El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por US$ 5.000 millones contra JPMorgan Chase, el banco más grande del país, y su director ejecutivo, Jamie Dimon, acusándolos de haber cerrado de manera injustificada varias de sus cuentas bancarias como parte de una supuesta agenda política en su contra.
TRUMP VS WALL STREET
Trump va contra JPMorgan: demanda megamillonaria por "desbancarización" y persecución política
Donald Trump lleva a la justicia al mayor banco de Wall Street, lo acusa de "desbancarización" por motivos políticos.
La demanda fue presentada hoy, 22/01, en un tribunal estatal de Florida, en el condado de Miami-Dade. En ella, Trump sostiene que JPMorgan violó sus propias políticas internas al decidir cerrar cuentas vinculadas a él y a sus empresas, con el objetivo de alinearse con lo que calificó como una “marea política” adversa. Según el mandatario, la decisión le provocó daños financieros y reputacionales significativos.
La respuesta de JP Morgan
JPMorgan rechazó las acusaciones y negó que cierre cuentas por motivos políticos o religiosos. En un comunicado, la entidad señaló que la demanda carece de fundamento y defendió su derecho a cerrar cuentas que representen un riesgo legal o regulatorio. El banco afirmó:
Trump fue más allá en su acusación y aseguró que Dimon ordenó la creación de una “lista negra” para advertir a otras instituciones financieras sobre hacer negocios con la Organización Trump, miembros de su familia y con él mismo.
Según la demanda, esta supuesta práctica obligó a Trump y a sus empresas hoteleras a buscar alternativas bancarias, lo que, afirma, dejó en evidencia que habían sido “desbancarizados”, según publicó Reuters.
Desde JPMorgan insistieron en que el cierre de cuentas responde a exigencias regulatorias. “A menudo las normas y expectativas de los reguladores nos obligan a hacerlo, aunque lamentamos tener que tomar esas decisiones”, indicó la entidad. Las acciones del banco cerraron la jornada con una suba del 0,5%.
La guerra entre Donald Trump y los bancos
El conflicto se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Trump y el sector financiero. El presidente ha lanzado críticas similares contra otros grandes bancos, incluido Bank of America, y recientemente generó fuerte rechazo en la industria al proponer un límite del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito.
Dimon advirtió esta semana, durante el Foro Económico Mundial, que una medida de ese tipo reduciría el acceso al crédito y podría derivar en un “desastre económico”.
Paralelamente, los ejecutivos bancarios han respaldado el impulso de la administración Trump a la desregulación, al considerar que podría reducir la burocracia, mejorar la rentabilidad y estimular el crecimiento económico.
La demanda de Trump se suma a un mayor escrutinio político sobre la llamada “desbancarización”, un fenómeno denunciado principalmente por sectores conservadores, que acusan a los bancos de discriminar a clientes o industrias por razones ideológicas.
En diciembre, la Oficina del Contralor de la Moneda informó que los nueve mayores bancos del país restringieron servicios financieros a ciertos sectores entre 2020 y 2023, incluyendo empresas de petróleo y gas, criptomonedas, tabaco y armas de fuego.
Aunque el regulador no identificó irregularidades específicas, señaló que muchos bancos aplicaron políticas restrictivas vinculadas a criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Desde entonces, varias entidades han moderado esas prácticas, mientras las autoridades continúan revisando miles de quejas relacionadas con el acceso a servicios financieros.
