La plata supera los US$100 y acelera un rally histórico

Plata y oro, una relación histórica

La historia de la plata no puede entenderse sin mirar su vínculo con el oro. Aunque ambos son metales preciosos, su función económica nunca fue la misma y esa diferencia quedó reflejada a lo largo del tiempo en el ratio oro/plata, que indica cuántas onzas de plata se necesitan para comprar una onza de oro.

Cuando ese ratio es elevado, la plata está barata en términos relativos; cuando cae, el mercado la está revalorizando.

A comienzos de los años 80, el ratio se desplomó a mínimos históricos por la especulación extrema impulsada por los Hunt Brothers, que transformaron a la plata en un activo financiero puro, desligado de su uso industrial. Ese episodio fue seguido por una larga etapa de depresión.

Entre 1985 y 2003, la plata quedó a la sombra del oro, que, aun perdiendo su rol monetario formal, conservó atractivo como reserva de valor. Recién a partir de 2004, con la aparición de los ETFs que facilitaron su financierización, el metal blanco volvió al radar de los inversores y el ratio comenzó a descender desde niveles cercanos a 75 hacia la zona de 35.

La pandemia volvió a marcar una diferencia estructural.

En 2020, la parálisis industrial golpeó de lleno a la plata, mientras el oro actuó como cobertura financiera clásica. El fuerte salto del ratio oro/plata dejó en evidencia la sensibilidad del metal blanco a las recesiones. Incluso con la recuperación económica posterior, el ratio se mantuvo elevado, señal de que el mercado seguía viéndolo más como commodity industrial expuesto al ciclo que como activo monetario.

La demanda industrial como motor del nuevo ciclo

El verdadero punto de inflexión no llegó desde el lado financiero, sino desde el productivo. En 2025, la demanda total de plata alcanzó niveles récord, impulsada casi exclusivamente por su uso industrial. A diferencia de otros ciclos alcistas, el crecimiento no provino de la joyería ni de la inversión especulativa, sino de una transformación estructural de la economía global.

La plata es el metal con mayor conductividad eléctrica y térmica, una ventaja técnica que la vuelve prácticamente irremplazable en aplicaciones de alta eficiencia. Ese atributo explica por qué su consumo avanza al ritmo de la electrificación del mundo. El caso más claro es la energía solar fotovoltaica, cuya demanda de plata creció 139% desde 2016, pasando de ser un segmento marginal a convertirse en uno de los principales motores del mercado.

A esto se suma el avance sostenido de la electrónica y los componentes eléctricos, que también muestran una expansión consistente incluso excluyendo el segmento solar.

En conjunto, la demanda industrial total aumentó 38% en menos de diez años, un salto difícil de absorber para una oferta con limitaciones estructurales.

Oferta restringida

Mientras la demanda se acelera, la oferta muestra una dinámica muy distinta. Desde 2021, el mercado de la plata exhibe un déficit estructural, lo que refuerza la idea de que la suba reciente del precio no responde solo a expectativas financieras. La producción minera global sigue por debajo de los niveles de 2016 y la explicación está en la propia naturaleza del metal.

La plata es mayormente un subproducto de la minería de otros metales, lo que implica una baja elasticidad de oferta en el corto y mediano plazo.

Aunque el precio suba, la producción no puede ajustarse rápidamente. El reciclaje crece de manera gradual y cumple un rol relevante, pero resulta insuficiente para cerrar el desequilibrio. La inversión financiera, tanto física como vía ETFs, amplifica la volatilidad, pero el impulso de fondo proviene del desajuste entre oferta y demanda.

Un comportamiento de precios sin precedentes

Si bien la plata siempre mostró ciclos de expansión y corrección, lo ocurrido en 2025 fue excepcional. El precio del metal acumuló una suba superior al 150%, en un contexto atravesado por tensiones geopolíticas, expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, búsqueda de activos de refugio y, sobre todo, una demanda productiva en plena expansión.

La comparación histórica deja varias conclusiones.

Las acciones tienden a multiplicar su valor de forma sostenida y muy por encima de los metales en el largo plazo.

El oro cumple su rol tradicional como cobertura, con crecimiento más estable y menor volatilidad. La plata, en cambio, no protege sistemáticamente contra la inflación y su trayectoria es más errática y sensible al ciclo. Sin embargo, 2025 aparece como un posible punto de inflexión, marcado por su dualidad como metal industrial y refugio ocasional.

Cómo invertir en plata en el contexto actual

La exposición a la plata puede lograrse de distintas formas, cada una con riesgos y costos específicos. La plata física, en lingotes o monedas, ofrece una tenencia directa sin intermediarios, pero implica gastos de almacenamiento y seguros, además de menor liquidez. Los ETFs que replican el precio del metal son hoy el vehículo más utilizado a nivel global, por su liquidez y facilidad operativa.

Las acciones de empresas mineras permiten capturar el apalancamiento operativo, ya que las ganancias suelen crecer más que proporcionalmente cuando sube el precio del metal, aunque incorporan riesgos propios de cada compañía. Los futuros y opciones quedan reservados para inversores profesionales por su alto nivel de apalancamiento. Desde Argentina, los CEDEARs aparecen como una de las vías más prácticas para capturar el ciclo alcista, siempre dentro de una estrategia de diversificación y acumulación gradual.

