Privatización de rutas: El Gobierno cede 741 kilómetros que van hacia Brasil y Uruguay

Esto se logra gracias a recorridos que comienzan en el norte de Brasil con la conocida autopista BR-101 que dibuja el contorno de las costas brasileñas. Luego, el trazo atraviesa Río Grande do Sul cruzando hacia Argentina en distintos pasos fronterizos, como el de Paso de los Libres, para luego viajar hacia el Litoral y conectar con Córdoba y derivar hacia la Cordillera.

La Etapa I de la Red Federal de Concesiones abarca más de 700 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, un eje estratégico para el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay, conecta con cuatro pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, en cercanía con acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y desarrollo logístico, explicaron desde el Gobierno. La Etapa I de la Red Federal de Concesiones abarca más de 700 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, un eje estratégico para el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay, conecta con cuatro pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, en cercanía con acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y desarrollo logístico, explicaron desde el Gobierno.

Rutas nacionales Las rutas están en muy mal estado.

Quienes son los ganadores

La principal concesionaria es Autovía Construcciones y Servicios S.A, propiedad de José Cartellone. La empresa se impuso con una oferta mejorada respecto a sus rivales y esquivó propuestas de empresas tradicionales en la obra pública.

De cualquier manera, Cartellone no es nuevo en el negocio. De hecho, su adjudicación generó polémica por figurar como imputado en el marco de la causa Cuadernos, señalado como presunto coautor de diez cohechos activos (coimas) durante la época de Cristina Kirchner en el poder.

En el resto de los tramos también se da la participación de empresas con pasado en la obra pública. Una de ellas es la rosarina Orbing, propiedad de la familia Gagliardo y con fuerte pisada en el sur de Santa Fe con distintos desarrollos, también mencionada en torno a la causa Cuadernos.

A su vez, figuran Rovial S.A como propiedad de Pablo Nazar, Edeca S.A de Marcelo Burgués, Pitón S.A propiedad de la familia Pitón (Gualeguay) y Pietroboni S.A. de la familia homónima (Concepción del Uruguay).

obra pública Se vienen nuevas obras privadas.

Sin subsidios

Según el Gobierno nacional, la cesión de las rutas nacionales no comprende ninguna erogación para el Estado. Sin embargo, si está en pie la financiación del BICE por 56.000 millones de pesos, lo que comprende un 70% de la inversión estimada.

El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios, indicó el comunicado. El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios, indicó el comunicado.

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei, con su calificación tocando un pico histórico, y la corrupción pisándole los talones

Boicot a Axel Kicillof en Fuerza Patria: Los propios son peores que los ajenos

Miguel Ángel Calvete (ANDISgate), preso por explotar a prostitutas

Derrumbe de Brasil y Uruguay a 43 días del 2026 y a 204 de la Copa del Mundo