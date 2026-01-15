El mercado inmobiliario ingresa en 2026 con una normalización progresiva impulsada por la vuelta del crédito hipotecario, una macro más previsible y un comprador que dejó atrás la lógica defensiva. La actividad se reanima, pero bajo parámetros más exigentes y con menor tolerancia al error.
BOOM DEL CRÉDITO
El mercado inmobiliario vuelve, pero mucho más exigente
El mercado inmobiliario se reactiva con la vuelta del crédito hipotecario, pero ahora premia proyectos sólidos, ubicación y desarrolladores con trayectoria
Desde WGW Desarrollos, su socio director Sebastián Wierzba señala que la consolidación del financiamiento, especialmente durante el primer semestre, permitió destrabar operaciones que habían quedado virtualmente congeladas durante 2023 y gran parte de 2024. A ese factor se sumó el regreso de capitales externos, con inversores extranjeros y argentinos residentes en el exterior que volvieron a mirar al ladrillo local como vehículo de diversificación, aprovechando precios relativos todavía competitivos en dólares.
El rol del crédito hipotecario
El crédito volvió a ocupar un rol central en la dinámica del mercado y, en paralelo, reapareció el inversor que compra departamentos como resguardo de valor o con el objetivo de obtener una rentabilidad en dólares cercana al 5 por ciento, un retorno que vuelve a resultar atractivo frente a otras alternativas.
El cambio, sin embargo, va más allá de los volúmenes. Desde SYGSA, su director Uriel Broitman describe un giro cualitativo marcado por la aparición de un comprador mucho más racional y selectivo. Se dejaron atrás decisiones tomadas por urgencia o cobertura y se impuso un análisis más profundo, con foco en ubicación, calidad constructiva, trayectoria del desarrollador y propuestas de valor concretas.
Diferenciación, estabilidad y un mercado más profesional
Para CMNV, el período marca una reconfiguración de la demanda.
Su CEO Leonardo Rodríguez Nader sostiene que el comprador dejó de buscar solo metros cuadrados y empezó a priorizar experiencias de vida, eficiencia, flexibilidad y activos con propósito, en línea con estándares más cercanos a los mercados desarrollados.
De cara a 2026, el consenso entre los referentes es positivo, aunque sin expectativas de saltos abruptos. Wierzba remarca que el crédito hipotecario seguirá siendo el principal motor, apoyado en un contexto político y macroeconómico más ordenado. Broitman coincide, pero advierte que el crecimiento será gradual, condicionado a que el financiamiento ofrezca tasas, plazos y reglas claras.
La estabilidad se consolida como el factor clave del nuevo escenario. Desde WGW Desarrollos esperan mayor previsibilidad en tasas, inflación y tipo de cambio, condición indispensable para recuperar la planificación de largo plazo. Rodríguez Nader refuerza esa idea al señalar que sin crédito de largo plazo no existe un mercado inmobiliario moderno, y que un dólar calmo incentiva a canalizar ahorros hacia la economía real.
¿Y los desarrollos?
Ese nuevo contexto elevó la vara de los desarrollos. Broitman observa una orientación clara hacia la diferenciación, con proyectos de menor densidad, arquitectura cuidada y una mejor relación entre espacios interiores y exteriores.
En términos de producto, el mercado sigue premiando la funcionalidad y la calidad. Wierzba destaca la demanda sostenida por unidades de dos ambientes amplios, superiores a 50 m2, y por cuatro ambientes familiares con cochera. En números, Rodríguez Nader estima que la rentabilidad del ciclo completo de obra tiende a normalizarse en un rango de 15 a 20 por ciento en dólares, aunque advierte que, con costos más altos, el margen solo se defiende con valor agregado real.
Entonces...
El regreso del crédito abre oportunidades, pero no elimina los riesgos. Altgelt advierte que una eventual retracción del tipo de cambio puede presionar los costos de obra y complicar la planificación financiera.
