodríguez

"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y la convivencia entre los venezolanos", añadió.

"Pido entonces, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (N. de la R.: hermano de Delcy), toda la colaboración para que, una vez que la Comisión para la Revolución de la Justicia y el Programa de Convivencia se activen en los próximos días, pueda la Asamblea Nacional dar máxima celeridad a la aprobación de esta ley de amnistía general para Venezuela".

Solicitó igualmente un "nuevo sistema de justicia" en Venezuela, donde el sistema actual ha sido señalado por ONG y opositores de ser corrupto y servil al chavismo.

La líder chavista pidió a los presos políticos del país, incluidos aquellos que han recibido medidas de excarcelación, que "no se imponga la venganza, la revancha ni el odio".

Embed Para mejor comprensión de lo que implica a rasgos generales una Amnistía, acá un breve y sencillo análisis (sin pretensiones de profundidad). La amnistía no es “perdón”, no implica que se acepte la responsabilidad en ningún ilícito. pic.twitter.com/jWE9S6KIS3 — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 30, 2026

Sin antecedentes

En Venezuela no existe un antecedente de una amnistía general como la anunciada, que de aprobarse por la Asamblea Nacional extinguiría los procesos penales por motivos políticos.

Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.

El caso más cercano fue en 2020, cuando el gobierno de Nicolás Maduro otorgó indultos presidenciales a 110 opositores detenidos o en el exilio, entre ellos diputados y colaboradores de la oposición, como parte de una medida selectiva de clemencia que no llegó a ser una amnistía amplia y fue cuestionada tanto por su alcance como por la legitimidad de quien la otorgó.

En 2016, el Parlamento, por entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, chavista), y nunca se pudo aplicar.

En diciembre de 2007 se promulgó una ley de amnistía en Venezuela, por el presidente Hugo Chávez (1999-2013), para personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.

