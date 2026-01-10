Las diferencias con el gobierno de Ignacio Lula Da Silva parecieran profundizarse. En ese contexto, el país vecino dejaría en manos de Italia la representación Argentina en Caracas. Sin embargo, no hubo, hasta ahora, comunicación oficial, señala el medio Infobae. En Brasil aseguran que se van del edificio.
BRECHA CON BRASIL
Italia tomaría el control de la Embajada Argentina en Venezuela
Brasil decidió dejar la embajada Argentina en Caracas bajo su control desde agosto de 2024, Versiones señalan que Italia ocuparía la representación diplomática.
Recordemos que, diplomáticos, consultores y agregados de defensa argentinos en Caracas debieron abandonar la Embajada en agosto del 2024, producto de diferentes medidas de intimación del régimen de Nicolás Maduro.
En ese momento el Gobierno argentino le pedió asistencia a Brasil para que tomara las riendas de la custodia de los locales de la misión argentina, incluyendo la Embajada y la Residencia Oficial, así como los intereses de la Nación en ese país.
Lula accedido en un gesto de distensión con su par argentino, con quien buscaba un acercamiento que finalmente nunca se produjo: ambos solo se vieron en reuniones de entidades supranacionales, nunca a través de reuniones bilaterales, puntualiza el medio porteño.
Tras la captura de Nicolás Maduro una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta personal de X había generado un profundo malestar en Brasilia.
Qué pasó
El posteo era un video de un discurso reciente de Milei en el que abrazaba “la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano” y exhortaba a los líderes del Mercosur a repudiar a ese régimen. El video finaliza con una foto del brasileño Lula da Silva abrazando a Maduro.
De acuerdo con trascendidos, la motivación principal fue la diferencia entre Argentina y Brasil respecto a la decisión de la administración de Donald Trump de intervenir sobre la política doméstica de ese país.
La buena relación de Javier Milei con la familia de Jair Bolsonaro pude hacer el resto. La buena relación de Javier Milei con la familia de Jair Bolsonaro completó el casillero.
