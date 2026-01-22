urgente24
MUNDO España > tren > choque

EL CUARTO

Chocó otro tren con una grúa en España y hay varios heridos

España no deja de ser noticia y esta vez fue por otro choque de un tren con una grúa. Si bien el convoy no descarriló sí hay varios heridos.

22 de enero de 2026 - 10:05
Otro choque de tren en España: esta vez contra una grúa.

Otro choque de tren en España: esta vez contra una grúa.

España vive su semana más difícil. Tras el primer choque entre dos trenes en Adamuz, el cual dejó un saldo de más de 80 muertos, otro tren chocó en Barcelona y ahora se conoció un accidente ferroviario más de la línea Cartagena-Los Nietos.

En una misma semana España tuvo cuatro accidentes ferroviarios, siendo el primero el más grave de todos y el que sacudió al mundo entero. Este jueves chocó otro tren de la red de Ferrocarriles Españoles de la Vía Estecha (FEVE) y provocó varias heridas leves.

España: otro tren chocó con una grúa

El tren chocó con una grúa pero no descarriló de su vía, al menos así lo confirman desde La Vanguardia. Por el momento hay tres heridos leves aunque con el correr de los minutos podrían ir aumentando. De todas formas los pasajeros pudieron salir por sus propios medios de la formación.

Seguir leyendo

El choque, según indicó Onda Regional, se produjo en el kilómetro 6,6 entre Alumbres y la barriada de La Esperanza. Por el momento se desconoce el motivo del accidente, aunque sí se sabe que fue contra una grúa. Rápidamente se creó un operativo que incluyó bomberos y personal de la salud.

image
La gr&uacute;a contra la que choc&oacute; el tren en Espa&ntilde;a este jueves. (Foto: Onda Regional).

La grúa contra la que chocó el tren en España este jueves. (Foto: Onda Regional).

España está golpeada aún por el impresionante choque entre dos trenes el pasado domingo. No suficiente con esto también hubo otros dos accidentes a lo largo de la semana. Una tendencia que está generando muchísimo miedo en los pasajeros.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES