Chocó otro tren con una grúa en España y hay varios heridos

En una misma semana España tuvo cuatro accidentes ferroviarios, siendo el primero el más grave de todos y el que sacudió al mundo entero. Este jueves chocó otro tren de la red de Ferrocarriles Españoles de la Vía Estecha (FEVE) y provocó varias heridas leves.
España: otro tren chocó con una grúa
El tren chocó con una grúa pero no descarriló de su vía, al menos así lo confirman desde La Vanguardia. Por el momento hay tres heridos leves aunque con el correr de los minutos podrían ir aumentando. De todas formas los pasajeros pudieron salir por sus propios medios de la formación.
El choque, según indicó Onda Regional, se produjo en el kilómetro 6,6 entre Alumbres y la barriada de La Esperanza. Por el momento se desconoce el motivo del accidente, aunque sí se sabe que fue contra una grúa. Rápidamente se creó un operativo que incluyó bomberos y personal de la salud.
España está golpeada aún por el impresionante choque entre dos trenes el pasado domingo. No suficiente con esto también hubo otros dos accidentes a lo largo de la semana. Una tendencia que está generando muchísimo miedo en los pasajeros.
