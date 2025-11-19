urgente24
"ES APENAS EL COMIENZO"

El turno de Frávega: Cierran sucursales y asoma un plan de despidos, que eleva tensiones

Una de las cadenas de electrodomésticos más importante del país inició el cierre de sucursales, y sus "correspondientes" despidos y hay protesta y temor al "plan" que se viene.

19 de noviembre de 2025 - 13:00
Dicen que el cierre y los despidos de hoy en Frávega es apenas el comienzo de un ajuste mayor dentro de la cadena. 

Una sucursal de Frávega en Temperley encendió las alertas en el sector y provocó un conflicto gremial, luego de que la tienda amaneciera con las persianas bajas y sin comunicación previa a sus trabajadores, que se enteraron de sus respectivos despidos al presentarse a cumplir su jornada.

La sorpresa rápidamente derivó en una protesta espontánea en la vereda, acompañada por el Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora (CEC), que denunció un "brutal avance patronal" y exigió la reincorporación inmediata de todos los empleados despedidos.

Rubén Crosta, secretario general del CEC, se presentó en el lugar y repudió el accionar de la empresa, al que calificó como "un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma".

Para el dirigente, la decisión de la compañía representa un "atropello" que no puede quedar sin respuesta.

fravega USHUAIA.jpg

Temen por despidos masivos

Mientras los trabajadores permanecían frente al local en defensa de sus puestos, Crosta advirtió que el conflicto podría ser apenas el comienzo de un ajuste mayor dentro de la cadena.

Según afirmó, el sindicato cuenta con información de que Frávega prepara un plan de despidos que alcanzaría a 300 empleados en todo el país, lo que elevaría aún más la tensión en el sector.

Ante la gravedad del escenario, el CEC formalizó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, cuyos representantes se presentaron en el lugar para iniciar una audiencia con la empresa. Desde el gremio anticipan que mantendrán una postura firme: "No vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos. Primero que den la cara y reincorporen a quienes dejaron en la calle de un día para el otro", expresaron los trabajadores.

Ante este cierre, los trabajadores mantuvieron una permanencia frente al comercio. Mientras que los representantes del Ministerio de Trabajo bonaerensese hicieron presentes y convocaron a una audiencia para intentar encauzar el conflicto.

El sindicato convocó a organizaciones gremiales y sociales a solidarizarse con las y los afectados. "La única forma de frenar estos atropellos es con unidad y movilización. Frávega debe entender que no puede jugar con la vida de las y los trabajadores", remarcó.

Crosta dijo que continuarán las acciones gremiales y desafió:

Vamos a exigir la reincorporación inmediata. La empresa no puede avanzar impunemente con traslados y despidos masivos. La única forma de frenar estos atropellos es con unidad y movilización Vamos a exigir la reincorporación inmediata. La empresa no puede avanzar impunemente con traslados y despidos masivos. La única forma de frenar estos atropellos es con unidad y movilización

