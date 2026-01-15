Durante las últimas semanas se habló y mucho de la chance de que Sebastián Villa se convierta en jugador de River e incluso desde Independiente Rivadavia aseguraron que hubo negociaciones para que el colombiano se ponga la camiseta de La Banda. Ahora se supo que el Millonario cerró un acuerdo sorpresivo con el club que preside Daniel Vila.
CONFIRMADO
Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia
En medio de un mercado de pases movido y convulsionado para River, se confirmó el acuerdo que cerró con Independiente Rivadavia.
El nombre de Sebastián Villa sigue generando ruido en River. El colombiano está haciendo todo lo posible para llegar al equipo que conduce Marcelo Gallardo pero desde el club de Núñez siguen sin mover fichas a pesar de que desde Mendoza indican que hubo una baja en las pretensiones económicas y que por 6 millones de dólares el pase puede hacerse.
Con el futuro del colombiano todavía en el aire, lo que sí se cerró fue otra negociación entre River e Independiente Rivadavia. En las últimas horas se confirmó que Bautista Dadín, joven de 19 años formado en las inferiores del Millonario pasará a ser jugador de la Lepra Mendocina durante toda la próxima temporada, donde afrontará por ejemplo Copa Libertadores.
Ya desde el comienzo de la pretemporada de River se presagiaba que Dadín podía ser uno de los chicos que deje el club ya que Marcelo Gallardo no lo llevó a la pretemporada que comenzó a San Martín de Los Andes y continuó en Uruguay. Independiente Rivadavia consultó condiciones y finalmente llegó a un acuerdo.
River cede a Bautista Dadín
Dadín se sumará al equipo que conduce Alfredo Berti a préstamo por 12 meses, sin opción de compra. En River confían en las condiciones del joven nacido en Balcarce pero entienden que necesita tener rodaje en primera división. Como en el Millonario no tiene lugar, se optó por su salida a préstamo para ver de qué está hecho y hacer una evaluación importante viendo cómo se desenvuelve esta temporada.
Mientras tanto River sigue en la búsqueda de atacantes en medio de un mercado de pases complicado para sumar delanteros. En las últimas semanas el Millonario negoció para sumar a Luciano Gondou, Tadeo Allende, Santino Andino y Maher Carrizo y por ninguno pudo tener un resultado positivo, por lo que las opciones y la paciencia se empiezan a agotar.
Más en GOLAZO 24
Gallardo lo echó de River y se va a Inter de Porto Alegre
River se plantó y se confirmó el futuro de Jhohan Romaña tras la derrota de San Lorenzo
Tremendo: El posible futuro de Enzo Fernández que nadie esperaba
Tiemblan River y Gallardo: Inter Miami CF amenaza con quedarse con el sueño del DT