Lula insta a Meloni y Macron firmar el acuerdo con Mercosur, pero Italia dice que es "prematuro"

"Estamos hablando de productos diferentes, de calidades diferentes, y durante las negociaciones hemos hecho más concesiones que ellos", sentenció Lula, quien extendió su petición a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que, al igual que el mandatario galo, ha expresado su oposición momentánea a la firma del acuerdo entre los 27 miembros de la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), la cual facilitará la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo antes de fin de año.

Presidente Lula - Adriano Machado - 17 de diciembre de 2025 / REUTERS

Giorgia Meloni a Lula por la firma para el acuerdo UE-Mercosur: "Prematura"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró este miércoles que Italia considera “prematuro” firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, argumentando con que su gobierno aún no ha logrado implementar completamente medidas proteccionistas para el sector agrícola.

"La posición de Roma es una prueba clara de que Francia no está sola y de que hay países europeos importantes que se han alineado con la posición del presidente Macron", aseguró la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon.

Meloni dijo este miércoles ante la Cámara Alta de Italia que, a pesar de que el acuerdo podría ser productivo para su país, su administración no ha terminado de atender las demandas internas de los agricultores, quienes han puesto un grito en el cielo contra el pacto comercial, justificándose en que este habilitaría una competencia desleal, ya que los productos del Mercosur estarían a precios más bajos en el mercado europeo, dado los costes menores en su cadena productiva de origen y por no tener allí reglas ambientales asfixiantes.

“Todas estas medidas, si bien fueron presentadas, no han sido totalmente concluidas. Por lo tanto, creemos que firmar el acuerdo los próximos días, como se ha sugerido, aún es prematuro”, expresó Meloni.

De esta manera, la oposición "momentánea" de Meloni pone en riesgo la aprobación a nivel europeo, paso crucial para obtener luz verde este sábado en Foz do Iguaçu.

No obstante, aclaró que eso “no significa que Italia pretende bloquear o rechazar el acuerdo en su conjunto”, y dijo estar “muy confiada en que para inicios del próximo año se cumplirán todas las condiciones”.

La premier italiana comentó que su gobierno ha logrado avances para satisfacer las demanas del sector agrícola, brindándole cierta protección, como la introducción de un mecanismo de salvaguarda específico, la creación de un fondo de compensación para emergencias y el refuerzo de los controles fitosanitarios sobre los productos importados.

