Si bien no cerró la llegada de Marino Hinestroza, con quien negoció durante un tiempo prudencial, Boca busca meterse de lleno en el mercado de pases, que cerrará el 27 de enero. En ese contexto, Diego Monroig en ESPN adelantó cuántos refuerzos podría cerrar la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme hasta esa fecha.
TRAS EL FALLIDO HINESTROZA
Diego Monroig filtró cuántos refuerzos incorporará Boca antes del 27/1: "Caras nuevas"
El periodista de ESPN Diego Monroig aseguró cuántos refuerzos tendrá Boca de aquí al 27 de enero (cierre del mercado)
El próximo domingo 25 de enero, el equipo dirigido por Claudio Úbeda iniciará un nuevo camino en el Torneo Apertura de la Liga Profesional y, por el momento, no cuenta con incorporaciones.
Diego Monroig, mercado de pases y refuerzos
Sin dudas, la caída del pase de Marino Hinestroza fue un cimbronazo para Boca Juniors, ya que todo hacía indicar que el colombiano jugaría en el Xeneize.
Casi al mismo tiempo en que se conoció que Vasco Da Gama podría quedarse con el delantero, se confirmó la lesión de Miguel Merentiel, que lo marginará durante varios partidos del Torneo Apertura.
En este contexto, el club de la Ribera no cuenta con ninguno de los tres números 9 disponibles en su plantel, y por eso comenzaron a circular diferentes nombres que podrían arribar en los próximos días.
En esta línea, el periodista de ESPN Diego Monroig aseguró: “De aquí al 27 de enero, la intención clara es que Boca tenga 2 (seguro) o hasta 3 caras nuevas”.
En las últimas horas se supo que Ángel Romero fue ofrecido y es del gusto de Juan Román Riquelme, por lo que podría convertirse en la primera incorporación.
Otros nombres que suenan son Chimi Ávila (que volvió a tomar fuerza), Alexis Cuello (más difícil) y Antonio Sanabria.
Si lo que dijo Monroig se cumple, es probable que el club de la Ribera presente caras nuevas antes o inmediatamente después del compromiso ante Deportivo Riestra.
Boca, el 2026 y el Torneo Apertura
El 2026 no será un año más para Boca Juniors. Con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, instancia a la que no accedía desde la edición 2023.
Sin embargo, hasta el momento el club no incorporó refuerzos, y el inicio del Torneo Apertura, junto con el cierre del mercado de pases —previsto para el 27 de enero—, comienza a generar inquietud entre los hinchas.
En cuanto al campeonato local, el conjunto azul y oro debutará el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.
Se avecinan horas decisivas para el club de la Ribera y para la gestión de Juan Román Riquelme. No es menor recordar que se trata de un año preelectoral, por lo que el resultado deportivo será fundamental y el desempeño en el mercado de pases adquiere una relevancia central.
