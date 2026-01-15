El mercado inmobiliario vuelve, pero mucho más exigente

Los proyectos genéricos empiezan a quedar relegados. Los proyectos genéricos empiezan a quedar relegados.

Diferenciación, estabilidad y un mercado más profesional

Para CMNV, el período marca una reconfiguración de la demanda.

Su CEO Leonardo Rodríguez Nader sostiene que el comprador dejó de buscar solo metros cuadrados y empezó a priorizar experiencias de vida, eficiencia, flexibilidad y activos con propósito, en línea con estándares más cercanos a los mercados desarrollados.

De cara a 2026, el consenso entre los referentes es positivo, aunque sin expectativas de saltos abruptos. Wierzba remarca que el crédito hipotecario seguirá siendo el principal motor, apoyado en un contexto político y macroeconómico más ordenado. Broitman coincide, pero advierte que el crecimiento será gradual, condicionado a que el financiamiento ofrezca tasas, plazos y reglas claras.

Altgelt anticipa una suba moderada de precios, atada al comportamiento del dólar y a la profundidad que alcance el crédito en los próximos meses. Altgelt anticipa una suba moderada de precios, atada al comportamiento del dólar y a la profundidad que alcance el crédito en los próximos meses.

La estabilidad se consolida como el factor clave del nuevo escenario. Desde WGW Desarrollos esperan mayor previsibilidad en tasas, inflación y tipo de cambio, condición indispensable para recuperar la planificación de largo plazo. Rodríguez Nader refuerza esa idea al señalar que sin crédito de largo plazo no existe un mercado inmobiliario moderno, y que un dólar calmo incentiva a canalizar ahorros hacia la economía real.

¿Y los desarrollos?

Ese nuevo contexto elevó la vara de los desarrollos. Broitman observa una orientación clara hacia la diferenciación, con proyectos de menor densidad, arquitectura cuidada y una mejor relación entre espacios interiores y exteriores.

Desde CMNV destacan que los desarrollos más competitivos combinan sustentabilidad real, eficiencia térmica, durabilidad y bajo mantenimiento, atributos que dejaron de ser un plus para convertirse en requisitos básicos. Desde CMNV destacan que los desarrollos más competitivos combinan sustentabilidad real, eficiencia térmica, durabilidad y bajo mantenimiento, atributos que dejaron de ser un plus para convertirse en requisitos básicos.

En términos de producto, el mercado sigue premiando la funcionalidad y la calidad. Wierzba destaca la demanda sostenida por unidades de dos ambientes amplios, superiores a 50 m2, y por cuatro ambientes familiares con cochera. En números, Rodríguez Nader estima que la rentabilidad del ciclo completo de obra tiende a normalizarse en un rango de 15 a 20 por ciento en dólares, aunque advierte que, con costos más altos, el margen solo se defiende con valor agregado real.

Entonces...

El regreso del crédito abre oportunidades, pero no elimina los riesgos. Altgelt advierte que una eventual retracción del tipo de cambio puede presionar los costos de obra y complicar la planificación financiera.

El desafío de 2026 será sostener el equilibrio entre costos, precios y confianza, en un mercado que volvió a moverse pero que ya no convalida improvisaciones. El desafío de 2026 será sostener el equilibrio entre costos, precios y confianza, en un mercado que volvió a moverse pero que ya no convalida improvisaciones.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

En TyC Sports confirmaron cuántos refuerzos tendrá Boca este mercado de pases

Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos

Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas