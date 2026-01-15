Paredes, amo y señor de Boca: la fuerte decisión que tomó con Ubeda

Por su parte, Ubeda también se mostró feliz por seguir siendo el técnico de Boca. “Para mí es un orgullo enorme ocupar el lugar que estoy ocupando. Lo hablamos con Román y el Chelo antes de fin de año y ellos me hablaron de todo el proceso que íbamos viendo con Miguel (Russo) y la última etapa que me tocó al frente del grupo y por eso ellos tomaron la decisión. Es un orgullo enorme y una enorme responsabilidad, sentimos que estamos preparados para hacerlo bien y competir como Boca merece”, sentenció.

