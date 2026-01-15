Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia

image

River cede a Bautista Dadín

Dadín se sumará al equipo que conduce Alfredo Berti a préstamo por 12 meses, sin opción de compra. En River confían en las condiciones del joven nacido en Balcarce pero entienden que necesita tener rodaje en primera división. Como en el Millonario no tiene lugar, se optó por su salida a préstamo para ver de qué está hecho y hacer una evaluación importante viendo cómo se desenvuelve esta temporada.