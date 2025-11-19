¿Pueden aplacar con la corrupción K la corrupción Milei?

El mundo libertario celebró la medida como un logro de su gestión sobre la corrupción en cumplimiento del apoyo electoral que recibió tanto en octubre pasado como en la victoria presidencial de Javier Milei.

En cuanto al juicio en la causa Cuadernos que tiene a Cristina Kirchner nuevamente en el banquillo de los acusados, le decisión de celebrar más audiencias que las previstas inicialmente significa que el tema de la corrupción K estará más presente en la agenda política del país.

Corrupción M: ANDISgate y $Libra

Para los Milei está siendo una semana complicada en relación con sus propios escándalos de presunta corrupción.

El dictamen del fiscal Franco Picardi sobre el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desempolvó el caso que había quedo en un letargo con la victoria electoral de los libertarios en octubre pasado, que lograron ganar las elecciones a pesar de las fuertes sospechas sobre Karina y sobre el propio Javier en el caso $Libra.

Hayden Davis, uno de los impulsores de $LIBRA, con Javier Milei en Casa Rosada. Los detalles del escándalo por la criptomoneda son indisimuables para el Gobierno. Hay suficiente prueba y hasta fotos del presidente con los implicados.

Sobre el ANDISgate, apareció un nuevo actor, el empresario Miguel Calvete como "intermediario" entre la agencia de discapacidad y las droguerías.

Pero más resonante fue que su hija, Ornella Calvete tuvo que renunciar a su cargo en el Ministerio de Economía porque le encontraron que tenía US$ 700.000 en su casa, según se desprende del dictamen de Picardi.

Es más, los Calvete también hablan del famoso “3% para KM”, presuntamente en referencia a Karina Milei.

Acerca de $Libra, las cosas también lucen mal para los Milei. Ayer, la comisión investigadora parlamentaria difundió su informe final y exhortó a que el Congreso que avance sobre el presidente Milei por mal desempeño en sus funciones al promover la criptomoneda.

Según el informe, el Presidente al hacer un posteo en X promocionando la cripto “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” que se considera compatible con una estafa.

A $Libra y el ANDISagte se suma el caso de los aportes de campaña del empresario acusado de narcotráfico Fred Machado al exdiputado José Luis Espert, lo que el Gobierno intentó cerrar mediante la renuncia a su candidatura del economista, pero que dejó una mancha en LLA y un juicio que se sustancia en USA.

Interna K mientras Milei ¿se recupera?

A los casos de corrupción que afronta ahora judicialmente Cristina Kirchner se suma su interna con Axel Kicillof tras la derrota de octubre. El peronismo-kirchnerismo no sale de ese estado de convulsión ni encuentra un liderazgo que pueda competir seriamente en 2027 contra Milei.

milei auto-GROK Imagen creada con IA/GROK.

Mientras tanto, el presidente ha logrado evitar la zozobra cambiaria gracias al apoyo financiero de USA y las encuestas indican que mejoraron las expectativas económicas y también la imagen de Milei, impulsada en parte por el triunfo electoral y la economía, aunque aún con algunos reparos de la sociedad evidenciando que la victoria en las comicios no es un apoyo total y en gran medida ocurrió por concentrar el rechazo a un regreso del kirchnerismo.

Uno de los principales reparos de la sociedad por el cual no hay una mejora contundente (ni total apoyo positivo) en la imagen presidencial radica en los casos de corrupción, algo de lo que los libertarios empiezan también a adolecer entre Fred Machado, ANDISgate y $Libra.

En suma, no están demostrando ser tan distintos a los K y la sociedad se mantiene expectante.

