Trump va contra JPMorgan: demanda megamillonaria por "desbancarización" y persecución política

Según la demanda, esta supuesta práctica obligó a Trump y a sus empresas hoteleras a buscar alternativas bancarias, lo que, afirma, dejó en evidencia que habían sido “desbancarizados”, según publicó Reuters.

Desde JPMorgan insistieron en que el cierre de cuentas responde a exigencias regulatorias. “A menudo las normas y expectativas de los reguladores nos obligan a hacerlo, aunque lamentamos tener que tomar esas decisiones”, indicó la entidad. Las acciones del banco cerraron la jornada con una suba del 0,5%.

La guerra entre Donald Trump y los bancos

El conflicto se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Trump y el sector financiero. El presidente ha lanzado críticas similares contra otros grandes bancos, incluido Bank of America, y recientemente generó fuerte rechazo en la industria al proponer un límite del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

Dimon advirtió esta semana, durante el Foro Económico Mundial, que una medida de ese tipo reduciría el acceso al crédito y podría derivar en un “desastre económico”.

Paralelamente, los ejecutivos bancarios han respaldado el impulso de la administración Trump a la desregulación, al considerar que podría reducir la burocracia, mejorar la rentabilidad y estimular el crecimiento económico.

La demanda de Trump se suma a un mayor escrutinio político sobre la llamada “desbancarización”, un fenómeno denunciado principalmente por sectores conservadores, que acusan a los bancos de discriminar a clientes o industrias por razones ideológicas.

En diciembre, la Oficina del Contralor de la Moneda informó que los nueve mayores bancos del país restringieron servicios financieros a ciertos sectores entre 2020 y 2023, incluyendo empresas de petróleo y gas, criptomonedas, tabaco y armas de fuego.

Aunque el regulador no identificó irregularidades específicas, señaló que muchos bancos aplicaron políticas restrictivas vinculadas a criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Desde entonces, varias entidades han moderado esas prácticas, mientras las autoridades continúan revisando miles de quejas relacionadas con el acceso a servicios financieros.

