Italia tomaría el control de la Embajada Argentina en Venezuela

MERCOSUR_AFP Lula da Silva y Javier Milei distanciados hasta en las fotos FOTO: EVARISTO SA / AFP

Qué pasó

El posteo era un video de un discurso reciente de Milei en el que abrazaba “la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano” y exhortaba a los líderes del Mercosur a repudiar a ese régimen. El video finaliza con una foto del brasileño Lula da Silva abrazando a Maduro.

De acuerdo con trascendidos, la motivación principal fue la diferencia entre Argentina y Brasil respecto a la decisión de la administración de Donald Trump de intervenir sobre la política doméstica de ese país.

La buena relación de Javier Milei con la familia de Jair Bolsonaro pude hacer el resto. La buena relación de Javier Milei con la familia de Jair Bolsonaro completó el casillero.

Más notas de Urgente24

La siesta santiagueña, un desafío para la Reforma Laboral (y el Islam)

270 alumnos de 13 universidades aprobaron una ley de Patentes e Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial en Recursos Humanos: Los prejuicios de los algoritmos

Storytelling en crisis: cuando los algoritmos apagan la identidad de marca

Final del mito: La Nueva Economía es Humano + IA

Buen 2025: 603 egresados en oficios digitales