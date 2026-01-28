La cronista Giuliana Salguero protagonizó un insólito momento en vivo durante un móvil para el noticiero Nuestra tarde por la pantalla de TN, mientras realizaba una nota sobre el intenso calor en la Ciudad. El episodio ocurrió en un local de bikinis del barrio porteño de Recoleta y rápidamente se viralizó en redes sociales.
BLOOPER
Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar
El episodio salió al aire mediante la pantalla de TN cuando la movilera Giuliana Salguero realizaba una nota sobre el calor en un local de mallas en Recoleta.
Durante la entrevista con una de las vendedoras, la periodista tomó una prenda del perchero, consultó su precio y bromeó al respecto teniendo en cuenta que salía $77.000. Al finalizar la nota, la periodista se retiró del comercio con el traje de baño en la mano y, ya en la vereda, comentó entre risas que se la habían “regalado”.
Sin embargo, la situación tuvo un giro inesperado cuando la comerciante salió del local para pedirle que devolviera la prenda. Al aire, la cronista reconoció lo sucedido con humor y resignación, señalando que su felicidad duró apenas unos minutos.
El video generó un fuerte debate en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron el comportamiento de la periodista y la acusaron de intentar llevarse la prenda sin permiso. Lejos de la polémica, la comunicadora compartió el recorte y le restó importancia a las críticas recibidas.
En TN se armó polémica por los carpinchos en Nordelta
Hace algunos días, otro hecho que no pasó desapercibido fue el duro cruce que protagonizaron Santiago do Rego y Matías Bertolotti también a través de la pantalla de TN.
El tema que desencadenó la discusión fue sobre la reubicación de carpinchos en Nordelta en el noticiero Tempraneros tras el inicio de un operativo para trasladar a los animales a una reserva en San Fernando, autorizado por un fallo judicial.
Mientras que el conductor defendió el traslado de los animales por seguridad y convivencia, argumentando que la sociedad "tiene que vivir en algún lado", el meteorólogo rechazó la medida, cuestionando la "colonización" del hábitat natural y la falta de aval científico.
El momento se volvió viral en redes sociales, evidenciando las opiniones divididas sobre cómo manejar la interacción en la zona entre las personas y los roedores en cuestión.
