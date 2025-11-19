Chiqui Tapia en la mira: Arbitrajes escandalosos y murales de la Selección Argentina vandalizados

Esto se debe a que la denuncia formulada por el árbitro Lucas Comesaña por supuestas amenazas fue desestimada y archivada por el fiscal de la causa, Diego Funes, según informó un cable de la agencia Noticias Argentinas.

CHIQUITAPIAENLAMIRAARBITRAJESESCANDALOSOSYMURALESDELASELECCIONARGENTINAVANDALIZADOSFOTO3 Claudio Chiqui Tapia recibió varios mensajes de advertencia luego de que fueran vandalizados murales de la Selección Argentina por polémicos fallos arbitrales.

Todo comenzó el domingo 19 de octubre, cuando Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganaba 1-0 a Deportivo Madryn, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Durante el entretiempo de dicho encuentro, el árbitro Comesaña detalló que el ex secretario del equipo jujeño, Leandro Mayor, ingresó al vestuario y efectuó varias amenazas.

En ese contexto, Comesaña declaró que no estaban dadas las condiciones para que continuara el encuentro y terminó suspendiéndolo.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió tomar (muy) rápidamente cartas en el asunto para darle por perdido 3-0 el partido a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, condenándolo en la serie ya que en la vuelta Deportivo Madryn ganó 1-0.

Unas semanas después cuando el daño deportivo ya estaba hecho contra Gimnasia de Jujuy, el fiscal de la causa confirmó que nada de lo denunciado configura amenazas e incluso detalló que el cuarto árbitro de aquel encuentro, Gustavo Benítez, fue denunciado por la madre de un alcanzapelotas por decirle: “Vamos, salí, boliviano de mierda”.

Como si esto fuera poco, el fiscal Funes aseguró que la seguridad del cuerpo arbitral estuvo asegurada en todo momento para que continuara el encuentro, contradiciendo de esta manera lo planteado por el colegiado Comesaña.

Los dichos del presidente de Morón antes de caer ante Deportivo Madryn

Luego de la clasificación de Deportivo Madryn ante Deportivo Morón en un escandaloso partido por las semifinales de la Primera Nacional, en las redes sociales se viralizó unas declaraciones de Gabriel Mansilla, presidente del “Gallo” aclarando que “hay que hacer autocrítica”.

El “Aurinegro” venció en la tarde de este último domingo 16/11 por 1 a 0 al conjunto de Zona Oeste en la vuelta de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional y se clasificó a la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional, donde se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto.

Luego de jugarse el duelo de ida en el estadio Nueva Francisco Urbano, donde Deportivo Morón había ganado por la mínima, el presidente del “Gallo” habló: “Hay que desmitificar esto de que hay equipos a los que los favorecen a uno o a otro. Esto es fútbol. Los árbitros también son humanos. A veces se equivocan para uno y a veces para otro”, declaró a Primer Plano (Somos).

“También hay que ser autocrítico cuando uno se equivoca. Más que echarle la culpa a Deportivo Madryn, hay que hacer autocrítica de las acciones que tiene cada uno como dirigente en sus respectivos clubes. Nosotros no nos metemos, no vemos ese tipo de cuestiones”, expresó.

A su vez, el presidente había tomado distancia de lo sucedido recientemente con Gimnasia de Jujuy, también envuelto en polémicas arbitrales: “En particular, lo de Gimnasia de Jujuy fue una negligencia de su dirigencia al meterse en el vestuario del referí; cosa que nosotros no hacemos nunca”.

De esta forma, las declaraciones de Mansilla tomaron más fuerza luego del escandaloso partido de vuelta ante Deportivo Madryn, donde el “Aurinegro” selló su pase a la final ante Estudiantes de Río Cuarto, donde el partido de ida será el próximo sábado (22/11) a las 22.15 horas en Córdoba.

Lamentable: el árbitro Andrés Gariano amenazó con golpear al entrenador de Huracán

El árbitro Andrés Gariano amenazó con ejercer violencia física contra el DT de Huracán, Frank Darío Kudelka, en los minutos posteriores del empate por 1-1 entre Barracas Central y Huracán.

En un encuentro que se disputó en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el equipo local tuvo dos penales a su favor que estuvieron cargados de polémica. Luego de que el arquero Sebastián Meza contuviera el primero de ellos, el defensor Rodrigo Insua marcó en el segundo, para igualar el partido a 13 minutos del final.

El altercado se dio minutos después del pitazo final, cuando un nutrido grupo de jugadores, ayudantes y el propio entrenador del “Globo” se acercaron a la posición del árbitro para cuestionarlo.

En ese momento, el DT de 64 años acusó al juez de haberse “metido” con su familia, a lo que Gariano respondió de manera inadmisible: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”, con un tono agresivo, que generó el repudio inmediato de los representantes del equipo de Parque Patricios.

Huracán igualó con Barracas y quedó fuera de los playoffs del Torneo Clausura

Barracas Central y Huracán empataron 1-1 en el partido correspondiente por la última fecha del Torneo Clausura 2025.

El gol del “Globo” lo convirtió Emmanuel Ojeda a los 28’, mientras que en el complemento Rodrigo Insúa lo empató desde el punto de penal a los 32’.

Con este resultado, Barracas Central se mete en los playoffs en la sexta posición con 23 puntos, mientras que Huracán quedó eliminado en la décima posición con 20 unidades.

El “Guapo” quedó décimo en la Tabla Anual en el borde de la clasificación a copas internacionales, por lo que aparte de pelear por el campeonato, también estará pendiente de la posibilidad de la Copa Sudamericana por esta vía.

