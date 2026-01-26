100% real: La fábrica de Xiaomi que produce 60 celulares por minuto sin empleados

La nueva instalación de Xiaomi en Pekín, China logró lo impensado: producir un teléfono móvil por segundo, las 24 horas del día, sin que ningún trabajador pise la línea de montaje. Esta "fábrica oscura" marca un antes y después en la automatización industrial y desafía todos los modelos productivos conocidos hasta hoy.
Sin luces, sin empleados, sin errores en Xiaomi
La planta de 81.000 metros cuadrados opera en completa oscuridad porque no hay personas trabajando adentro. Al eliminar la presencia humana, Xiaomi se ahorra iluminación, calefacción y aire acondicionado, reduciendo costos energéticos de forma brutal. Los robots no necesitan luz para ensamblar cada pieza con precisión milimétrica.
El cerebro detrás de esta revolución es HyperIMP, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la propia compañía. Este sistema no solo coordina a cientos de robots simultáneamente, sino que se autodiagnostica y optimiza la producción en tiempo real, evitando paradas y maximizando la eficiencia.
Números que impactan
La fábrica alcanza una capacidad anual de 10 millones de teléfonos de gama alta. Eso significa 60 dispositivos por minuto, uno cada segundo, funcionando sin parar los 365 días del año. La inversión fue de 2.400 millones de yuanes (unos 330 millones de dólares), una apuesta fuerte de Xiaomi por liderar la manufactura inteligente.
Además, cuenta con sistemas de filtrado ultraavanzados que mantienen el ambiente libre de polvo a nivel microscópico, garantizando condiciones de pureza total para el ensamblaje de componentes delicados.
Esta planta se especializa en los modelos más complejos y premium de Xiaomi, como el MIX Fold 4 y el MIX Flip. Con este movimiento, China consolida su liderazgo en la Industria 4.0 y demuestra que la automatización total ya no es ciencia ficción: es presente concreto que redefine costos, calidad y velocidad en la tecnología de consumo.
