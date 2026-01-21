Diego Monroig filtró cuántos refuerzos incorporará Boca antes del 27/1: "Caras nuevas"

En esta línea, el periodista de ESPN Diego Monroig aseguró: “De aquí al 27 de enero, la intención clara es que Boca tenga 2 (seguro) o hasta 3 caras nuevas”.

En las últimas horas se supo que Ángel Romero fue ofrecido y es del gusto de Juan Román Riquelme, por lo que podría convertirse en la primera incorporación.

Otros nombres que suenan son Chimi Ávila (que volvió a tomar fuerza), Alexis Cuello (más difícil) y Antonio Sanabria.

Si lo que dijo Monroig se cumple, es probable que el club de la Ribera presente caras nuevas antes o inmediatamente después del compromiso ante Deportivo Riestra.

Boca, el 2026 y el Torneo Apertura

El 2026 no será un año más para Boca Juniors. Con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, instancia a la que no accedía desde la edición 2023.

Sin embargo, hasta el momento el club no incorporó refuerzos, y el inicio del Torneo Apertura, junto con el cierre del mercado de pases —previsto para el 27 de enero—, comienza a generar inquietud entre los hinchas.

En cuanto al campeonato local, el conjunto azul y oro debutará el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.

Se avecinan horas decisivas para el club de la Ribera y para la gestión de Juan Román Riquelme. No es menor recordar que se trata de un año preelectoral, por lo que el resultado deportivo será fundamental y el desempeño en el mercado de pases adquiere una relevancia central.

