En el día de ayer Boca se enfrentó a Millonarios de Colombia en un encuentro amistoso que terminó sin goles. Esta cita sirvió para que varios pesos pesados del Xeneize hablen luego de varios días de pretemporada y Leandro Paredes fue absolutamente tajante sobre la continuidad de Claudio Ubeda como entrenador del primer equipo.
Paredes, amo y señor de Boca: la fuerte decisión que tomó con Ubeda
El 2025 no terminó para nada bien para Boca con lo que fue la eliminación en el Torneo Clausura a manos de Racing, y el que pero parado quedó fue Claudio Ubeda por la sustitución de Exequiel Zeballos. Todo el pueblo Xeneize criticó aquella decisión del entrenador y uno de los que evidenció su enojo en pleno campo de juego fue Paredes.
A partir de acá se empezó a hablar y mucho de la continuidad de Ubeda al frente del primer equipo y Juan Román Riquelme tomó una decisión importante: hablar con los referentes del plantel. Ya en su momento el presidente de Boca habló con los capitanes del equipo para definir el futuro de Fernando Gago y rápidamente Pintita fue eyectado de su cargo.
En esta ocasión el encargado de respaldar a Ubeda siendo la voz de todo el plantel fue Leandro Paredes, quien le indicó a Riquelme que lo mejor para este momento de Boca es que el Sifón siga siendo el DT para tener una continuidad de trabajo. Finalmente el presidente le hizo caso y decidió que siga todo cómo está al menos hasta el mes de junio cuando se termina el contrato del actual cuerpo técnico.
La fuerte banca de Paredes a Ubeda
Paredes habló con Disney Plus antes y después del amistoso contra Millonarios y allí volvió a bancar a Ubeda para que sea el conductor del equipo. “Siempre tuvimos la ilusión de que pueda seguir. Habíamos terminado el torneo con él mucho mejor de lo que habíamos empezado y encontramos lo que nos había inculcado. El seguir con él es importante y que pueda estar es muy bueno para todos”, expresó el capitán de Boca.
Por su parte, Ubeda también se mostró feliz por seguir siendo el técnico de Boca. “Para mí es un orgullo enorme ocupar el lugar que estoy ocupando. Lo hablamos con Román y el Chelo antes de fin de año y ellos me hablaron de todo el proceso que íbamos viendo con Miguel (Russo) y la última etapa que me tocó al frente del grupo y por eso ellos tomaron la decisión. Es un orgullo enorme y una enorme responsabilidad, sentimos que estamos preparados para hacerlo bien y competir como Boca merece”, sentenció.
