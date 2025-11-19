Reino Unido sospecha espionaje y control remoto de China en vehículos intervenidos

Además, la inteligencia británica reveló que las universidades de ese país también serían blanco de espionaje para China, con el intento de influir en diversas investigaciones independientes que pueden comprometer al país asiático.

Más allá de las advertencias de inteligencia, el Gobierno británico no ha podido recuperar, al menos públicamente, pruebas de las amenazas señaladas. Esto puso en otro grado de tensión al sector político británico, en el que los opositores acusan a la administración de tener una política muy blanda respecto a las acciones chinas.

En la otra vereda, el Gobierno de Keir Starmer debe mantener abierta la posibilidad de inversión que Pekín pueda introducir en su país, que tras el Brexit nunca pudo tomar un rumbo de crecimiento económico como el que se anotó mientras era parte de la Unión Europea.

Parlamento Reino Unido P Parlamento de Reino Unido.

La presión de Estados Unidos

A las tensiones internas en Reino Unido se suma el contexto global, fuertemente influenciado por la relación entre Estados Unidos y China. Como aliado directo de los británicos, Donald Trump insistió al país europeo en elevar el nivel de seguridad “como nunca antes” advirtiendo una retirada paulatina de la cobertura norteamericana hasta aquí ofrecida.

Fiel a su estilo, el jefe de la Casa Blanca no perdió oportunidad en meterse en la política interna e instaló una fuerte crítica y amenaza de demanda a la BBC, la cadena pública británica, por la edición de un discurso suyo que fue tomado como una agresión “de la izquierda”.