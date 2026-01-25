Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá por posible acuerdo con China

Ahora, él amenazó a Canadá en una publicación en su sitio web Truth Social: “Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% contra todos los bienes y productos canadienses que ingresen a USA”.

Mark Carney, canadiense que será gobernador del Banco de Inglaterra. Mark Carney.

Final de un TLC

Carney, exbanquero central que asumió el cargo de primer ministro el año pasado, ha hecho de la diversificación comercial una prioridad política.

Los datos previos a la llegada de Trump al poder para un 2do. mandato indicaban que el 20% de la economía canadiense estaba vinculada al comercio con USA.

Carney afirmó que los acuerdos con China son necesarios dada la incertidumbre en la política comercial estadounidense, que frena la inversión y la contratación de empresas canadienses.

Durante su visita a Beijing, Carney afirmó que, en ese momento, China era un socio comercial más confiable que Estados Unidos.

Ahora, el posteo de Trump:

Si Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado. China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado. China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general.

Matthew Holmes, jefe de políticas públicas de la Cámara de Comercio de Canadá, dijo en una declaración que el arancel amenazado por Trump socavaría el pacto de libre comercio (TLC) que vincula a las naciones de América del Norte, que cuenta con un amplio apoyo de los grupos empresariales estadounidenses.

"El gobierno de Canadá ha dejado en claro de forma transparente que el acuerdo con China se centra fundamentalmente en los consumidores y las empresas nacionales de Canadá y China, no en planes dirigidos a otros mercados", dijo Holmes, señalando que Estados Unidos ha dicho que también está buscando su propio nuevo compromiso comercial con China.

trump xi milei Donald Trump, Xi Jinping y Javier Milei según Grok. FOTO: xAI / Grok.

Acuerdo preventivo

China es el socio comercial más importante de Canadá N°2, con un comercio bilateral anual de US$ 80.000 millones, cuando con USA tiene un comercio de US$ 1 billón.

Fen Hampson, profesor de política internacional en la Universidad Carleton de Ottawa, afirmó que la resolución comercial de Carney con China representa una protección en caso de que Canadá y USA no logren salvar el actual tratado comercial entre USA, México y Canadá (T-MEC) en términos favorables.

Dicho acuerdo se renegociará este año, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró que la profundización de las relaciones comerciales entre Canadá y China podría representar un obstáculo para una renegociación exitosa del T-MEC.

El ministro canadiense responsable del comercio entre USA Canadá, Dominic LeBlanc, afirmó que Ottawa no busca un acuerdo de libre comercio con Beijing. En cambio, los funcionarios canadienses han resuelto una disputa con China sobre ciertas cuestiones arancelarias, añadió.

“Canadá y Estados Unidos han construido una asociación notable en nuestra economía y seguridad, y seguiremos centrados en garantizar que el futuro de esa relación beneficie a los trabajadores y las empresas de ambos lados de nuestra frontera”, posteó LeBlanc en una publicación en X.

“Canadá ha decidido tomar las riendas y jugar duro”, dijo Hampson, añadiendo que Canadá es el mayor mercado de exportación de Estados Unidos. “La idea aquí es subir la apuesta y decir las cosas como son".

