Aña Cuá y Rovella Carranza, el desafío para el primo de 'Toto' y sobrino de 'Nicky'

La obra de Aña Cuá, ampliación de Yacyretá, consiste en colocar 3 turbinas, sobre las 20 que ya tiene la generadora, en el brazo del río Paraná. Hoy día se estima que la 1ra. de las 3 turbinas entre en operación a mediados de 2028.

Hay reclamos de dilaciones. Es necesario conseguir energía porque la represa, que está a 90 kilómetros de Misiones aguas abajo, aumentará 10% su capacidad de generación.

Con un ejecutivo de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo -'Toto'- se supone que se agilizarán los recursos necesarios. Del tema mucho puede opinar el tío del funcionario, Nicolás Caputo -'Nicky'-, que integra el negocio de hidroenergía argentino.

Paraguay vende a la Argentina energía que no consume, y Argentina podría utilizar hasta el 85% de la generación disponible, siempre que Paraguay no la demande.

Hay mecanismos de cesión voluntaria, por los cuales Paraguay se compromete a tomar un promedio de 425 megavatios del total de 3.100 megavatios generados por Yacyretá.

En ese documento aparece el proyecto de la central complementaria de Aña Cuá, que presentan un grado de avance del 50% pero han sido ralentizadas hasta ahora por 'Toto'.

Se estima que el brazo Aña Cuá aportará recursos anuales por US$80 millones anuales.

