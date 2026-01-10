Trafigura y Vitol Group preparan el 1er. embarque de crudo venezolano

Un portavoz de Trafigura aseguró que la compañía cuenta con todas las licencias necesarias para realizar transacciones relacionadas con el crudo venezolano.

Por su parte, Vitol obtuvo una licencia especial preliminar para importar y exportar petróleo venezolano, lo que le permitirá participar en la logística y comercialización del crudo del país.

El alto ejecutivo de Vitol, John Addison, afirmó que la compañía estaba presente “para garantizar que podamos transportar todo este petróleo por todo el mundo”.

Ben Marshall, director de Vitol para las Américas, agradeció a Trump la oportunidad de trabajar con el gobierno de USA —y con las autoridades venezolanas en funciones— para llevar el crudo venezolano al mercado “a un precio justo”.

Embed President Trump Participates in a Meeting with Oil and Gas Executives https://t.co/ah75xf1izj — The White House (@WhiteHouse) January 9, 2026

