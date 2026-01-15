Teocracia en Irán aún invicta, aunque Trump diga que la "matanza ha cesado"

image

Horas antes, Trump declaró que le habían comunicado "de buena fuente" que "la matanza en Irán está cesando, ha cesado", y añadió que "no hay planes de ejecuciones" de detenidos. Cuando un periodista de AFP le preguntó si se había descartado una intervención militar, Trump respondió: "Lo observaremos y veremos qué pasa después".

El miércoles, ordenó evacuar a su personal de la base estadounidense Al Udeid en Qatar, en medio de los cruces y la retórica belicista entre Washington y Teherán, que lleva dos semanas intentando neutralizar las manifestaciones en las calles, las cuales, según el régimen del ayatolá, han sido pergeñadas desde las sombras por la Casa Blanca y Tel Aviv, dado que, según las palabras del presidente del parlamento iraní, "los iraníes no atacan mezquitas" en las protestas.

En este panorama al borde de una guerra civil, la cadena de noticias estadounidense CBS News verificó imágenes de cientos de cuerpos apilados en morgues de Teherán y señaló que médicos y activistas temen que la cifra real de manifestantes muertos a manos de la policía iraní ascienda a 20.000.

Las fuerzas del orden han sido vistas disparando ametralladoras contra quienes protestan, según denuncian los iraníes, pero la cobertura mediática sigue siendo limitada debido al cerco informativo y al bloqueo comunicacional impuesto por la dictadura del ayatolá. Sin embargo, las imágenes de la brutal represión se han viralizado gracias a la cobertura de internet proporcionada, de manera extraoficial, por Starlink de Elon Musk.

Arabia Saudita convenció a Trump de darle a Irán una oportunidad

En la entrevista exclusiva con Reuters en la Oficina Oval, Donald Trump sostuvo que existía la posibilidad de que el gobierno clerical de Irán colapsara. Días antes, había dicho a los manifestantes iraníes que tuvieran "paciencia" porque "la ayuda va en camino".

"Patriotas iraníes, sigan protestando: ¡tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", escribió en su red social Truth Social.

No obstante, sus declaraciones de este jueves, cuando dijo que la masacre en Irán "ha cesado", contradicen lo dicho previamente y tira por la borda la esperanza de algunos manifestantes de que Estados Unidos intervenga. En ese sentido, un responsable saudita le comentó a la agencia de noticias AFP que convencieron a Trump de “darle una oportunidad a Irán”.

Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron al presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Irán, ya que temían “graves reveses en la región”, causaría agitación en los mercados petroleros y, en última instancia, dañaría la economía estadounidense, según afirmó a la agencia de noticias AFP un alto responsable saudita.

El trío de potencias sunitas del Golfo llevó a cabo “un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones”, indicó el responsable bajo anonimato.

“La comunicación continúa para consolidar la confianza ganada y el buen ánimo actual”, añadió, e informó que los países continúan las negociaciones con Estados Unidos para “fortalecer la confianza ganada y mantener el clima positivo actual”.

Según el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, Donald Trump ya informó a Teherán que no atacará al país y le pidió que muestre moderación en la respuesta y no ataque objetivos estadounidenses en la región.

No obstante, Trump aún tiene en mente realizar un ataque certero contra Irán si este no accede a sus demandas y continúa con la represión contra los manifestantes.

Además, sabe que si destruye el régimen, la milicia yihadista palestina Hamás dejaría de recibir financiación, lo que la obligaría a retirarse del territorio de la Franja de Gaza o a pactar la segunda fase del acuerdo de paz en la región —la transición—.

En relación a esto, el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, anunció el miércoles la segunda fase del acuerdo de paz en la Franja de Gaza, que contempla la creación de un nuevo comité de tecnócratas palestinos como el nuevo "gobierno" de Gaza, y dijo que evalúan amnistiar a Hamás si acceden a un desarme.

Y obviamente, ahora que tenemos este gobierno, entablaremos conversaciones: con Hamás sobre la siguiente fase, que es la desmilitarización; con Israel, sobre qué programa de amnistía se le puede dar a Hamás si hacen esto Y obviamente, ahora que tenemos este gobierno, entablaremos conversaciones: con Hamás sobre la siguiente fase, que es la desmilitarización; con Israel, sobre qué programa de amnistía se le puede dar a Hamás si hacen esto

Trump argumenta que el sha no tiene fuerza y a Washington le recuerda a Chalabi (Irak)

En las manifestaciones en Irán, que ya llevan más de quince días consecutivos, han visto a los manifestantes lanzar bombas molotov y enfrentarse con la policía al grito de “¡muerte a la tiranía del ayatolá!”, pidiendo, en algunos casos, el regreso del sha Reza Pahlavi, asilado en Washington tras el golpe de Estado de los ayatolás contra su dinastía en 1979.

Sobre Reza Pahlavi, el presidente estadounidense Donald Trump le dijo a Reuters que él "parece muy agradable", pero expresó incertidumbre sobre si podría reunir apoyo dentro de Irán para eventualmente asumir el poder, una opinión similar a la que expresó sobre la líder venezolana María Corina Machado, a quien momentáneamente excluyó de la transición en Venezuela tras la caída en desgracia de Nicolás Maduro.

Reza Pahlavi parece muy simpático, pero no sé cómo se desenvolvería en su propio país... Y aún no hemos llegado a ese punto. No sé si su país aceptaría o no su liderazgo, y ciertamente, si lo hiciera, me parecería bien Reza Pahlavi parece muy simpático, pero no sé cómo se desenvolvería en su propio país... Y aún no hemos llegado a ese punto. No sé si su país aceptaría o no su liderazgo, y ciertamente, si lo hiciera, me parecería bien

Esta evidente cautela de Donald Trump a la hora de designar al sha como sucesor legítimo del ayatolá tiene fundamento. "Si la República Islámica cae, podría surgir una guerra civil debido a una oposición fragmentada y dividida en cuanto a la estrategia, tanto para derrocar al régimen como para formar un gobierno que lo sustituya. A pesar de su talento para las relaciones públicas, el hijo del sha, Reza Pahlavi, podría ser parte del problema", argumentó este jueves el diario opositor israelí Haaretz.

Hace tres décadas, el exiliado iraquí Ahmed Chalabi ofreció sus servicios a la administración estadounidense de George H. W. Bush, la cual le destinó millones de dólares para su campaña. Sin embargo, esto fue en vano, ya que no obtuvo el apoyo ciudadano necesario para ascender democráticamente, y Estados Unidos se sintió traicionado por sus casos de corrupción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es entrevistado por el corresponsal de Reuters en la Casa Blanca, Steve Holland (no en la foto), durante una entrevista exclusiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, 14 de enero, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Chalabi logró convencer a la CIA, que accedió a otorgarle unos 100 millones de dólares para financiar las actividades del Congreso Nacional Iraquí, fundado por él en Gran Bretaña e integrado por representantes de las comunidades suní, chií y kurda, entre otras. Más tarde, consiguió una asignación presupuestaria de 97 millones de dólares mediante una legislación firmada por el presidente Bill Clinton en 1998, llamada Ley de Liberación de Irak.

El exiliado iraquí Chalabi, junto con Benjamin Netanyahu, quien en esa época era un simple diputado israelí, fue quien más influyó en la decisión del presidente Bush de declarar la guerra contra Irak, argumentando que Irak tenía armas de destrucción masiva, lo que resultó ser un fraude. Un informe de 2006 del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos afirmó que la información que Chalabi proporcionó a la CIA sobre armas de destrucción masiva provenía de fuentes vinculadas al Congreso Nacional Iraquí, quienes, según el informe, "intentaron influir en la política estadounidense sobre Irak proporcionando información falsa a través de desertores iraquíes con el fin de convencer a Estados Unidos de que Irak poseía armas de destrucción masiva y tenía vínculos con terroristas".

Tras la caída de Hussein, Chalabi logró ser nombrado miembro del consejo de gobierno temporal que Estados Unidos estableció en Irak, pero en las primeras elecciones libres celebradas en 2005, solo obtuvo 30.000 votos de los aproximadamente 12 millones emitidos, lo que significa que no obtuvo ni un solo escaño en el parlamento.

"Pahlavi no está manchado por el fraude y la estafa como Chalabi, quien fue condenado en ausencia por estafar al Banco Petra de Jordania, donde trabajaba, y posteriormente condenado a 22 años de prisión. Pero las promesas de Pahlavi y la forma en que describe sus habilidades y posibilidades de éxito recuerdan el estilo de Chalabi, al igual que las dudas que suscitan los iraníes", sostiene Haaretz.

