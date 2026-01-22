El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció que Ucrania, Estados Unidos y Rusia celebrarán una reunión trilateral en los Emiratos Árabes Unidos a partir de este viernes para abordar un alto al fuego entre Kiev y Moscú, así como negociar sobre el plan de paz estadounidense que pondría fin a la guerra de cuatro años entre los pueblos eslavos y que contempla cesiones territoriales.
PARA LA TREGUA
Zelensky con Trump en Davos anuncia reunión trilateral en EAU: "Maduro juzgado, Putin no"
Zelensky confirmó una cumbre trilateral con Rusia y USA en Emiratos Árabes Unidos. También dijo que los documentos para el final de la guerra "están casi listos" y comparó la suerte de Nicolás Maduro con la Vladímir Putin.
Las afirmaciones de Zelensky se produjeron tras la reunión que mantuvo con Trump al margen del Foro Económico Mundial de Davos. Fue una reunión "buena", aunque aún queda "camino por recorrer", según el presidente estadounidense. Por su parte, el homólogo ucraniano afirmó que los documentos para poner fin a la guerra en Ucrania están "casi listos", aunque la cuestión territorial sigue siendo un obstáculo para sellar la paz.
"Creo que será el primer encuentro trilateral en los Emiratos Árabes, y será mañana y pasado mañana", aseguró Zelensky al margen de Davos, explicando que los enviados de Trump se reunirán con los negociadores ucranianos y rusos para preparar esta cita en los EAU.
"Creo que está bien que, a nivel táctico, comience este encuentro... Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos sorpresas por parte de los estadounidenses", sentenció el jefe de Estado ucraniano.
"Tanto Steve Witkoff, como Jared Kushner (yerno de Trump y exasesor presidencial), como el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, todos hablamos de una cuestión, que es la más difícil y aún no está resuelta. Pienso que en las reuniones trilaterales las partes pueden presentar sus propuestas mutuamente. Todo gira en torno al territorio. Esa es la cuestión que aún no está resuelta. Eso es lo que Steve Witkoff, creo, os ha dicho", afirmó Zelensky, demostrando que la cuestión territorial sigue siendo un obstáculo para la tregua.
Por su parte, en cuanto a su comparecencia de este miércoles desde el atril en Davos, Zelensky hizo una comparación entre Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en Caracas durante un operativo especial, y Vladimir Putin.
“El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado", sentenció, lanzándole una indirecta a Washington al expresar que espera que le suceda lo mismo al líder de Kiev.
La cuestión territorial no permite avanzar hacia la paz entre Ucrania y Rusia
En la reunión tripartita prevista en los Emiratos Árabes Unidos, se espera que los negociadores ucranianos puedan realizar enmiendas o presentar un plan de paz alternativo y convincente, distinto al plan estadounidense de 28 puntos, que Kiev y Europa rechazan por considerarlo 'prorruso'. Este plan estadounidense retoma las condiciones maximalistas planteadas por el Kremlin, como la cesión territorial de Donetsk y Lugansk (autoproclamadas como repúblicas de la Federación Rusa), así como de las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas por Rusia en 2022).
Sobre la reunión con Trump al margen de Davos de este jueves, Zelensky precisó que Ucrania acordó con Washington garantías de defensa en la posguerra, algo similar al artículo 5 de la OTAN, y señaló que el documento para poner fin a la guerra está cerrado en un "90 por ciento".
También comentó que está en su fase final el acuerdo con Washington y Bruselas para reconstruir Ucrania una vez que se firme la tregua, en el que EE.UU.y Europa destinarán 800.000 millones de dólares para impulsar la recuperación económica del país y recontruir la infraestructura crítica, tras cuatro años de intensos bombardeos rusos.
Media hora antes de estas declaraciones, Trump confirmó la reunión con Zelensky en Davos, en el marco de los esfuerzos diplomáticos de Washington para destrabar las negociaciones de un alto al fuego con Rusia, tras el encuentro con Vladímir Putin mantenido por los enviados de la Casa Blanca en Moscú.
"Aún queda mucho camino por recorrer", comunicó Donald Trump tras la reunión con su par ucraniano, en un contexto marcado por la crisis energética en Ucrania, resultado de los constantes ataques rusos a su infraestructura crítica. Mientras tanto, la ciudadanía de Kiev se encuentra a merced de Dios y de Europa, su gran financiador, además de enfrentarse a posibles cuadros de hipotermia debido a la falta de calefacción en medio de esta guerra con Rusia, que ya lleva cuatro años.
Más contenido en Urgente24
El Nueve sigue sin rumbo: Otro programa se va al tacho
Mientras Javier Milei viaja, los adolescentes no aprenden a leer
La nueva regla que preocupa a las marcas de belleza