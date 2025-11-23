Lula le puso fecha a la firma del tratado entre Mercosur y UE

Para el presidente brasileño, la firma del tratado será una señal clara de rechazo al unilateralismo. En su discurso durante la IV Cumbre CELAC-UE, el 9/11 pasado, afirmó que el acuerdo “prueba que es posible fortalecer el multilateralismo también en el frente comercial”, de acuerdo con EFE.

Además, aseguró que el tratado puede redefinir el papel de América Latina, no solo como exportadora de materias primas, sino como una región con cadenas productivas más sofisticadas y resilientes.

Lula quiere firmar mientras sea presidente pro tempore del Mercosur

El origen de este anuncio tiene una base política clara: Brasil ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, lo que da a Lula margen para impulsar la rúbrica antes de que su mandato concluya.

Pero la firma es solo el primer paso. Luego deberá venir la ratificación por los parlamentos tanto del Mercosur como de la UE. En Europa, este proceso implicará la aprobación del Parlamento Europeo con mayoría simple y el visto bueno de al menos 15 de los 27 países miembros.

Por su parte, voces críticas dentro de la UE han manifestado sus reservas. Francia, por ejemplo, insiste en que se incluyan mecanismos de protección más fuertes para su industria agrícola.

De concretarse el 20 de diciembre en Brasilia, el tratado podría dar inicio a una nueva etapa de cooperación comercial entre Europa y Sudamérica, con proyección estratégica para la región.

