Zelensky con Trump en Davos anuncia reunión trilateral en EAU: "Maduro juzgado, Putin no"

Por su parte, en cuanto a su comparecencia de este miércoles desde el atril en Davos, Zelensky hizo una comparación entre Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en Caracas durante un operativo especial, y Vladimir Putin.

“El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado", sentenció, lanzándole una indirecta a Washington al expresar que espera que le suceda lo mismo al líder de Kiev.

La cuestión territorial no permite avanzar hacia la paz entre Ucrania y Rusia

En la reunión tripartita prevista en los Emiratos Árabes Unidos, se espera que los negociadores ucranianos puedan realizar enmiendas o presentar un plan de paz alternativo y convincente, distinto al plan estadounidense de 28 puntos, que Kiev y Europa rechazan por considerarlo 'prorruso'. Este plan estadounidense retoma las condiciones maximalistas planteadas por el Kremlin, como la cesión territorial de Donetsk y Lugansk (autoproclamadas como repúblicas de la Federación Rusa), así como de las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas por Rusia en 2022).

Sobre la reunión con Trump al margen de Davos de este jueves, Zelensky precisó que Ucrania acordó con Washington garantías de defensa en la posguerra, algo similar al artículo 5 de la OTAN, y señaló que el documento para poner fin a la guerra está cerrado en un "90 por ciento".

Hemos finalizado el documento, que ahora debe ser firmado por los presidentes y después irá a los Parlamentos nacionales: al Parlamento en Ucrania y al Congreso en EEUU Hemos finalizado el documento, que ahora debe ser firmado por los presidentes y después irá a los Parlamentos nacionales: al Parlamento en Ucrania y al Congreso en EEUU

También comentó que está en su fase final el acuerdo con Washington y Bruselas para reconstruir Ucrania una vez que se firme la tregua, en el que EE.UU.y Europa destinarán 800.000 millones de dólares para impulsar la recuperación económica del país y recontruir la infraestructura crítica, tras cuatro años de intensos bombardeos rusos.

Media hora antes de estas declaraciones, Trump confirmó la reunión con Zelensky en Davos, en el marco de los esfuerzos diplomáticos de Washington para destrabar las negociaciones de un alto al fuego con Rusia, tras el encuentro con Vladímir Putin mantenido por los enviados de la Casa Blanca en Moscú.

"Aún queda mucho camino por recorrer", comunicó Donald Trump tras la reunión con su par ucraniano, en un contexto marcado por la crisis energética en Ucrania, resultado de los constantes ataques rusos a su infraestructura crítica. Mientras tanto, la ciudadanía de Kiev se encuentra a merced de Dios y de Europa, su gran financiador, además de enfrentarse a posibles cuadros de hipotermia debido a la falta de calefacción en medio de esta guerra con Rusia, que ya lleva cuatro años.

