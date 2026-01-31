A Donald Trump le va mejor en Venezuela: Amnistía general anunció Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela gracias a Donald Trump, anunció una medida que es decisiva para intentar 'dar vuelta la página': un proyecto de ley de Amnistía General.
Rodríguez pidió a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que apruebe la normativa "para favorecer la convivencia en Venezuela". También ordenó el "cierre" del Helicoide, una dependencia del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), denominada 'centro de torturas' por familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos.
"Queremos anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político de violencia política, de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución y el programa para la Convivencia y la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional", expresó Rodríguez durante la apertura del año judicial, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Quedan exceptuados de la amnistía "aquellos procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, por corrupción o por graves violaciones a los derechos humanos", dijo ella, agregando que ya había sido discutida con Nicolás Maduro, Cilia Flores y el alto mando político antes del 03/01/2026, fecha de su captura por fuerzas militares estadounidenses.
"Encargo a la Comisión para la Revolución de la Justicia y al programa para la Convivencia Democracia para la Paz para que las próximas horas presenten la ley ante la Asamblea Nacional", dijo Delcy.
"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y la convivencia entre los venezolanos", añadió.
"Pido entonces, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (N. de la R.: hermano de Delcy), toda la colaboración para que, una vez que la Comisión para la Revolución de la Justicia y el Programa de Convivencia se activen en los próximos días, pueda la Asamblea Nacional dar máxima celeridad a la aprobación de esta ley de amnistía general para Venezuela".
Solicitó igualmente un "nuevo sistema de justicia" en Venezuela, donde el sistema actual ha sido señalado por ONG y opositores de ser corrupto y servil al chavismo.
La líder chavista pidió a los presos políticos del país, incluidos aquellos que han recibido medidas de excarcelación, que "no se imponga la venganza, la revancha ni el odio".
Sin antecedentes
En Venezuela no existe un antecedente de una amnistía general como la anunciada, que de aprobarse por la Asamblea Nacional extinguiría los procesos penales por motivos políticos.
Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.
El caso más cercano fue en 2020, cuando el gobierno de Nicolás Maduro otorgó indultos presidenciales a 110 opositores detenidos o en el exilio, entre ellos diputados y colaboradores de la oposición, como parte de una medida selectiva de clemencia que no llegó a ser una amnistía amplia y fue cuestionada tanto por su alcance como por la legitimidad de quien la otorgó.
En 2016, el Parlamento, por entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, chavista), y nunca se pudo aplicar.
En diciembre de 2007 se promulgó una ley de amnistía en Venezuela, por el presidente Hugo Chávez (1999-2013), para personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.
