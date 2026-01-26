100% real: La fábrica de Xiaomi que produce 60 celulares por minuto sin empleados

Además, cuenta con sistemas de filtrado ultraavanzados que mantienen el ambiente libre de polvo a nivel microscópico, garantizando condiciones de pureza total para el ensamblaje de componentes delicados.

image

Esta planta se especializa en los modelos más complejos y premium de Xiaomi, como el MIX Fold 4 y el MIX Flip. Con este movimiento, China consolida su liderazgo en la Industria 4.0 y demuestra que la automatización total ya no es ciencia ficción: es presente concreto que redefine costos, calidad y velocidad en la tecnología de consumo.

---------------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026