Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar

El video generó un fuerte debate en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron el comportamiento de la periodista y la acusaron de intentar llevarse la prenda sin permiso. Lejos de la polémica, la comunicadora compartió el recorte y le restó importancia a las críticas recibidas.

En TN se armó polémica por los carpinchos en Nordelta

Hace algunos días, otro hecho que no pasó desapercibido fue el duro cruce que protagonizaron Santiago do Rego y Matías Bertolotti también a través de la pantalla de TN.

El tema que desencadenó la discusión fue sobre la reubicación de carpinchos en Nordelta en el noticiero Tempraneros tras el inicio de un operativo para trasladar a los animales a una reserva en San Fernando, autorizado por un fallo judicial.

Mientras que el conductor defendió el traslado de los animales por seguridad y convivencia, argumentando que la sociedad "tiene que vivir en algún lado", el meteorólogo rechazó la medida, cuestionando la "colonización" del hábitat natural y la falta de aval científico.

El momento se volvió viral en redes sociales, evidenciando las opiniones divididas sobre cómo manejar la interacción en la zona entre las personas y los roedores en cuestión.

