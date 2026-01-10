Trafigura y Vitol Group ofrecerán servicios logísticos y de marketing para la distribución y venta de petróleo venezolano, a solicitud del gobierno de Donald Trump, informó Reuters. Trafigura ya prepara su 1er. embarque.
ELECCIÓN DE DONALD TRUMP
Trafigura y Vitol Group preparan el 1er. embarque de crudo venezolano
Trafigura y Vitol venderán petróleo venezolano con supervisión de Donald Trump. Ya cuentan con las licencias necesarias y Scott Bessent levantará restricciones.
Trafigura Beheer BV nació en 1993, con base en Singapur, con 6 socios fundadores: Claude Dauphin, Eric de Turckheim, Graham Sharp, Antonio Cometti, Daniel Posen y Mark Crandall. Pero por detrás estaba Marc Rich, por entonces prófugo en Suiza de la Justicia estadounidense por sus negocios con Irán. Luego, Trafigura se fue alejando del 'universo Rich'.
Vitol Group es una compañía global de comercialización de energía y productos básicos que fue fundada en Róterdam (Países Bajos) en 1966 por Henk Viëtor y Jacques Detiger. Ahora tiene su sede en Suiza y sus empresas extraen, compran, almacenan, venden y transportan gasolina, diesel, querosene, combustible para aviones y metales, así como etanol, gas natural, carbón y biocombustibles.
Según Reuters, Trafigura y Vitol comienzan el período que Trump definió como control por 'tiempo indefinido' de las ventas de crudo venezolano.
Durante un encuentro con altos ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, el director ejecutivo de Trafigura, Richard Holtum, anunció a Trump que cargará su 1er. buque con petróleo venezolano hacia USA la próxima semana.
Un portavoz de Trafigura aseguró que la compañía cuenta con todas las licencias necesarias para realizar transacciones relacionadas con el crudo venezolano.
Por su parte, Vitol obtuvo una licencia especial preliminar para importar y exportar petróleo venezolano, lo que le permitirá participar en la logística y comercialización del crudo del país.
El alto ejecutivo de Vitol, John Addison, afirmó que la compañía estaba presente “para garantizar que podamos transportar todo este petróleo por todo el mundo”.
Ben Marshall, director de Vitol para las Américas, agradeció a Trump la oportunidad de trabajar con el gobierno de USA —y con las autoridades venezolanas en funciones— para llevar el crudo venezolano al mercado “a un precio justo”.
