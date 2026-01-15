El Decreto 15/2026 del Ejecutivo Nacional ejecutó un enroque en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY): Diego Luis Adúriz pasó de consejero a director ejecutivo de la EBY; y Alfonso Peña pasó de director ejecutivo a consejero. Pero el tema es Aña Cuá, una ampliación de la represa Yacyretá en la que trabaja la empresa Rovella Carranza.
DIEGO LUIS ADÚRIZ EN YACYRETÁ
Aña Cuá y Rovella Carranza, el desafío para el primo de 'Toto' y sobrino de 'Nicky'
Terminar Aña Cuá es la prioridad de Diego Luis Adúriz en Yacyretá, primo de 'Toto' y sobrino de 'Nicky'. Construye Rovella Carranza.
La obra es realizada por el consorcio Aña Cuá WRT:
- la constructora argentina Rovella Carranza,
- la paraguaya Tecnoedil, y
- el grupo italiano Webuild (ex Astaldi).
Objetivo: Aumentar la generación de energía de la represa.
Rovella Carranza fue tema hace 3 semanas de Urgente24: " Todos miran a Horacio Marin por su preferencia: Rovella Capital (...) un desprendimiento de Rovella Carranza, la constructora que abrió alas con Mario Rovella en días de los Rodríguez Saá, presentó la oferta más alta para adquirir el activo. (...)". Una referencia a la compra a YPF de su mejor yacimiento convencional: Manantiales Behr, venta que provocó disidencias en la petrolera que controla el Estado argentino.
Aña Cuá
Hasta la fecha, el brazo Aña Cuá solo sirve para contener agua y derivarla al brazo principal que es el que posee 20 turbinas tipo Kaplan (de eje vertical), que generan miles de kilowats que consumen argentinos y paraguayos.
La obra de Aña Cuá, ampliación de Yacyretá, consiste en colocar 3 turbinas, sobre las 20 que ya tiene la generadora, en el brazo del río Paraná. Hoy día se estima que la 1ra. de las 3 turbinas entre en operación a mediados de 2028.
Hay reclamos de dilaciones. Es necesario conseguir energía porque la represa, que está a 90 kilómetros de Misiones aguas abajo, aumentará 10% su capacidad de generación.
Con un ejecutivo de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo -'Toto'- se supone que se agilizarán los recursos necesarios. Del tema mucho puede opinar el tío del funcionario, Nicolás Caputo -'Nicky'-, que integra el negocio de hidroenergía argentino.
Paraguay vende a la Argentina energía que no consume, y Argentina podría utilizar hasta el 85% de la generación disponible, siempre que Paraguay no la demande.
Hay mecanismos de cesión voluntaria, por los cuales Paraguay se compromete a tomar un promedio de 425 megavatios del total de 3.100 megavatios generados por Yacyretá.
En ese documento aparece el proyecto de la central complementaria de Aña Cuá, que presentan un grado de avance del 50% pero han sido ralentizadas hasta ahora por 'Toto'.
Se estima que el brazo Aña Cuá aportará recursos anuales por US$80 millones anuales.
