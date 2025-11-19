El turno de Frávega: Cierran sucursales y asoma un plan de despidos, que eleva tensiones

Según afirmó, el sindicato cuenta con información de que Frávega prepara un plan de despidos que alcanzaría a 300 empleados en todo el país, lo que elevaría aún más la tensión en el sector.

Ante la gravedad del escenario, el CEC formalizó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, cuyos representantes se presentaron en el lugar para iniciar una audiencia con la empresa. Desde el gremio anticipan que mantendrán una postura firme: "No vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos. Primero que den la cara y reincorporen a quienes dejaron en la calle de un día para el otro", expresaron los trabajadores.

Ante este cierre, los trabajadores mantuvieron una permanencia frente al comercio. Mientras que los representantes del Ministerio de Trabajo bonaerensese hicieron presentes y convocaron a una audiencia para intentar encauzar el conflicto.

El sindicato convocó a organizaciones gremiales y sociales a solidarizarse con las y los afectados. "La única forma de frenar estos atropellos es con unidad y movilización. Frávega debe entender que no puede jugar con la vida de las y los trabajadores", remarcó.

Crosta dijo que continuarán las acciones gremiales y desafió:

Vamos a exigir la reincorporación inmediata. La empresa no puede avanzar impunemente con traslados y despidos masivos. La única forma de frenar estos atropellos es con unidad y movilización

