Tres accidentes ferroviarios en España y el audio del maquinista del tren Iryo: "Paren el tráfico"

Después de decir que sufrió un “enganchón”, los del centro de mando le sugieren que baje los pantógrafos (el dispositivo ubicado en el techo del tren que hace contacto eléctrico con los cables aéreos para que pueda funcionar el tren), mientras se oye de fondo que se ha activado el freno de emergencia.

"Más abajo no pueden estar", responde el maquinista y agregó: "De hecho, tengo todo el tren bloqueado... o sea, ahora mismo" y dice que no se podía mover.

En un segundo llamado, se escucha al maquinista más preocupado, comunicándole directamente al centro de mando que su tren estaba descarrillando:

Mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua Mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua

"Necesito que paren el tráfico de las vías urgentemente por favor", instó el maquinista. "Sí, sí, sí... no hay ningún tren llegando", le respondió el centro de mando en Atocha.

El maquinista también alertó que había "un incendio" en la formación y que debía salir de la cabina para verificarlo. "Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren", pidió.

La respuesta desde la cabina de control generó indignación, desmintiendo la versión oficial del gobierno español: "Recibido. No hay ningún tren llegando".

Al respecto de esta filtración de la caja negra, el ministro de Transporte español precisó que el impacto de los vagones descarrilados con el Alvia que iba en dirección Huelva se produjo en menos de 9 segundos y no en 20, como se publicó inicialmente.

El ministro indicó que se produjo una primera llamada del maquinista informando del “enganchón” del tren, una vez que éste se detuvo. “Es lo que él cree que ha sucedido. Él no se ha bajado del tren y las cinco primeras unidades del Iryo están completamente intactas. No se han caído ni las bandejas, los viajeros ni se han enterado y el maquinista tampoco”, sentenció. En la segunda llamada, que se produce entre tres y cuatro minutos después, Puente ha señalado que el maquinista traslada al centro de control que “no es un enganchón”, sino un descarrilamiento, y que está invadiendo la vía contigua, por lo que pide que se corte el tráfico.

“Yo entiendo que el audio genera confusión, pero lo que sí tenemos absolutamente determinado es el punto del impacto, que está mucho más atrás del punto de detención del tren. Por lo tanto, cuando el tren se detiene, el impacto ya se ha producido”, agregó.

Vibraciones, desgaste de vías y nula inversión en la red ferroviaria de España

Tras confirmarse la muerte de los dos maquinistas, el del descarrilamiento del domingo en Córdoba, y el de la madrugada de este martes en Barcelona —cuando chocó contra un muro de contención que cayó por el fuerte temporal de lluvias—, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) convocó a una huelga general denunciando el deterioro de la infraestructura de la red de alta velocidad y un déficit de inversión para un tráfico récord, lo que, según ellos, resultó en la seguidilla de tragedias con los trenes.

De hecho, en agosto pasado, ya habían advertido de vibraciones y de desgaste acelerado en las vías.

image Agentes de Criminalística de la Guardia Civil revisando la parte baja del tren accidentado en Adamuz (Guardia Civil)

Este sindicato mayoritario de maquinistas había solicitado formalmente a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) que se redujese la velocidad máxima permitida en varias líneas de Alta Velocidad. A través de una carta, planteó bajar el límite de 300 kilómetros por hora a 250 km/h en rutas como Madrid–Sevilla, Madrid–Málaga, Madrid–Valencia y Madrid–Barcelona.

Por su parte, la Guardia Civil española ha confirmado que se está investigando la pieza del eje de uno de los trenes implicados en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Según The New York Times, la pieza se trata de “un bogie, una parte del chasis inferior de un tren, del que no se había informado antes” y que ha aparecido “sumergido parcialmente en un arroyo que fluye por una zanja empinada a unos 270 metros de la vía”.

Un perro perdido y gente "muriendo al lado nuestro"

Ana García Aranda, una malagueña de 29 años, reveló este lunes a los medios que el domingo viajaba con su perro, Boro, con su hermana Raquel y con Iván (la pareja de su hermana) en el último vagón del tren el Iryo, que coalisionó con el Alvia mientras hacía su circuito de Málaga a Madrid. En el brutal accidente ferroviario, que ha dejado 40 víctimas mortales, un centenar de heridos, 29 de ellos graves, y muertos atrapados en los vagones, su perro Boro salió ileso, pero echó a correr con el ruido.

Algunas personas estaban bien y otras muy mal. Y las teníamos delante, estábamos viendo cómo morían pero no podíamos hacer nada Algunas personas estaban bien y otras muy mal. Y las teníamos delante, estábamos viendo cómo morían pero no podíamos hacer nada

image Se trata del accidente ferroviario más grave ocurrido en España desde el que tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013, en el que murieron 80 personas. | GENTILEZA BBC

Según la joven, algunos pasajeros del tren “estaban muy mal” tras la coalisión; incluso “sabías que se te iban y no puedes hacer nada”, añadió esta mañana para El programa de Ana Rosa.

"Intenté ir hacia mi hermana y me dijeron 'estás pisando a una niña'. Entonces no pude acceder. Había muchos trozos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventada inconsciente y embarazada. Y empecé a gritárselo a todo el mundo 'está embarazada, está embarazada'. Y cuando vinieron los bomberos fueron a por ella y la sacaron, y ahora está en la UCI y no sabemos qué va a pasar con ella", explicó la joven a una cadena local.

Dijo que los bomberos rescataron a su hermana Raquel de 32 años y ambas se fueron en ambulancia hasta el hospital: “Ahora ella está en observación y estamos esperando y aprovechando para buscar a mi perro”, comentó.

image

La española aseguró que su hermana quedó atrapada en el vagón y perdió la consciencia tras intentar proteger al animal. De este modo, después de asegurar que cuidaban de su hermana en el hospital, Ana dijo que quería encontrar a su perro mestizo de color marrón, con pecho blanco, de tamaño mediano y que lleva un collar identificativo con una placa azul: “Si no puedo hacer nada por mi hermana, al menos que pueda encontrar a Boro”, expresó a El Mundo. "Hay que buscar a los animales, los animales son familia también”, agregó.

Por la desaparición de Boro, el Ministerio del Interior autorizó que tres miembros del colectivo animalista PACMA, con experiencia en rescates y colaboradores de otras organizaciones como Galgos del Sur y Liberando Corazones, a colaborar con la búsqueda.

