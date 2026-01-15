Groenlandia en el radar de Donald Trump / USA y cazadores alpinos europeos en la isla

Embed - Dinamarca tras la reunión en la Casa Blanca: "No es fácil cuando nos despertamos con amenazas"

“Colaborar sí, pero no queremos pertenecer a Estados Unidos”, insistió Motzfeldt. “Siempre estamos dispuestos a hacer más”, señaló Rasmussen en una rueda de prensa en la Embajada de Dinamarca en Washington posterior al encuentro.

"Hay un Gobierno en Groenlandia que tiene el apoyo de tres cuartas partes de la población de la isla. Su primer ministro (independentista moderado) dejó claro el martes que Groenlandia se mantendrá como parte del reino durante el futuro previsible. Por tanto, tenemos la posición común de que queremos colaborar con nuestros aliados y amigos estadounidenses, pero debe ser una cooperación respetuosa, y debe respetar nuestras líneas rojas”, añadió el ministro.

image Trump insiste en que el control de Estados Unidos sobre Groenlandia es "vital" para su proyecto Cúpula Dorada de defensa aérea y antimisiles.

Ambos acordaron con la administración de Trump reforzar por su cuenta la seguridad del territorio semiautónomo ante la presencia de buques chinos y rusos. La creciente influencia de Rusia y China en el Ártico es el pretexto que argumenta el presidente estadounidense para justificar su intención de anexar Groenlandia, la isla ártica rica en minerales críticos. “Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", declaró a principios de enero.

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", señaló este jueves Trump. "La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

Sin embargo, el ministro de Exteriores danés negó por completo las afirmaciones de Trump de que barcos de guerra rusos y chinos rodearan la isla.

image l ministro danés de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, y la ministra groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tras su rueda de prensa en la Embajada de Dinamarca en Washington. | GENTILEZA EFE

En este contexto, Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania confirmaron el envío de destacamentos militares a Groenlandia, por pedido expreso de Dinamarca para reforzar la seguridad de la zona, que alberga diversos recursos naturales, como petróleo, gas, oro, uranio y tierras raras, que son 17 elementos químicos vitales para la fabricación de tecnologías y productos de consumo, incluidos las baterías de los coches eléctricos, los móviles, el armamento y también en la industria de las energías renovables.

Al respecto, Rusia afirmó estar "seriamente preocupada" por el envío de tropas adicionales de la OTAN a Groenlandia y denunció una "militarización acelerada del Norte", mientras el presidente francés Emmanuel Macron convocó de urgencia un Consejo de Defensa en la misma jornada de este jueves y anunció el despliegue de militares franceses en la isla, que contempla quince cazadores alpinos de élite.

image La isla experimenta un refuerzo militar sin precedentes de aliados europeos (Europa Press)

Francia confirmó el despliegue militar europeo en Groenlandia

Tras el Consejo de Defensa celebrado esta mañana, el presidente francés Emmanuel Macron se dirigió a la base aérea de Istres (Bocas del Ródano) para saludar a los militares. En este emplazamiento, que alberga el arma nuclear, a 60 kilómetros de Marsella, el líder galo confirmó que Francia participará, “a petición de Dinamarca”, en “ejercicios conjuntos” en Groenlandia en el marco de la “Operación Endurance Ártica”, junto a Alemania y países nórdicos.

image Francia se suma a la misión europea en Groenlandia.

En su discurso, afirmó que Francia debe realizar "esfuerzos acordes con nuestros tiempos difíciles", en alusión a los frentes de guerra en Medio Oriente, Ucrania y las amenazas expansionistas sobre Groenlandia, considerando necesario un presupuesto adicional de 36.000 millones de euros para las fuerzas armadas de aquí a 2030 mediante una actualización de la ley de programación militar.

"Para ser poderosos en este mundo brutal, debemos actuar con mayor rapidez y decisión", declaró el presidente al felicitar a las fuerzas armadas en la base aérea de Istres (Bocas del Ródano). Afirmó que el proyecto de ley de gasto militar 2024-2030, que actualmente asigna 413.000 millones de euros, debe actualizarse y aprobarse "antes del 14 de julio".

Horas antes, durante una reunión de su Consejo de Ministros, el jefe de Estado galo también advirtió sobre "consecuencias inéditas en cadena" ante una hipotética anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos: "No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia. Si la soberanía de un país europeo y aliado se viera afectada, las consecuencias en cadena serían inéditas. Francia sigue la situación con la máxima atención y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía".

El gobierno de Dinamarca, al mando de la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen, se puso en contacto con el Ejecutivo español para analizar la situación de Groenlandia frente a las amenazas injerencistas de Donald Trump, según lo divulgó la agencia de noticias española EL MUNDO.

Copenhague, sin rodeos, le transmitió a Moncloa, socio comunitario y comercial, que será “muy difícil” evitar que Trump se apodere de la isla y que están “aterrados” con la idea de entrar en el terreno bélico con la primera potencia occidental. Estos comentarios fueron enviados al Ejecutivo español, confidente del gobierno danés tras las declaraciones de hace unos días de Pedro Sánchez, quien pidió a Europa evitar el "vasallaje" de EE.UU. sobre otros territorios, en plena tensión por Groenlandia.

image Primer ministro del territorio autónomo danés (Groenlandia), dice que la isla ártica preferiría seguir siendo parte de Dinamarca.

Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, contestó de manera indirecta que “ahora no es el momento de crear barreras entre nosotros”, aunque celebró que Estados Unidos intentara poner un freno a la influencia de China y Rusia en el Ártico, el argumento de la Casa Blanca para apropiarse de Groenlandia.

Aunque por el momento los planes de anexión de Trump sobre Groenlandia están solamente en el plano discursivo, de hacerse de la isla del Ártico (gran reserva de gas, hidrocarburos y tierras raras), esto sentaría un “precedente”, como así lo transmitieron los interlocutores daneses a Moncloa.

Y ese precedente interpela a España y a otros europeos, ya que, si pensamos en la lógica del MAGA (Make America Great Again), Marruecos, socio estratégico de EE.UU, podría invadir los territorios españoles de las islas Ceuta y Mellila, o bien otros países musulmanes podrían intervenir Canarias, como base para competir mejor con China y Rusia en el continente africano.

Por eso la UE debe hacer algo y no esperar, debido a que la OTAN de Rutte ya le rinde pleitesía al avance estadounidense que se excusa en la supuesta veeduría de los valores occidentales y en intentar contrarrestar la influencia del Eje Asiático en las Américas y en el Ártico, aunque para ello infrinja el Derecho Internacional Penal.

Aparte de Dinamarca, el gobierno griego de Kyriakos Mitsotakis (miembro del PP Europeo) también mantiene comunicación con el Ejecutivo de España, al cual transmitió la preocupación por la doctrina Donroe de Trump que daría rienda libre a otros países para anexionar territorios en disputa a través de la fuerza, como China con Taiwán o Recep Tayyip Erdogan con sus reivindicaciones sobre islas e islotes griegos cercanos a su costa, como las islas del Egeo, o bien esto legitimaría la ocupación rusa de Crimea y Donbás.

