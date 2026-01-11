¿Groenlandia a USA? Las ambiciones de Donald Trump y el dilema de Dinamarca

¿Por qué Groenlandia es estratégica para USA?

El interés de Donald Trump no es casual. Groenlandia representa un activo de valor incalculable por dos razones principales: Seguridad Militar, puesto que es un sitio crítico para el sistema de defensa contra misiles balísticos de USA y recursos naturales, puesto que, el territorio es extremadamente rico en minerales estratégicos, fundamentales para la tecnología moderna.

Pero, Dinamarca, por su parte, no puede permitir la salida de Groenlandia sin perder su relevancia geopolítica en el Ártico, un espacio clave situado entre Europa y América del Norte. La respuesta europea no se ha hecho esperar. Los aliados ven en las pretensiones sobre Groenlandia un precedente peligroso que podría desestabilizar el orden mundial establecido tras 1945.

En un comunicado conjunto emitido el 22 de diciembre, la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, y el Primer Ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, fueron tajantes:

"Las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados se basan en el derecho internacional. Son principios fundamentales. No se puede anexar otro país... Groenlandia pertenece a los groenlandeses".

Frederiksen ha ido más allá, advirtiendo sobre las consecuencias para la alianza atlántica: "Si Estados Unidos decide atacar a otro país de la OTAN, todo se detendrá, incluida la OTAN y la seguridad que la alianza ha proporcionado desde la Segunda Guerra Mundial".

La ofensiva de Trump por Groenlandia pone en jaque a Europa

La geopolítica mundial enfrenta un escenario inédito. Lo que comenzó como una propuesta inusual se ha transformado en una "acción frenética" en las capitales europeas. Según informó Bloomberg, la estabilidad del sistema de defensa transatlántico depende hoy de las ambiciones de Donald Trump sobre Groenlandia, un territorio estratégico y rico en recursos.

La tensión escaló tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense desde la Casa Blanca. Trump ha intensificado su discurso de control sobre la isla, territorio autónomo del Reino de Dinamarca: "Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", declaró el mandatario.

Esta postura ha dejado a los diplomáticos europeos en un estado de parálisis. A pesar de que Dinamarca es un aliado histórico de USA y miembro de la OTAN, la administración Trump parece dispuesta a desafiar las normas internacionales para asegurar el control del Ártico.

Groenlandia, su cuantía y valor

Groenlandia no es solo una isla de hielo; es un activo estratégico fundamental por tres razones:

Recursos naturales: Abundancia de tierras raras y minerales críticos. Defensa: Ubicación clave para el monitoreo de misiles balísticos. Competencia con potencias: Un bastión frente a las crecientes ambiciones de Rusia y China en la región.

La Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, ha mantenido una postura firme, calificando la situación como un desafío directo a la seguridad global:

"Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, todo se detendrá, incluida la OTAN y, por lo tanto, la seguridad establecida desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

¿El fin del orden internacional?

Para analistas y diplomáticos, la situación con Groenlandia —sumada a la reciente intervención en Venezuela— marca el colapso del orden mundial posterior a 1945. Ian Lesser, del German Marshall Fund, advierte que "las relaciones transatlánticas están al borde de una ruptura fundamental".

Mientras el canciller alemán Friedrich Merz y otros líderes europeos buscan una "alianza en igualdad de condiciones", el temor persiste. La estrategia europea actual se basa en intentar convencer a Trump de que Groenlandia es más útil como un esfuerzo conjunto de la OTAN para frenar a Rusia, en lugar de una anexión unilateral.

El vicepresidente J.D. Vance ha instado a Europa a tomarse en serio la seguridad del territorio, sugiriendo que, de lo contrario, USA actuará por su cuenta. Aunque Groenlandia tiene autonomía, su defensa depende de Copenhague. Trump apuesta a que nadie se opondrá militarmente a USA por un territorio remoto.

